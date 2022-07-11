Гороскоп на неделю с 11 по 17 июля 2022: к каким проблемам и трудностям должны быть готовы знаки Зодиака

Астрологи поведали о том, как стать успешнее, обойдя стороной проблемы в любой из сфер каждому Знаку Зодиака.

Овен

Овнам стоит просто быть самими собой. Они смогут получиться желаемое самым привычным для них способом — уверенностью, напористостью, самовнушением. На этой неделе будет безраздельно править в их жизни доброта и любовь. Если отношений или семье у Овнов нет, то нужно больше общаться с друзьями. Это пойдет им на пользу, поскольку даже общение в социальных сетях будет отличным поводом для улыбок. Астрологи советуют делиться приятными новостями и открывать душу перед теми, кто умеет слушать и готов помочь в трудных ситуациях. Такие люди на вес золота.

Телец

Тем же, кого все устраивает, необходимо закрепить достигнутый ранее успех. Это может быть непросто, однако, нужно действовать. Не исключено, что неделя будет непросто и динамичной. Чтобы не вгонять себя в стресс, астрологи советуют Тельцам почаще менять обстановку и просто больше отдыхать. Переработки сейчас точно не пойдут им на пользу, особенно в конце недели. Удалять негатив из своего сердца им стоит при помощи спорта, общения с новыми людьми.

Близнецы

Близнецов может ждать проверка на прочность. Вселенная хочет проверить их, чтобы дать этим людям понять, в каком направлении им стоит дальше двигаться. Как никогда ранее им потребуется крепкая сила воли. В делах и работе нужно действовать, причем очень активно. Если хочется заработать больше денег, придется отдавать себя полностью труду. То же самое касается и амурной сферы. Всем, кто сейчас в поисках любви, нужно почаще знакомиться, общаться, флиртовать.

Рак

У Раков на этой неделе ожидаются не самые приятные встречи. Это значит, что им стоит быть заранее готовыми к энергетической защите от токсичных людей. В период с 11 по 17 июля нельзя терять бдительность. На обман могут пойти даже те люди, которые на первый взгляд кажутся абсолютно безобидными. В конце недели из-за соединения Солнца и Меркурия Раков ожидают неприятные и резкие перепады настроения. Не стоит успокаивать себя горячительными напитками или жирной пищей.

Лев

Львы сейчас могут отправляться в дальние путешествия, знакомиться с новыми людьми и открывать для себя новые горизонты. Также нужно сделать за своими снами, так как они тоже могут рассказать о будущем. Настоящем или прошлом много интересного. В общении с близкими и окружающими людьми в целом нужно идти на примирение. Если раньше было что-то неприятное в отношениях, пришла пора загладить свою вину.

Дева

Девы смогут в этот период изменить свой жизненный путь. Для этого им необходимо в самую первую очередь установить психологическую программу успеха. Что касается работы, то репутация Дев может быть под угрозой, поскольку есть вероятность допустить какие-то мелкие ошибки. Чтобы этого не произошло, нужно быть чуточку внимательнее и не торопиться. Также полезным будет умение признавать свои ошибки. Все люди ошибаются, но не все готовы это признать, поэтому Девам требуется быть честными и открытыми, добрыми и великодушными.

Весы

Не исключено, что Весы в период с 11 по 17 июля не раз встретятся со сложными дилеммами на своем пути. Это будет время, когда нужно принимать решения быстро и обдуманно. Также порядок во всех сферах жизни можно сохранить, добившись порядка дома. Нужно убрать лишние вещи. Сделать уборку и избавиться от хлама. Так весам удастся сделать свою жизнь лучше. С течением времени будет расти напряжение. Апогеем станет 16 июля — день соединения Меркурия с Солнцем. Это будет очень эмоциональная суббота.

Скорпион

В целом этим людям свойственно слышать часто внутренний голос, однако, с 11 по 17 число он может ослабнуть под действием отрицательной энергии Луны. Негативная энергия, исходящая от окружающих людей, тоже может поспособствовать упразднению интуиции, так что если Скорпионы вынуждены много общаться с окружающими, то сейчас им точно стоит перестать это делать. Уединение также пойдет на пользу творческим способностям.

Стрелец

У Стрельцов ожидается очень насыщенная событиями неделя. Не нужно ставить себе палки в колеса, работая на износ. Это сильно снизит продуктивность и заставит Стрельцов быстро перегореть, потерять удачу. Люди данного Знака Зодиака смогут оказывать на окружающих особое влияние. Нужно пользоваться этим, но не в корыстных целях, манипулируя чужим сознанием, а в созидательных. Нужно поддерживать людей и давать им надежду на лучшее.

Козерог

Козерогов могут ожидать на этой неделе некоторые события, которые поставят всё с ног на голову. Да, такой расклад Козерогам не очень нравится, но зато их жизнь кардинально изменится, а судьба предоставит новые возможности. Это не лучшее время для решения юридических проблем, подписания важных бумаг. По возможности нужно не забывать творить добро. Чем больше Козероги будут делать хороших поступков, тем успешнее завершится этот период.

Водолей

Предстоящие семь дней подарят Водолеям особое творческое вдохновение. У них получится решить накопленные задачи, причем некоторые из них с минимальным вложением времени. На данном этапе лучше не уходить с головой в самоанализ. Желательно, наоборот, решать какие-то проблемы максимально быстро и эффективно. Пришла пора ступить на путь очищения, поскольку впереди Водолеев ждут очень яркие и позитивные события.

Рыбы

Рыбам с 11 по 17 июля звезды постараются помочь в избавлении от вредных привычек. Перво-наперво астрологи советуют признать, что такие привычки существуют, иначе побороть их не получится. Рыбам нужно стать сильнее, ответственнее. Пришла пора переходить от слов к действиям, иначе можно так и остаться где-то в подвешенном состоянии. Рыбам нужна хорошая встряска, желание как-то поменять свою жизнь. В этом плане полезным может стать расставание с ненужными вещами.