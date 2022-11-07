Гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября: какие проблемы и испытания ждут разные знаки Зодиака

Астрологический прогноз на период с 7 по 13 ноября поможет вам правильно спланировать все дела и достичь своих целей в любой из сфер жизни.

Овен

Овнам уже в начале недели стоит поставить на себя энергетическую защиту, чтобы не дать возможности негативным и опасным людям помешать выполнению важных задач.

Об этом пишет Слова и фразы.

В целом неделя будет наполнена не самыми приятными личностями, но Овнам не составит труда разоблачить их планы и настроиться на позитивную волну. Главное сейчас — не искать приключений и не привлекать внимание врагов. Пусть они варятся в своей ненависти. Не нужно тратить время зря. Важно сосредоточиться на том, что приносит больше всего позитива и удовольствия от жизни.

Телец

Тельцам после каждого трудового дня стоит как можно лучше отдыхать. Особенно это касается первых двух дней недели. Вкусная еда, прогулки, общение с интересными людьми. Флирт и свидания — все это поможет сместить фокус мыслей с рабочих неурядиц на что-то более приятное. Традиционализм — лучший выбор Тельцов на данный момент. Эксперименты сейчас точно не принесут никаких дивидендов. Любые авантюры подарят Тельцам только лишние проблемы и переживания, а этого лучше избегать.

Близнецы

Абсолютно в любых делах важен максимально претенциозный подход. Нельзя упускать детали, ведь в таком случае есть риск упустить что-то важное. Эти семь дней хорошо пройдут для тех, кто пытается укрепить свое здоровье — как физическое, так и эмоциональное. Близнецам стоит быть чуточку осторожнее, так как люди, которых они принимают за друзей, могут показать себя с крайне неприятной стороны. Возможно, так на них будет действовать ретроградный Марс, но продолжать с ними общение точно не стоит.

Рак

Это будет то самое время, когда люди данного Знака Зодиака смогут получить то, о чем мечтают. Не стоит тащить разный хлам в свою душу — такой как обиды, негатив. Не нужно также никому мстить и напоминать о старых обидах. Все это пускай остается в прошлом. Возможно, пришло то самое время, когда стоит позаботиться о своей карме и сменить гнев на милость. Так будет лучше для всех, а в особенности для самих Раков.

Лев

Львы в эти семь дней станут намного мудрее. Лучше сделать это так, нежели пережить проблемы и закрепить результат на практике. Умение учиться на чужих ошибках — это высший дар, который можно в себе развить. Мысли типа «такого со мной точно не случится» — это всего лишь второсортный и ненадежный способ самоубеждения в том, что плохие вещи случаются только с окружающими. Все мы равны перед судьбой, и это нужно уяснить Львам как можно скорее.

Дева

Дев часто относят к самым загадочным и скрытным Знакам Зодиака. Загадочность — это хорошо, ведь она провоцирует интерес у окружающих. Скрытность — это уже нечто из разряда пороков, поскольку важно уметь скрывать определенные вещи от окружающих, но нельзя строить вокруг себя непреодолимые стены. Девам нужно впустить в свою жизнь кого-то нового или дать возможность близкому другу или подруге понять свои эмоции и чувства. Нужно научиться говорить о проблемах, а не замалчивать их. В этом состоит основная задача Дев на период с 7 по 13 ноября.

Весы

Весы в понедельник и вторник могут пережить массу неприятностей, однако, начиная со среды в их жизни начнут происходить положительные перемены. Если не сделать этого, то со временем они пробьют огромную брешь в биополе. Эта неделя подходит для путешествий, смены обстановки. Можно также преобразить слегка свой внешний вид. Главное — делать то, что нравится. Ненавистные дела и задачи могут выбить Весов из колеи.

Скорпион

Скорпионы относятся к самым обаятельным и харизматичным Знакам Зодиака, но на этой неделе люди не будут тянуться к ним без причины. Это будет происходить только в том случае, если представители данного Знака станут более оптимистичными и добродушными. Негатив будет отталкивать окружающих. Еще отрицательные эмоции начнут забирать у Скорпионов очень много энергии. Ревность или зависть будут крайне опасными, особенно в начале недели. Данные чувства и деструктивные эмоции помешают этим людям найти применение своим способностям и талантам.

Стрелец

Стрельцы — люди с сильной энергетикой, но сейчас их сила может быть под угрозой. Необходимо тратить время и силы только на самые важные дела. Даже незначительные на первый взгляд мелочи притянут за собой лавину изменений, поэтому важно не гневить судьбу раньше времени, а просто дождаться перемен. Терпение и выдержка — самые главные качества успешных Стрельцов. Особую осторожность стоит проявить в общении с людьми. От любви до ненависти в период с 7 по 13 ноября всего лишь один шаг. Сейчас нельзя быть грубыми и заносчивыми.

Козерог

Козероги вопреки своей ответственной и трудолюбивой сущности могут полностью утратить желание работать, развиваться. Сейчас совершенно точно нельзя находиться во враждебной среде — в окружении неприятных и токсичных людей. Уединение будет отличным способом отдыха для тех, кто работает в большом коллективе. Это время больших, но не всегда заметных с первого взгляда жизненных изменений.

Водолей

Водолеям, скорее всего, придется больше работать и в целом посвящать больше времени делам. Как следствие — они станут больше уставать, поэтому придется пересмотреть свои привычки в плане отдыха. Также важно вовремя менять обстановку. Например, если много времени приходится проводить за рулем. Лучше отдохнуть дома на диване с книжкой в руке. Важно помнить, что это не четкое руководство к действию, а лишь одна из множества опций. В этом плане можно экспериментировать.

Рыбы

Главный лейтмотив недели — сфера общения. Рыбам нельзя позволять другим людям управлять собой. На этой неделе может быть достаточно много желающих манипулировать их сознанием, поэтому астрологи настоятельно советуют представителям данного Знака следовать двенадцати законам Вселенной, которые этого не допустят. Также астрологи советуют Рыбам адекватно воспринимать критику близких в свою сторону. Родственники и вторая половинка постараются помочь, поэтому не стоит ругаться и преждевременно проявлять агрессию.