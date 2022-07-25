Гороскоп на неделю с 25 по 31 июля: с какими трудностями и неприятностями столкнутся знаки Зодиака

Также это отличный помощник для тех, кто хочет добиться успеха, привлечь удачу. Астрологи рассказали о том, как это сделать каждому из Знаков Зодиака на этой неделе.

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Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам на этой неделе важно не торопиться и наслаждаться каждым приятным моментом, чтобы растянуть удовольствие. Не исключено, что в жизни появится много новых переживаний и неурядиц. Но если смотреть на них через призму оптимизма, они не будут иметь власти над Овнами. Также астрологи советуют сделать все возможное, чтобы превратить свой дом в место счастья и гармонии. Ночные светила будут испытывать Овнов на прочность, но сила их духа и уверенность в себе не даст им утонуть в неприятных мыслях и унынии. У них всё получится.

Телец

Тельцы на этой неделе должны быть как можно ближе к родственникам, второй половинке, дому, друзьям. Важно общаться с теми, кто пробуждает желание жить, а не забирает его. Тельцы могут утратить мотивацию. Причем на пустом месте. Усугубит ситуацию ретро-Юпитер, но частично вернуть энтузиазм и желание жить мотивирующие цитаты. Астрологи не исключают, что у Тельцов в период с 25 по 31 июля может возникнуть резкая потребность в одобрении, комплиментах. Это нормально, ведь всем нам порой важно слышать что-то приятное о себе.

Близнецы

Близнецам, как истинным представителям стихии Воздуха. Стоит уповать в первую очередь на силу слова. Представители этого Знака бывают очень красноречивыми. Астрологи советуют пользоваться этим преимуществом, начиная с первым минут понедельника. Близнецам удастся уговорить многих людей на помощь, на совместную работу. Также Близнецы смогут гораздо быстрее раскрыть весь свой потенциал в плане юмора. Это благотворно скажется на общении с противоположным полом. В работе и делах важно объективно оценивать свои возможности.

Рак

Самые опасные чувство и эмоции — зависть, обиды и злость. Ранее мы рассказывали о том, как от них избавиться. Ракам нужно сделать это, потому что в противном случае в конце недели эти чувства начнут работать против них с новой силой. Большое внимание эксперты рекомендуют уделять здоровью — ментальному и физическому. Стоит быть осторожнее в обращении с деньгами, а также помнить, что есть ресурсы поважнее — например, время. Нужно тратить его с умом, иначе в конце недели Раки могут пожалеть о том, что сделали или, наоборот, не сделали.

Лев

Львам нужно принять тот факт, что их жизнь скоро изменится. Осталось лишь понять, в какую сторону качнется маятник этих изменений — в положительную или в отрицательную. Астрологи советуют Львам начинать действовать с самого утра понедельника, не дожидаясь, пока всё решится само собой. Бездействие в эти семь дней равноценно проигрышу, причем это справедливо абсолютно для каждой сферы жизни. Львам нужно взять всю свою волю в кулак и сделать решительный шаг вперед.

Дева

Девам стоит почаще уповать в грядущий период на помощь своего числа-талисмана. Также стоит в целом быть внимательнее и научиться видеть то, что скрыто между строк. Начать неделю лучше с избавления от лишнего хлама. Это одно из главных условий счастья, поскольку порядок в жизни и в доме поможет Девам встретить негативную энергию Юпитера правильно. Астрологи советуют не подвергать себя опасности, не рисковать. Главная уязвимость Дев — их ментальное состояние. Сейчас нельзя унывать и утопать в депрессивных мыслях.

Весы

Весам нужно как можно реже на этой неделе уходить в себя и заниматься глубоким самоанализом, винить себя за прошлые ошибки в жизни. Если перестараться, можно заработать самосглаз. Начиная с четверга все негативные мысли будут усиливаться, а желание покопаться в себе будет возрастать, достигнут своего апогея в выходные и в начале следующей недели. Сейчас нужно больше трудиться, но важно помнить, что усердный труд — это палка о двух концах. Можно перегореть и очень сильно устать, а это прямая дорога к проблемам со здоровьем.

Скорпион

Скорпионам придется много времени уделять выбору правильного круга общения. Если люди данного Знака хотят быть на высоте и оставаться сильными, им придется избегать общения с токсичными личностями. Токсичные люди могут заразить Скорпионов негативом, так как последние окажутся уязвимыми для влияния извне. В таком случае придется сделать энергетическую чистку солью и можжевельником. Навязчивое мнение окружающих лучше обходить стороной, поскольку непрошеные советы будут опасными и ни коим образом не помогут Скорпионам стать успешнее.

Стрелец

Стрельцы, относящиеся к самым стрессоустойчивым Знакам Зодиака, смогут пережить достойно все проблемы и преодолеть препятствия на этой неделе. Астрологи считают, что Стрельцам стоит сделать ставку на самостоятельность, самодостаточность. Как говорится. Лучше сделать что-то самим, но медленно и хорошо, нежели уповать на помощь, поспешить и напортачить. Любые негативные изменения и события люди данного Знака смогут обратить себе на пользу. Важно помнить о том, что неурядицы — это источник опыта и мудрости.

Козерог

Козерогам необходимо создать гармонию в своем доме. В этом им помогут законы Васту. Особенно важно это для тех, кто проводит в родных стенах все свое время — фрилансерам, женщинам-домохозяйкам и матерям. Судя по положению звезд и планет, Козерогам сейчас необходимо идти к своей мечте, не взирая на преграды. Не исключено, что уверенность в себе пошатнется, но нельзя раскачивать этот корабль. Нужно идти вперед, не меняя курса, иначе начнется полоса внутренних проблем, которые сведут шансы на успех к абсолютному минимуму.

Водолей

Водолеям стоит воспользоваться лучшими практиками для долголетия и укрепления здоровья. Ночные светила помогут представителям данного Знака стать крепче физически и ментально. Возможно, что в некоторых ситуациях это будет происходить посредством переживания каких-то проблем. Чтобы добиться успеха в жизни и удержать его рядом, Водолеям не стоит задавать вопросы «как?» и «почему?». Так они рискуют закопаться в себе. Вместо этого лучше попробовать найти неординарные и новые решения привычных задач. Это хорошее время для саморекламы и поисков работы.

Рыбы

Рыбам нужно заняться в самую первую очередь чисткой дома, уборкой. Также важно очистить голову от опасных мыслей. Это идеальное время для избавления от всего лишнего и ненужного. Можно попробовать уйти с наскучившей и изрядно надоевшей работы, разорвать токсичные отношения. Астрологи советуют бороться с меланхоличным настроением. Это поможет стать успешнее и прийти к общему знаменателю с любым человеком. Доброта, оптимизм и любовь к жизни — вот три ингредиента для идеального коктейля счастья в период с 25 по 31 число.