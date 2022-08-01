Гороскоп на неделю с 1 по 7 августа: какие проблемы и неприятности ждут разные знаки Зодиака

Астрологи рассказали, что произойдет с нами и нашей жизнью в эти семь дней.

Овен

У Овнов ожидается динамичная неделя, на которой высока вероятность встретить на своем пути трудности. Овны смогут пережить все неурядицы, но не исключено, что на это могут уйти почти все жизненные силы. Каждый новый день в таком случае будет очень благоприятным и продуктивным. Еще для Овнов будет крайне актуальным привило трех «С» — «станьте самими собой». Сейчас нужно слушать не советы окружающих, а собственный внутренний голос.

Телец

Тельцам стоит начать неделю с очистки дома от негативной энергии. Особенно важно это будет для тех, чьи выходные перед неделей с 1 по 7 августа прошли неудачно. Домашняя обстановка будет целебной и крайне созидательной, однако, это поддержание чистоты и порядка поможет ей таковой оставаться всегда. Планеты не смогут спасти Тельцов от всех неурядиц, поэтому придется быть внимательными и осторожными. Мечтательность, которая свойственна многим Тельцам, должна отойти на второй план. Сейчас лучше фокусироваться на самых сложных и насущных проблемах.

Близнецы

Близнецы в начале августа могут задуматься о будущем, а также о смысле жизни, высшем предназначении. Найти новый путь в жизни, либо убедиться в правильности старого Близнецам помогут вдохновляющие цитаты о жизненном пути. Настало время проанализировать свою жизнь и стать лучшей версией себя. Это идеальный момент для перемен в жизни, причем перемен любого уровня. Для максимально быстрой реализации планов Близнецам придется быстро адаптироваться к новым условиям и стараться не выходить за рамки дозволенного. Нарушение правил повлечет за собой проблемы.

Рак

Ракам на этой неделе желательно в самую первую очередь обратиться за помощью к своему числу-талисману. Это будет очень мудрым решением, поскольку их число-покровитель будет достаточно сильным в этот период времени. Оно очень хорошо будет сочетаться с воздействием Венеры и энергетикой Меркурия с 4 числа. Астрологи настоятельно не рекомендуют Ракам принимать желаемое за действительное. С 1 по 7 августа это может нарушить все планы и привести к появлению фатальных событий. Нужно объективно оценивать все происходящее.

Лев

Львам стоит максимально активизироваться в делах и работе с 4 числа. В конце недели важно также помнить о том, в какое время наш мозг работает быстрее, чтобы правильно планировать дела на день. Самое худшее из того, что могут сделать Львы в этот период — это всё бросить и сдаться. Сейчас нельзя унывать, поскольку успех как никогда близок. Эксперты в области астрологии советуют Львам не торопиться с началом новых дел. Сначала нужно закинуть удочку, проанализировать обстановку, а уже потом с головой уходить в какие-то важные проекты.

Дева

Девам на этой неделе предстоит заниматься теми делами, которыми они заниматься не хотят. Это может спровоцировать в их сознании появление мощного негативного потока. С их помощью можно будет оставаться позитивными дольше обычного. Традиционно считается, что Девы любят порядок и идиллию, но сейчас все может измениться. Не исключено, что люди данного Знака захотят пожить в небольшом хаосе. В этом нет ничего плохого.

Весы

Начало недели будет непростым для Весов, несмотря на том, что Венера очень сильна. Чтобы противостоять проблемам, Весы могут воспользоваться мгновенным заговором на удачу. В свободное время полезно будет заниматься получением новых знаний, изучением языков. Эта неделя прекрасно подходит для повышения профессиональных навыков, а также для путешествий, смены обстановки. В общении с неприятными и токсичными людьми лучше проявить сдержанность, чтобы не омрачать свою жизнь ссорами и никому не нужными конфликтами.

Скорпион

У Скорпионов начинается время, когда жизнь повернет в новое русло. Планеты и звезды запустят множество новых процессов самой разной важности и назначения. Не исключено, что мироздание поставит людей этого Знака Зодиака перед важным выбором. Судьба стреляет редко, но метко. В период с 1 по 7 августа Скорпионов может ожидать очень приятный сюрприз, так что лучше не настраиваться на негативную волну. Нужно ждать чудес и приятных перемен.

Стрелец

Стрельцы будут на коне. С 1 по 7 августа всё будет следовать закону созидания. Дело в том, что мысли начнут материализоваться с новой скоростью и интенсивностью. Если Стрельцы не хотят, чтобы в их жизни наступила не черная полоса, им стоит стать активнее и пользоваться тремя техниками, которые помогут добиться желаемого. В начале недели из-за ретро-Юпитера можно ожидать повторения горького опыта из прошлого. Стрельцы могут допустить досадную ошибку, но с легкостью выйдут победителями, если не станут пускать все на самотек.

Козерог

Ночные светила в относительно благоприятном положении для козерогов, но это не значит, что на этой неделе не будет никаких проблем. Астрологи отмечают, что наступает время для борьбы с негативными эмоциями, источников которых может стать значительно больше. Ночные светила сделают так, что станут актуальными самые главные уязвимые точки Козерогов. Придется бороться со своими внутренними демонами, чтобы остаться на плаву. Эксперты советуют Козерогам постараться не заканчивать неделю на минорной ноте, поскольку с 1 по 7 число запустятся важные жизненные процессы.

Водолей

Водолеи могут встретиться с достаточно редкой проблемой — потерей мотивации. Вернуть ее им помогут полезные цитаты на каждый день, а также общение с приятными и добрыми людьми. Всех тех, вокруг кого будет аккумулироваться отрицательная энергия, лучше обходить стороной. В противном случае Водолеи станут на порядок более нервными, а это снизит в свою очередь концентрацию. Это перспективное время для финансовой активности и для завершения важных дел. Новые проекты лучше пока не начинать, иначе можно быстро перегореть.

Рыбы

Рыбам настоятельно рекомендуется обходить стороной злых и токсичных людей. Также астрологи советуют не менять планы в последнюю секунду. Это чревато большими неурядицами. В любовных отношениях возможны измены, предательства и обман, но желательно не таить обиды на тех, кто Рыбы любят всем сердцем. Иногда люди могут ошибаться. В финансовой сфере успех будет сопутствовать не умеренности, а излишеству. Нужно больше работать, вливать средства в развитие бизнеса и в собственное развитие.