Гороскоп на неделю с 19 по 25 сентября: какие проблемы и неприятности ждут разные знаки Зодиака

Следуйте простым рекомендациям для вашего Знака Зодиака, чтобы стать удачливее.

Овен

Овном в начале недели может покинуть положительный эмоциональный заряд, что неминуемо приведет к потере энтузиазма в работе и делах. В сложных ситуациях по работе и в бизнесе Овнам необходимо будет сохранять хладнокровие и пытаться решать все проблемы максимально быстро, без промедления. Астрологи рекомендуют людям этого Знака сохранять невозмутимость в любых ситуациях, которые могут вывести их из себя. Холодный рассудок поможет преуспеть в любви и работе.

Телец

У Тельцов неделя может начаться с не самого простого дня. К концу недели ситуация стабилизируется. Всё придет в норму, так что негатив сойдет на нет. На Тельцов может оказываться сильное давление со стороны родственников и второй половинки, но они справятся с этим, если не будут реагировать на каждое слово агрессией. Это отличное время для усиления информационной защиты — смены паролей, проверки устройств на вирусы.

Близнецы

Всем Близнецам без исключения нужен будет умственный отдых. Это касается даже тех, кто интеллектуально не работает. Все дело в том, что Близнецам нужно перезагрузить сознание, ведь впереди нас всех ждут очень важные астрологические события. Некоторые из них произойдут уже на этой неделе — например, временное возвращение Меркурия в Деву. Этот переход, несмотря на ретроградность планеты. Поможет Близнецы выйти за пределы возможного, повысить эффективность, достичь каких-то локальных целей практически без затрат времени и сил.

Рак

Ракам в период с 19 по 25 сентября астрологи настоятельно советуют отпустить прошлое и начать жить заново. Особенно важно это для тех, кто недавно пережил расставание, либо был уволен с работы, а также допустил какую-то серьезную ошибку. Судьба может пощадить таких Раков, если они сами пощадят себя, начав воспринимать неудачи как повод стать лучше и мудрее. Многие люди этого Знака встретятся с неуступчивостью и агрессией со стороны окружающих, но это будет временным явлением. Не нужно давать ответную схожу реакцию, если не хочется начинать войну.

Лев

У Львов неделя будет относительно позитивной, ведь плохих дней, как и у других Знаков Зодиака, на ней не намечается. Тем не менее, неприятности возможны — особенно в начале недели. Вместе с ними стоит уделить внимание отдыху. Переработки могут привести к сильной усталости и даже эмоциональному выгоранию. Что касается знакомств с другими людьми, то тут важно уповать на интуицию и помнить, что первое впечатление будет самым правильным. Нужно будет опираться в дальнейшем именно на него.

Дева

Девам на этой неделе может показаться, что они сошли с выбранного пути и несутся в пропасть. Это не может быть совсем так, но если не избавиться от подобной мысли, то она превратится в реальность. Она поможет людям данного Знака стать успешнее, увереннее в себе. Астрологи советуют Девам всё делать без спешки, а также помнить, что бесплатный сыр только в мышеловке. В финансовой сфере с 19 по 25 сентября ничего не случается просто так. У всего будут свои причины и последствия.

Весы

Весам ночные светила помогут избавиться от вирусов сознания и вредоносных установок, чтобы сделать их жизнь лучше. Скорее всего, эти люди окажутся в эпицентре событий. От их решений будет зависеть очень многое, причем не только для них самих, но и для их семьи в целом. Это то самое время, когда придется думать не только за себя. В общении с людьми Весам понадобится больше искренности. Люди будут тянуться к Весам, если те постараются честно и открыто говорить о своих чувствах. Так они победят тревогу, уныние и выйдут на тропу побед в финансовой и любовной сферах.

Скорпион

Скорпионам в период с 19 по 25 сентября ночные светила помогут закрыть их энергетические дыры. Эта неделя станет для Скорпионов временем долгожданных и благоприятных изменений во всех сферах. Многие из представителей этого Знака смогут стать лучшей версией себя, победив лень, уныние. Астрологи советуют Скорпионам заниматься почаще тем, что очень долго приходилось откладывать по различным причинам. Это идеальный период для новых начинаний, для поисков увлечений, расстановки приоритетов и планирования.

Стрелец

Ломаться ментально сейчас попросту нельзя, поскольку звезды помогут преодолеть любые трудности. Произойдет это лишь в том случае, если Стрельцы сохранят уверенность в себе и веру в то, что мироздание на их стороне. Это идеальное время для совершения ярких и важных поступков в любви и в работе. Не исключено, что именно сейчас Стрельцы получат должное уважение и признание в коллективе или в семье.

Козерог

Козерогам стоит избегать блокировки чакр, поскольку в конце недели будет слишком много положительной энергии, которую просто грех тратить на восстановление биополя. Астрологи советуют Козерогам потратить свое время на любимые дела и на развлечения, смену обстановки, путешествия. Можно будет также заняться уборкой, ремонтом, переездом. Нужно быть расторопными, готовыми к любым поворотам судьбы. Звезды помогут Козерогам сделать что-то значимое. Возможно, людям данного Знака удастся исправить свою судьбу и приблизиться к обретению счастья.

Водолей

У Водолеев ожидается очень запоминающаяся и важная неделя. На которой будут не только победы и великие свершения, но и некоторые разочарования, но не нужно гневить судьбу за свои промахи. Чтобы проблемы не имели никакой власти над Водолеями, им стоит воспользоваться техниками усиления своей ауры. Первые дни недели могут стать временем метаний и тревог, но ближе к пятнице все изменится. Меркурий войдет снова в Деву, поэтому сознание обретет порядок. Суббота и вовсе станет невероятно ярким и запоминающимся днем из-за благоприятного аспекта Венеры и Нептуна.

Рыбы

Рыбам в период с 19 по 25 число стоит в первую очередь заняться своим здоровьем. Можно начать ходить в спортзал, либо выходить на пробежку по утрам. Можно начать менять режим, корректировать питание, бороться с вредными привычками. Это хорошее время для похудения, смены стиля, прически, обновления гардероба. В целом покупки смогут существенно поднять Рыбам настроение. Все, что сейчас нужно для счастья — это просто отделить важное от напускного. Всем влюбленным стоит организовать на выходных романтический отдых.