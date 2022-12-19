Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря: с какими проблемами столкнуться разные знаки Зодиака

Начинается предпоследняя неделя года, поэтому всем тем, кто еще не готовился к праздникам, лучше начать это делать. Советы астрологов помогут вам в этом.

Овен

Овнам в период с 19 по 25 декабря астрологи настоятельно советуют заняться своим здоровьем. Это прекрасный период для начала оздоровительных процедур и для банального анализа своих текущих привычек.

Об этом пишет Слова и фразы.

Если Овны хотят начать новый год правильно, придется начать избавление от привычек, которые подрывают здоровье и лишают оптимизма. На этой неделе с высокой вероятностью закончатся скачки настроения. Овны станут более стабильными и сильными, выносливыми.

Телец

Нужно проводить 2022 год так, чтобы было точно не жаль, что время потрачено зря. Это хорошее время для самоанализа, для всесторонней работы над собой и для преображения жилища. Благоприятный Юпитер поможет Тельцам пойти на примирение с врагами и с близкими людьми, с которыми они недавно поругались. Не лучше времени для генеральной уборки, домашних дел и забот. Также полезно заниматься покупками. , но только не 21 числа — в день солнцестояния.

Близнецы

У Близнецов, вероятно, были очень непростые последние пара недель. Если это так, то астрологи настоятельно рекомендуют людям данного Знака Зодиака не зацикливаться на плохом и продолжать идти вперед. Очень важно поддерживать свою репутацию на работе и в делах. Нельзя давать пустых обещаний и врать. Если кто-то из коллег или клиентов, друзей или родственников заметит нечестность в Близнецах, это может стать началом конца доверительных отношений. Важно быть предельно осторожными.

Рак

Ракам в период с 19 по 25 декабря астрологи настоятельно советуют остерегаться энергетических вампиров. Дело в том, что на этой неделе будет зимнее солнцестояние, причем крайне неблагоприятное. Это будет временем расцвета тех, кто живет подпиткой от окружающих. Ракам важно опасаться тех, с кем им не нравится общаться. Есть поговорка: «Один день весь год кормит». Так вот, в нашем случае «одна неделя кормит год». В эти семь дней важно успеть довести до логического завершения все важные проекты, выполнить возложенные на плечи задачи, причем хорошо и без задержек.

Лев

У Львов может не хватать удачи в среду и воскресенье. В целом неделю можно считать благоприятной. Самое главное — не думать о прошлом и направить свое внимание на текущие дела и попробовать спланировать новогоднюю ночь, праздничные каникулы. Также одним из важнейших условий счастливой встречи нового года станет порядок дома. Необходимо как следует убраться и избавиться от старых и ненужных вещей, либо починить то, что можно исправить.

Дева

Девам астрологи настоятельно рекомендуют следить за произносимыми словами. Апогеем удачи в эти семь дней станет четверг. В этот день ожидается максимум потока Урсиды, который очень благотворно влияет на настроение и удачу Дев. Эксперты советуют посвятить эти семь дней завершению важных дел. Ничего нового пока лучше не начинать, чтобы не спугнуть удачу. Нужно настроиться на позитивную волну, на оптимизм и работу. До новогодних каникул осталось недолго.

Весы

Весы — одни из самых позитивных людей планеты. Энергетика оптимизма толкает их к покорению новых высот. На этой неделе кто-то из окружения может постараться лишить их хорошего настроения, либо сделать это не нарочно. Как бы то ни было, желательно остерегаться унылых и темных душой людей. Будут и враги, которые захотят вставить палки в колеса. Придется смотреть в оба и правильно выбирать свое окружение. Астр логи советуют Весам пока что не просить никого о помощи. Пришло время для самостоятельного решения всех неурядиц.

Скорпион

Скорпионам, вероятно, придется очень много общаться по работе и в целом. Наступает идеальное время для того, чтобы научиться говорить убедительно. В этом Скорпионам поможет наша статья про силу слова. Скорее всего, на этой неделе люди данного Знака окажутся на пике интеллектуальной формы, поэтому не время откладывать на потом те дела, которые можно завершить сейчас. Представителям этого Водного Знака нужна напористость, вера в себя и сила воли. Только так им удастся показать миру свое непреодолимое желание стать лучше и успешнее.

Стрелец

Стрельцам понадобится очень много энергии на этой неделе, поскольку ночные светила своей энергетикой породят в сознании этих людей множество новых идей, желаний. На их реализацию потребуется внушительное количество сил и времени. Представители данного Знака Зодиака смогут научиться многому на примере окружающих. Важно наблюдать за тем, что происходит в жизни друзей, коллег. Их ошибки могут стать отличным источником мудрости.

Козерог

Козерогам на этой неделе необходимо достичь состояния душевного равновесия. Юпитер и максимум потока Урсиды помогут им обрести эту гармонию, но также полезно будет воспользоваться рунической медиацией. Еще к внутренней гармонии может привести общение с правильными людьми, любимые занятия. Астрологи советуют вовремя разбираться с делами и не откладывать ничего на потом. Козероги смогут оказывать очень мощное, хоть и не сразу заметное влияние на окружающих. Можно попробовать продвинуть свои идеи на работе и попросить об одолжении близкого человека.

Водолей

Водолеев на этой неделе, скорее всего, будут ждать незапланированные знакомства в деловой и любовной сферах. Чтобы понять, кем является тот или иной человек с точки зрения характер и энергетики, можно попробовать воспользоваться раскладом Таро на психологический портрет человека. Это очень благоприятная неделя для решения юридических проблем, переговоров, заключения сделок. Астрологи советуют Водолеям творить добро, причем делать это бескорыстно. Вселенная обязательно это заметит и поможет списать кармические долги.

Рыбы

На этой неделе Рыбам удастся улучшить отношения с родственниками. Что очень хорошо, ведь близится Новый год. Перед данным праздником очень важно избавляться от всего ненужного — в том числе от обид. На протяжении всех семи дней в нашем мире будет безраздельно править аура неопределенности из-за предпраздничного настроения. Рыбам нужно не утопать в мыслях о будущем, сфокусировавшись на рабочих делах и задачах. 80% успеха с 19 по 25 число — это появление Рыб в нужном месте и в нужное время. Остальное — вопрос желания.