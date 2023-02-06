Гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля: какие испытания ждут разные знаки Зодиака

Астрологи рассказали о том, каково будет настроение ночных светил в этот период времени, а также дали советы каждому Знаку Зодиака.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

У Овнов начинается период тотального изменения энергетических потоков. Связь с центром изобилия Вселенной должна будет усилиться, а это означает лишь одно — благоприятные жизненные события будут происходить значительно чаще. Если все же ничего не будет получаться и будут происходить какие-то проблемы, это значит лишь одно — нужно сменить тактику. Никакого проклятия, никаких проблем — всего лишь тактика решает успех Овнов на этой неделе.

Телец

У Тельцов наступает благоприятное время для того, чтобы заняться духовными практиками, попробовать получить новые знания и опыт. Можно и даже нужно читать книги, посещать интересные мероприятия, смотреть познавательные видео и фильмы. В амурной сфере можно попробовать отключить свой рационализм. Иногда даже в работе и бизнесе нужно начать следовать за чувствами и эмоциями, не говоря уже про амурную сферу. На этой неделе можно и нужно вовремя отдыхать, дабы не допускать переутомления. Тельцам удастся сгенерировать массу полезных идей.

Близнецы

Близнецам, как и всем другим Знакам Зодиака, на этой неделе откроется так называемый путь души. Ранее мы уже рассказывали, как его найти, но в этот раз звезды и планеты помогут существенно облегчить задачу. Особенно это касается Меркурия, который в субботу войдет в дружественный ему Знак Водолея. Ночные светила будут взывать к смелости, активности, а также запустят важные жизненные механизмы, которые помогут Близнецам осознать свое место в этом мире. Жизнь эти людей изменится. Только им решать, в какую сторону и как сильно она поменяется.

Рак

Ракам в период с 6 по 12 число ни в коем случае нельзя забывать про так называемый закон замещения Вселенной. Астрологи считают, что текущее положение планет запустит механизмы изменения жизни этих людей, но Вселенная будет смотреть на готовность Раков к глобальным переменам. Нужно избавляться от всего лишнего, чтобы освобождать место под что-то новое. Представителям данного Знака Зодиака стоит научиться смотреть на жизнь не из-за кулис, а со сцены, ведь именно они сами будут управлять ею, хоть это и не особо очевидно.

Лев

Львам нужно попробовать запрограммировать свою энергетику на успех, ведь положение планет для этого максимально хорошее, особенно на выходных. Как и для других людей, 10 февраля будет опасным днем из-за негативного аспекта Меркурия и Плутона. Это единственный день, в который точно нельзя рисковать и пытаться менять свою жизнь. В остальные дни нужно действовать, причем быстро, смело и уверенно. С высокой вероятностью Львы смогут генерировать полезные новые идеи, а также эффективно справляться с любыми жизненными трудностями.

Дева

Девы любят, когда советы астрологов наполнены конкретикой, но на этой неделе конкретики будет достаточно мало. Например, Девам может показаться, что все происходящее уже было раньше. Это странное чувство дежа-вю будет преследовать их вплоть до пятницы, пока Меркурий не войдет в Водолея 11 февраля. Если вдруг Девам покажется, что счастье от них ускользает, эти правила помогут им вернуть его и укрепить свою веру в себя и в светлое будущее.

Весы

Весам на этой неделе, возможно, придется больше работать и чаще заниматься насущными домашними делами. При правильном подходе всё это будет приносить свое удовольствие, поэтому сначала нужно отказаться от того, что мешает быть бодрее и энергичнее. Второй совет — нужно быть последовательными. Это значит, что необходимо браться только за одно дело за раз и не «прыгать» между задачами, дабы не потерять концентрацию. Ключом, отпирающим дверь к успеху, станет спокойствие, оптимизм и желание оставаться самими собой.

Скорпион

Эта неделя будет для Скорпионов очень важно и насыщенной. Это значит, что им необходимо сохранять здоровье и энергию. Для этого, к примеру, можно содержать в чистоте определенные зоны в своем доме. Также полезно с 6 по 12 февраля будет общаться с приятными людьми, которые умеют подбодрить в нужный момент. Пусть и не без усилий, но Скорпионы смогут добиться наискорейшего решения поставленных ими задач. Этим людям будет улыбаться удача во всех сферах жизни, хотя порой это окажется не таким уж и заметным явлением.

Стрелец

Стрельцам будет значительно легче принимать важные решения, особенно если никто не будет давать непрошеных советов. Астрологи настоятельно советуют не прислушиваться к рекомендациям окружающих, особенно если их никто не будет об этом просить. Новые знакомства станут предзнаменованием появления чего-то важного. Новые люди в окружении Стрельцов смогут изменить их жизнь навсегда.

Козерог

Козерогам будет больше всего везти в решении интеллектуальных задач. Именно поэтому им потребуется чуть больше внимательности, осторожности и острая память. На этой неделе важно следить за своим здоровьем и бороться с привычками, которые ставят его под удар. Козерогам свойственная некая своенравность, но в период с 6 по 12 февраля нужно быть чуточку проще, особенно если кто-то из близких людей старается помочь. Важно быть добрее, отзывчивее и внимательнее к тем, кого Козероги любят и уважают.

Водолей

В жизни Водолеев в период с 6 по 12 февраля могут случаться ситуации, в которых нужно в самую первую очередь слушать интуицию. Шестое чувство в этот период будет очень полезным. Это не значит, что здравый смысл нужно ставить где-то на задворках. Наоборот, в сочетании с предчувствием острый ум Водолеев даст им еще больше шансов на успех в любом деле. Если на данный момент в жизни представителей данного Знака есть какие-то войны на работе и в целом в жизни, то пришло время выбросить белый флаг, пойти на примирение с врагами.

Рыбы

Рыбам ночные светила откроют тайны о будущем. В эти семь дней можно смело заниматься гаданиями на судьбу. Недаром говорят, что порой все средства хороши. Эта неделя — то самое время, когда данное высказывание наиболее актуально. Все текущие неурядицы довольно быстро себя исчерпают, потому что Рыбы станут более сильными физически. Более сообразительными и станут решать проблемы в разы быстрее обычного. Это замечательное время для путешествий, смены обстановки. Также можно заниматься покупками и тратить средства на укрепление здоровья.