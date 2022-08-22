Гороскоп на неделю с 22 по 28 августа для всех знаков Зодиака: какие проблем и трудности нас ждут

Лето близится к концу, поэтому нас ждет энергетическая перестройка.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Это поможет удержаться на плаву и не наломать дров. Сейчас время, в которое необходимо действовать, но делать это осторожно и осмотрительно. Новые возможности будут ждать активных Овнов, однако, не исключено, что Уран как-то спутает им карты. О масштабах возможных проблем судить сложно, но можно практически точно сказать, что чем меньше Овны станут рисковать, тем меньше потеряют денег, удачи и авторитета. Нужно быть чуточку прагматичнее, поскольку творческий подход сейчас попросту на сработает.

Телец

Тельцов могут начать волновать различные духовные вопросы, а также проблемы будущего в целом. Чтобы ответить на свои вопросы о том, что должно произойти в ближайшем будущем. Им стоит воспользоваться простым раскладом на рунах. Вселенная и звезды на их стороне, поэтому они помогут получить максимально точный ответ. В любовных делах и в деловой сфере всё просто — не стоит упорствовать, если от окружающих не последует восторженного отклика или хотя бы маломальской взаимности. Стучаться долго в закрытую дверь — это пустая трата времени и непозволительная роскошь.

Близнецы

У Близнецов в начале и середине недели может случиться энергетическая блокировка успеха. Дела могут не идти от слова совсем. Работа перестанет приносить дивиденды, а творческий запал пропадет без следа. Но не нужно паниковать, ведь это просто время смены энергетических вибраций. Желательно переждать его в спокойной атмосфере, а потом начать действовать. Ночные светила откроют перед людьми данного Знака Зодиака новые возможности. Если продолжить смотреть на мир через призму оптимизма, то всё будет хорошо, как и всегда.

Рак

Ракам нужно избавиться от энергетических проблем в доме, чтобы наладить гармонию и прогнать отрицательные потоки. Сделать это можно посредством простой перестановки мебели. Ночные светила предоставят этим людям выбор: следить за происходящим со стороны, либо сыграть главную роль в закрученном сюжете этой недели. И тот, и другой варианты хороши. В первом случае можно будет отдохнуть, а во втором Раки получат возможность сделать свою жизнь лучше, но вероятность успеха будет не стопроцентной, так что придется идти на риски.

Лев

Львов на этой неделе могут посетить старые страхи и вернуться старые комплексы. Это очень неприятно, но это временное явление. Да, неделя будет непростой, но у любой монеты всегда две стороны. Трудности могут многому научить Львов или просто привести их в итоге к чему-то очень хорошему. К сожалению, мы не можем знать, чего от нас хочет судьба, но астрологи уверены в том, что Львов ждет нечто хорошее в конце лета.

Дева

Начало и середина недели будут очень загруженными, сложными, непредсказуемыми. Нужно больше работать и меньше лениться, но про отдых тоже забывать нельзя. Если у Дев есть отношения на расстоянии, то они могут дать сбой. Желательно не надоедать партнеру со своими проблемами и не выходить на связь слишком часто. На горизонте могут возникнуть новые возможности, но они пока будут размытыми и туманными. Желательно заручиться поддержкой близких людей.

Весы

Весам нужно показывать миру свои главные зодиакальные достоинства. Только в таком случае планеты и звезды одарят их удачей и хорошим настроением. Начало недели будет тяжелым и наполненным неприятными событиями, но при более детальном рассмотрении любые проблемы покажутся менее опасными. В среду и четверг лучше как можно меньше путешествовать и находиться в пути. На выходных Весы смогут отвести душу и как следует отдохнуть, развлечься. Все домашние дела лучше успеть сделать до пятницы чтобы освободить полностью 27 и 28 августа для развлечений.

Скорпион

Скорпионам в этот неблагоприятный период строго-настрого запрещено оскорблять близких и ругать самих себя, так как это разрушит их биополе. Нужно быть добрее и меньше сыпать колкостями и замечаниями. Еще один важный нюанс касается поведения на работе. Деловые переговоры лучше вести в положительном настроении. В амурных делах Скорпионам тоже понадобится чуть больше доброты и оптимизма. Только так противоположный пол заметит в них нечто хорошее. Если звезды подарят Скорпионам новые возможности, нужно будет ковать железо, пока горячо.

Стрелец

У Стрельцов на этой неделе ожидается резкий всплеск негативной энергии. Она может появляться буквально из ниоткуда. Избавиться от нее поможет магия перекрестков, а также общение с приятными людьми, любимое хобби. Дар убеждения этих людей может частично или даже полностью пропасть, что не даст им возможности влиять на окружающих так, как они это делают каждый день. Придется действовать самостоятельно и надеяться лишь на самих себя. Хитрость Стрельцов не будет на их стороне, поэтому им стоит уповать на здравый смысл, логику и упорно трудиться.

Козерог

Козероги, будучи типичными флегматиками по Знаку Зодиака, являются очень спокойными и сдержанными людьми, но на этой неделе они могут стать более взвинченными, нервными и агрессивными. Всему виной Марс и Венера. Уран же подольет масла в огонь, сделав так, что какое-то неосторожное слово Козерогов нанесет большой ущерб самолюбию другого человека. Окружающие своевременно предупредят представителей данного Знака о том, что они переходят черту и должны успокоиться. Желательно прислушиваться к таким заявлениям, чтобы не потерять всех друзей разом.

Водолей

Самым сложным днем недели для Водолеев рискует стать среда. Если с самого утра 24 августа всё пойдет не по плану, лучше воспользоваться простыми способами привлечения хорошего настроения. Не нужно расстраиваться по мелочам и переносить важные дела на потом. Астрологи советуют Водолеям взять себя в руки и сделать ставку на выполнение своих должностных обязанностей. Отдых, как и развлечения, должен быть своевременным. Дела, результат которых слишком непредсказуем и зависит от множества переменных, лучше отложить до более подходящего времени.

Рыбы

Рыбам на этой неделе можно и даже нужно изменить домашнюю обстановку. Можно сделать перестановку, уборку, выбросить хлам, купить новую мебель. Это удачное время для покупки или принятия в дар домашних животных, растений. Энергетика небесных покровителей сейчас переменчива и не может называться благоприятной, так что любое неосторожное замечание в адрес друга, родственника или коллеги может вызвать болезненную и агрессивную реакцию.