Гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля: какие испытания ждут представителей всех знаков Зодиака

Это будет крайне позитивная и продуктивная неделя, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют выбирать не проверенный временем путь к цели, а тот, который принесет максимум пользы.

Овен

Овнов немного замедлить может потухшая мотивация. Вселенная не оставит Овнов без поддержки надолго, поэтому стоит просто немного подождать.

Об этом пишет Слова и фразы.

Возможны небольшие перемены в настроении и в целом во всех сферах жизни. Даже эти незначительные на первый взгляд мелочи притянут за собой лавину изменений, которые с огромной вероятностью окажутся позитивными. Овны получат то, о чем мечтали. Нужно просто идти вперед и не бояться проблем. Страхи всегда тормозят развитие этих людей.

Телец

Тельцам для ускорения приближения счастья нужно очиститься от накопленного ранее негатива. Для этого астрологи советуют воспользоваться мощными практиками. Также полезно будет больше отдыхать, проводить время с друзьями и родственниками. Уединение поможет Тельцам значительно укрепить мыслительный процесс, но не поможет восстановить энергию после тяжелого трудового дня. Определенные любимые дела могут внезапно наскучить, но это временно. От любви до ненависти к хобби и увлечениям далеко не один шаг, так что переживать не о чем. Нужно просто сменить обстановку.

Близнецы

Близнецам звезды и планеты помогут улучшить память. Это позитивно скажется на работе и бизнесе, а также поможет Близнецам в изучении чего-то нового. Для поддержания хорошего самочувствия астрологи советуют как можно меньше находиться во враждебной среде — в неприятных компаниях или, наоборот, в одиночестве. Например, можно и вовсе взять небольшой отпуск, но это не руководство к действию, а лишь одна из множества опций, так что важно пробовать, экспериментировать и смотреть, что лучше, а что хуже. Близнецы обязательно найдут выход из любой ситуации.

Рак

Ракам нужно начать интеллектуальное развитие. Велика вероятность финансового триумфа. Нет ничего плохого в том, чтобы послушать мудрый совет старшего человека, который уже был в похожих ситуациях. Раков вряд ли захотят обмануть, но такие люди все равно в окружении останутся. Придется полагаться на интуицию, оценивая шансы оказаться обманутыми. Основной лейтмотив недели — работа, но это не значит, что на семью и любовь времени не останется вовсе. Раки сами могут решать, сколько времени посвящать личной жизни.

Лев

Львам для достижения своих целей и наискорейшего решения поставленных задач следует адекватно воспринимать все происходящее вокруг и не расстраиваться по мелочам. Ночные светила не оставят Львов на произвол судьбы. Они помогут им выбраться из любых дебрей в это благоприятное время, но для этого Львам необходимо научиться мыслить позитивно. У Львов все получится — деньги пойдут к ним в карман, любовные отношения укрепятся, а домашняя обстановка будет приносить больше приятных эмоций. Рожденные под этим Огненным Знаком люди смогут стать лучшей версией себя.

Дева

Девам нужно сделать лучше энергетику своего жилища. Например, можно начать с уборки по правилам фэн-шуй, а также выбросить лишний хлам. На этой неделе поддерживать порядок все время будет проще обычного. Поблизости обязательно найдутся люди, готовые помочь в этом: родственники, либо друзья. Можно заниматься ремонтом, покупкой жилья, переездом. Самый позитивный день недели — воскресенье, в которое ожидается приятный аспект Венеры и Марса. Последний день недели Девам стоит провести в активности. Можно отправиться на прогулку или пойти в спортзал.

Весы

Весам звезды и планеты постараются открыть будущее. Это будет отличное время для оценки своих возможностей и попыток изменить жизнь — найти новую работу, нового человека для отношений. С высокой вероятностью это поможет получить ответы на интересующие вопросы. В вопросах работы стоит сохранять беспристрастность, ровно как и в общении с близкими. Астрологи советуют Весам оставаться добрыми и открытыми, но не давать себя в обиду при наличии какой-то опасности.

Скорпион

Скорпионам на этой неделе можно приобретать или получать в дар домашние растения и домашних животных. Если очень хочется найти себе четвероногого друга, придется выбирать сердцем, а не умом. В делах, бизнесе и работе придется заняться защитой своих активов. Не исключены нападки со стороны недоброжелателей, поэтому астрологи рекомендуют смотреть в оба. Скорпионам нужно забыть про слово «хочу». Любые жизненные решения стоит принимать взвешенно. Если нет никакой необходимости в чем-то, то не стоит это приобретать.

Стрелец

Стрельцам в период с 30 января по 5 февраля стоит сфокусироваться на себе и своей красоте, здоровье. Это замечательный период для покупки новой одежды, для изменения стиля и прически. Все это пойдет на пользу тем, кто хочется повысить свою уверенность, а также приобрести большую популярность у противоположного пола. Стрельцы будут на высоте, но только в том случае, если будут нравиться сами себе. Настало время создать идеальную версию себя. Жалеть на это время и средства не стоит.

Козероги

Если Козероги внезапно почувствуют отток жизненных сил, либо усталость, настигнувшая их ранее, никуда не уйдет, нужно будет найти в доме вещи, которые крадут энергию, а потом избавиться от них. Это поможет повысить выносливость и стать более эффективными в интеллектуальной работе. Козероги с сильной аурой смогут создать нечто новое с претензией на уникальность — разработать новую идею, открыть бизнес, придумать гениальный план по решению какой-то сложной задачи. Им все будет по плечу, но лишь в том случае, если они будут хорошо себя чувствовать внутренне и физически.

Водолей

Если в последние пару недель у Водолеев происходят постоянные перемены в жизни, а удача не может определиться — помогать им или нет. С высокой вероятностью звезды и планеты сейчас помогут стабилизировать обстановку и разобраться в себе. Чего совершенно точно стоит избегать, так это пренебрежительного отношения к окружающим. Если хочется стать успешнее и счастливее, придется идти на компромиссы с людьми. Это поможет выйти на новый уровень развития.

Рыбы

Рыбам ни в коем случае нельзя откладывать дела на потом. На этой неделе астрологи советуют этим людям как можно быстрее начинать заниматься актуальными проектами и не лениться. Это замечательное время для интеллектуальной работы, планирования, физической активности. Уверенность в себе и во второй половинке не пошатнется, если не давать возможности сомнениям захватывать разум. Рыбы скорее всего смогут выйти на новый уровень развития и достичь новых высот в тех областях, которые считают главными на данный момент.