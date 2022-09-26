Гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября: какие испытания ждут разные знаки Зодиака

На этой неделе нас ждет опасный понедельник, но постепенно растущая позитивная энергетика звезд и планет, которая поможет встретить новый месяц с удачей и хорошим настроением.

Овен

Овнам для достижения своих самых главных и амбициозных целей на этой неделе нужно почаще прислушиваться к интуиции. Есть практики, которые помогут услышать внутренний голос. С их помощью Овны смогут гораздо чаще принимать правильные решения, а также реже ловить встречный ветер на пути к целям. Это их неделя и их время выходить на сцену, чтобы «управлять представлением». Если хочется отдохнуть и забыть про неурядицы и борьбу за власть, деньги и авторитет, то у Овнов есть и такая опция. Главное — сделать выбор в начале недели.

Телец

В жизни каждого человека есть множество препятствий, которые мешают нам быть счастливыми. Тельцы смогут в период с 26 сентября по 2 октября эти препятствия обойти стороной, либо вовсе убрать с пути. Для этого придется немного уйти в самоанализ и попробовать посмотреть на свою жизнь со стороны. Очень важно творить больше добра в эти семь дней — звездам это точно понравится. За добрые дела Тельцы получать гораздо больше удачи и счастья, чем обычно. Одно можно сказать про эту неделю точно — она сделает людей этого Знака более целеустремленными.

Близнецы

Начало недели окажется сложным для непоседливых Близнецов. Еще вначале недели возможны мелкие предательства со стороны друзей и знакомых. Такие поступки покажут, кто есть кто на самом деле. Представителям данного Воздушного Знака астрологи настоятельно не советую делать то, на что тратить время совершенно не хочется. Так Близнецы сохранят хорошее настроение и продуктивность.

Рак

Ракам можно попробовать за эту неделю навести порядок в жизни. Ранее эксперты в области биоэнергетики рассказывали, как этого добиться. Это хорошее время для покупок, обмена валюты, поисков новой работы. Даже служебный роман будет отличным способом развлечься и получить удовольствие от жизни. Эта неделя может запомниться Ракам на очень долгий срок, поскольку их жизни в корне изменится, либо же же изменится отношение к происходящему. Полезной будет смена обстановки, поездки, приобретение или получение в дар домашних животных.

Лев

Львам на этой неделе, вероятно, захочется заняться самоанализом, поисками истины. Чтобы стать умнее и мудрее, важно перенимать чужую мудрость, ведь в этом нет ничего зазорного. Наоборот, так Львы смогут сохранить много времени и сил. Неделя окажется весьма щедрой на события, которые оставят после себя массу приятных впечатлений. Это могут быть судьбоносные встречи, появление новых идей, успехи в работе.

Дева

Жизнь Дев может в эти семь дней очень резко поменяться, причем в лучшую сторону. Даже если этого не произойдет сейчас, это может произойти с небольшим запозданием в обозримом будущем. Так или иначе, но всем, кто ждет приятных перемен, стоит следить за приметами на счастье. Также важно четко планировать свои дела и ставить перед собой новые цели. Имея перед глазами детальное видение своего будущего, Девы смогут с гораздо большей вероятностью реализовать все самые дерзкие планы, привнеся в свою жизнь много нового. Это их время и их выход на сцену.

Весы

Если для Весов эта неделя окажется сложной, что не астрологи, кстати, не исключают, то в таком случае представителям данного Знака нужно будет больше отдыхать. Самый лучший способ быстро вернуть себе силы после тяжелого дня — это сменить обстановку. Также очень важно будет правильно спать — например, ложиться пораньше и выбирать правильную позу для сна. Подобные примы и методы помогут пережить бурю первых дней недели. В понедельник лучше занять выжидательную позицию, а ближе к среде начинать проявлять больше активности.

Скорпион

Не исключено, что Скорпионы на этой неделе смогут избавиться от черной полосы, причем сделают это максимально быстро. Это их время, поскольку звезды дадут им возможность стать успешнее в любой из сфер жизни. Скорпионам нужно поменьше внимания уделять слухам и сплетням. Астрологи советуют перестать слушать то, что говорят окружающие и перестать самим распространять лживую информацию. Также камнем преткновения в период с 26 сентября по 2 октября для Скорпионов станет жадность. Важно избавиться от этого чувства как можно скорее.

Стрелец

Стрельцам звезды и планеты помогут прийти к внутренней гармонии. На работе, в бизнесе, а также дома стоит выполнять дела в режиме «медленно, но верно». Спешка не принесет никаких положительных результатов. Она лишь усугубит ситуацию. Согласно прогнозам, Стрельцы смогут вырваться в лидеры в работе и финансовой сфере, а вот в любви успехи будут приходить с трудом. Придется предугадывать действия второй половинки и проявлять максимум креативности в моменты новых знакомств.

Козерог

Козерогам на этой неделе придется часто переживать стрессы, нервничать. Чтобы меньше нервничать, желательно избегать общения с чрезмерно самодовольными людьми. Также важно не проявлять излишнюю импульсивность в общении с близкими. Ссоры с родственниками, детьми и второй половинкой могут изрядно подпортить настроение и выбить Козерогов из колеи. Эта неделя для выяснения отношений точно не подходит.

Водолей

Водолеи, будучи одними из самых энергичных и активных Знаков Зодиака, на этой неделе смогут полностью раскрыть свой потенциал. Это актуально для всех сфер без исключения. Их ждет много приятных моментов и важных побед на всех фронтах. Умеренный эгоизм будет полезным дополнением к целеустремленности и амбициозности этих людей. Важно думать больше о себе, нежели о других, но в некоторых ситуациях, все же, придется включить «режим заботливого Водолея». Возможны неожиданные финансовые расходы, но они окажутся вынужденными и довольно приятными.

Рыбы

Рыбам на этой неделе можно строить новые любовные и дружеские отношения. С остальными людьми придется быть чуточку осторожнее. Не стоит раскрывать своих карт всем подряд. Рыбы могут столкнуться с мощной оппозицией в работе и бизнесе, но это не должно сломить их дух и силу воли. В конкуренции, как известно, рождаются гениальные идеи, а также появляется новая мотивация. Наступает время освобождения от страхов, сомнений и негатива.