Гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля: какие проблемы и испытания нас ждут

Начинается новая неделя. Первый месяц лета на ней подойдет к концу, но это не повод грустить, ведь лето продолжается.

Астрологи рассказали, какими будут эти семь дней для каждого Знака Зодиака и что им нужно делать, чтобы не попадать в трудные ситуации.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

На этой неделе звезда с планетами покажут миру самые лучшие и самые худшие черты характера Овнов. Людям этого Знака придется решить, что именно они собираются демонстрировать, какие качества и грани своей души показывать окружающим. Те, кто не смогут совладать со своими эмоциями, покажутся окружающим агрессорами, а Овны с хорошим настроением и желанием взаимодействовать добьются определенных успехов в любви, делах и работе. Самое главное сейчас — не проявлять негатива по отношению к другим людям. Так будет лучше.

Телец

У рожденных под этим Знаком людей будет одна большая проблема — завистники и недоброжелатели. Враги могут активизироваться, причем уже во вторник. Это значит, Что необходимо быть готовыми к тому, что они захотят вставить палку в колеса. Венера все еще сильна, поэтому Тельцы смогут получать удовольствие от мелких радостей. Важно лишь научиться их почаще замечать. У этих людей все еще будет много сил для того, чтобы добиться успехов в любой сфере жизни.

Близнецы

Близнецов ожидает непредсказуемая неделя. Возможны ситуации, в которых придется очень быстро реагировать на происходящее, потому что времени на раздумья попросту не будет. Несмотря ни на что, эта неделя хорошо подходит для практики осознанных сновидений, медитаций, физических нагрузок. Нужно оставаться в тонусе, чтобы не унывать и не переключаться на негатив. В конце недели можно сменить обстановку, посетить новое место.

Рак

Раки, относящиеся к самым ленивым Знакам Зодиака, должны побороть в себе нежелание действовать. На этой неделе важно оставаться продуктивными по максимуму. Если вдруг будут появляться новые неурядицы в бизнесе и на работе, нужно с ними разбираться оперативно. В противном случае проблемы будут копиться, а настроение неумолимо ползти вниз. Также астрологи советуют Ракам избавляться от всякого мусора в своей душе: прощать обиды, давая зажить старым ранам. Не стоит принимать спонтанные решения и рисковать. Это может спровоцировать появление черной полосы.

Лев

Поступление положительной энергетики в жизнь Львов на время прекратится. Именно поэтому астрологи советуют в первую очередь обходить стороной всё то, что крадет жизненную энергию. Львам понадобится чуть больше расчетливости, хитрости и умения планировать дела заранее. Это люди, которые любят спонтанность, но спонтанные поступки в период с 27 июня по 3 июля могут привести к фиаско, спровоцировав шквал неурядиц. Также астрологи советуют избегать многозадачности. Лучше браться за одно дело, но основательно, чем распылять энергию сразу на всё.

Дева

Девам на этой неделе стоит сфокусироваться на своей душе и внутренних проблемах. Это довольно неплохое время для того, чтобы попробовать очистить карму. Астрологи настоятельно советуют Девам не совершать поступков, которые могут очернить их репутацию. В противном случае люди могут перестать им доверять. В любовных делах и в любых других ветер может смениться с попутного на встречный, поэтому двигаться к целям будет несколько сложнее. Это не значит, что нужно отказываться от своих желаний.

Весы

На этой неделе станут актуальными самые главные уязвимые точки Весов. Нептун сильно ослабит этих людей, лишив радости и желания помогать окружающим. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака не отклоняться от стандартного распорядка дня. Не нужно придумывать что-то новое или возвращаться к старым идеям. Нужно двигаться по накатанной, продолжая делать то, что было начато. Весам стоит временно отказаться от экспансии во всех сферах жизни, потому что чрезмерно активные действия могут также лишить их энергии.

Скорпион

Безмятежность семейной жизни может быть нарушена спорами. То же самое может произойти на работе. Также астрологи отмечают, что в период с 27 июня по 3 июля перед Скорпионам может встать некоторая дилемма. Вполне вероятно, придется сделать какой-то важный и быстрый выбор. В таком случае лучше уповать не на интуицию, а на здравый смысл и советы мудрых людей.

Стрелец

Стрельцам лучше ничего не терять в предстоящий период — потерянное уже никогда не вернется. Речь не только о каких-то физических вещах типа денег или драгоценностей, но и о любви, дружбе, свободе. Небольшая ссора с близким человеком может поставить крест на дальнейших отношениях. Бездумно брошенное обещание может лишить Стрельцов свободного времени. С другой стороны звезды и планеты могут приоткрыть завесу тайны над тем, что будет завтра, через неделю, через год.

Козерог

Козерогам стоит на этой неделе пользоваться поддержкой своего числа-талисмана. Сила чисел будет очень мощной, а самое главное — созидательной. Также с 27 июня по 3 июля полезно направить вектор мыслей в сторону оптимизма. Козерогам нужно научиться проще смотреть на неприятности и проблемы в жизни. Первое, о чем стоит помнить всем представителям данного Знака — любовь побеждает всё плохое: недуги, проблемы, уныние. Важно демонстрировать близким людям заботу и быть всегда готовыми прийти на помощь в трудную минуту.

Водолей

У Водолеев во вторник, в день перехода Нептуна к ретроградной фазе. Может внезапно исчезнуть энтузиазм и желание работать. Эта неделя идеально подходит для урегулирования разногласий в семье, на работе. Можно заниматься юридическими делами, шопингом. В сложных ситуациях можно все еще действовать по наитию. Интуиция Водолеев вряд ли подведет их в самый ответственный момент. Все возможные проблемы и неурядицы стоит рассматривать как сложную шахматную партию. Нужно думать над каждым своим ходом.

Рыбы

У Рыб в жизни могут начать происходить негативные события, причем с завидной регулярностью. Не нужно унывать или бить тревогу раньше времени, ведь рыбы всегда могут использовать отрицательную энергетику негативных событий в свою пользу. Ранее эксперты сайта dailyhoro.ru рассказывали о том, как это делать. Также Рыбам стоит помнить о том, что приятные жизненные изменения всегда начинаются с малого. Нужно начать действовать, если есть какие-то проблемы в жизни или хочется что-то изменить. Эта неделя будет сложной, но плодотворной.