Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября для всех знаков Зодиака: советы астрологов

Октябрь продолжает нам навязывать свои условия. Астрологи отмечают, что эта неделя может стать для некоторых из нас одной из самых благоприятных в целом за всю осень. Настало время действовать.

Первый день недели пройдет под управлением сразу двух благоприятных событий — максимуме потока Дракониды и зеркальной даты. Также днем силы можно будет считать и среду, когда Меркурий сольется в противостоянии с Юпитером. В целом неделя будет идеальной с точки зрения энергетики ночных светил. Именно поэтому наступает идеальное время для активности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

В период с 10 по 16 число ночные светила помогут Овнам раскрыть все свои самые лучшие качества характера. Это будет время, когда представители данного Знака Зодиака смогут стать лучшей версией себя. Астрологи рекомендуют в самую первую очередь всем Овнам сфокусироваться на делах, которые требуют срочного завершения. Так будет гораздо проще достичь душевного равновесия, ведь очень приятно осознавать, что ты никому ничего не должен. Катализатором приятных жизненных изменений во всех сферах для Овнов станет их непоседливость и желание изучать этот мир, делать его лучше.

Телец

Эта неделя будет для Тельцов очень динамичной и напряженной, но невероятно продуктивной и важной. Если учесть тот факт, что эти люди входят в число самых стрессоустойчивых, то им не грозит ничего плохого. Наоборот, они смогут научиться чему-то новому и сделать существенный прорыв в делах. В конце недели можно смело размышлять о перспективах, о будущем, строить долгосрочные планы. Жизнь Тельцов может измениться, особенно в любовной сфере. Это будет то самое время, когда люди данного Знака без труда смогут произвести наилучшее впечатление на кого угодно.

Близнецы

Близнецам начать неделю стоит с энергетической чистки. Необходимо избавиться от всего накопленного ранее негатива, чтобы открывшаяся дверь в светлое будущее привела их действительно к чему-то хорошему. Прежде чем помогать кому-то, лучше взвесить все за и против, ведь сейчас «спасение утопающих — дело рук самих утопающих». Ночные светила хотят, чтобы люди сами решали свои проблемы, поэтому добродушным Близнецам стоит сфокусироваться на себе. Умеренный эгоизм сейчас в цене, поскольку эта неделя идеально подходит для достижения личных целей.

Рак

Ракам важно проявлять активность. Стать энергичнее им помогут три полезных упражнения на каждый день. Сейчас нельзя медлить и искать отговорки, чтобы не работать. Если раки хотят вырваться в лидеры в работе и делах, либо в любви, то им следует действовать, причем смело и решительно. Это отличное время для путешествий, деловых поездок, новых знакомств. Вселенная может испытывать этих людей на прочность некоторыми неурядицами и срывами дел, поэтому очень важно следить за здоровьем и всегда иметь под рукой запасной план.

Лев

Львам в период с 10 по 16 число нужно срочно привлечь себе на помощь силу стихии Огня. Если они этого не сделают, то сил может не хватить на решение текущих проблем. Львам нужна уверенность, так как она может пошатнуться — особенно к концу недели. Астрологи напоминают представителям данного Знака о том, что враг зачастую прячется там, где мы его ожидаем увидеть меньше всего. Это значит, что нужно временно перестать безоговорочно доверять коллегам и друзьям, партнерам по бизнесу и знакомым. Как говорится: «Доверяй, но проверяй». Это главный девиз середины октября для Львов.

Дева

Девам для достижения нового успеха или удержания старого необходимо в первую очередь отказаться от деструктивных мыслей. Астрологи рекомендуют почаще общаться с добродушными и светлыми людьми, обходя стороной ссоры и конфликты. В начале недели может возникнуть потребность в одобрении и комплиментах, но никто не знает, насколько люди будут склонными к добрым словам. Не известно, смогут ли друзья, родственники и коллеги объективно оценить вклад Дев в развитие общего дела. Именно поэтому Девам не нужно слушать токсичных людей.

Весы

Весам Меркурий в их Знаке поможет достичь внутренней гармонии. Это замечательное время для отдыха, смены обстановки. Что касается гармонии в доме, то её достичь Весам поможет следование законам Васту. Домашняя обстановка очень важна, особенно для тех, кто работает дома. Астрологи отмечают, что с 10 по 16 октября время станет самым ценным ресурсом. Деньги в этом плане и рядом не стоят. Весам нужно ценить каждую минуту своего времени, не тратя его попусту на недобросовестных людей, бесполезные дела и самокопания с унынием.

Скорпион

У Скорпионов наступает весьма благоприятное время для путешествий. Заговоры на удачную поездку помогут избежать неприятностей в дальней дороге. Можно менять обстановку, начинать заниматься новыми делами. Также на этой неделе астрологи советуют Скорпионам активизироваться в поисках новой работы. Это время, когда им будет везти в делах, связанных с домом. Можно начинать делать ремонт, покупать новую мебель, осуществлять переезд. Бездействие в период с 10 по 16 число равноценно проигрышу, так что лучше не лениться.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут исполнить заветные желания. Чтобы ускорить данный процесс, астрологи советуют Стрельцам пользоваться четырьмя психологическими трюками. На этой неделе очень полезно будет заниматься домашними делами и избавлением от лишнего хлама. Можно начинать делать ремонт, преображать жилище любыми возможными методами. Из-за перехода Меркурия в Знак Весов у Стрельцы может появиться некоторая психологическая уязвимость. Эти люди могут начать расстраиваться по пустякам. Избежать этого поможет своевременный отдых.

Козерог

Козерогам стоит провести эту неделю в поисках нового жизненного пути. Особенно важным это будет для тех, кто ощущает некую потерянность. Буддистская медитация «путь судьбы» поможет понять, в каком направлении нужно дальше двигаться. Важно также помнить, что любая победа — это палка о двух концах. Победы в любви или в бизнесе и работе приносят свои дивиденды, но также порождают необходимость в постановке новых целей. Козерогам нужно быть готовыми к временной утрате мотивации. К концу недели астрологи советуют им поставить перед собой новые цели.

Водолей

Для Водолеев самой большой проблемой в период с 10 по 16 октября может стать навязчивое мнение окружающих. Не нужно прислушиваться к тем, кто агрессивен и непреклонен, а также считает себя самым мудрым и умным. Водолеи — люди-сангвиники, поэтому им нельзя ставить полный запрет на общение. Важно поддерживать контакты с теми, кто оптимистичен и добр. Возможно, в середине октября стоит сделать ставку на самих себя. Самостоятельность и самодостаточность будут лучшими и самыми необходимыми качествами Водолеев.

Рыбы

Рыбам в эти семь дней предстоит больше работать и меньше отдыхать. Восстановить энергию и силы поможет медитация на пламя свечи. Также в качестве отдыха можно заняться какими-то простыми и размеренными домашними делами типа готовки. Любые жизненные изменения Рыбы смогут обратить себе на пользу. Нужно быть чуточку хитрее и мудрее, разделяя всё то, что происходит в мире не только на черное и белое. Судя по положению звезд, важным будет абсолютно всё. Нужно лишь вовремя понять, какие возможности открывают те или иные события.