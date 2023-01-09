Гороскоп на неделю с 9 по 15 января: какие испытания ждут разные знаки Зодиака

Астрологи рассказали, каким будет этот период для каждого из Знаков Зодиака.

Овен

Овнам нужно остерегаться неприятных людей. В качестве отдыха можно попробовать воспользоваться шопингом. Покупка каких-то приятных вещей поднимет Овнам настроение и поможет им выйти на новый уровень счастья. Главное — не перегибать палку, тратя средства на бесполезные товары и услуги. Особое внимание на этой неделе стоит уделять физическому и эмоциональному здоровью. Так Овнам удастся с большей точностью осуществить давние планы.

Телец

У Тельцов ожидается очень непростая неделя, на которой они будут довольно сильно уставать. Еще эксперты советуют Тельцам научиться говорить «нет». Некоторые люди попросят Тельцов о помощи, причем эта помощь пойдет во вред. Многие люди данного Знака могут напрочь забыть о своих делах. Делать этого точно не стоит. В приоритете сейчас домашние заботы и свои личные цели, о которых лучше не забывать.

Близнецы

Близнецам, скорее всего, придется чуть больше времени проводить на работе и в делах дома. Разумеется, в таком случае им понадобится больше энергии и сил. Самое опасное в любви и в общении с близкими сейчас — равнодушие. Астрологи советуют прислушиваться к близким людям. Они помогут Близнецам принять правильное решение в сложной ситуации. Еще эксперты рекомендуют не обращать внимание на слухи. Люди могут очень много говорить, но крайне мало делать это по делу.

Рак

В начале недели Ракам, возможно, придется бороться со своими самыми ужасными зодиакальными привычками. Ближе к четвергу ситуация начнется выправляться, но в пятницу 13 лучше не рисковать и не давать хода своим эмоциям. Что касается работы и бизнеса, то в эти семь дней работает принцип «хочешь сделать все хорошо — сделай это сам». Ненужно просить кого-то о помощи, особенно если нет желания потом что-то переделывать. Многие проблемы решатся сами собой, за что Ракам стоит сказать спасибо удаче.

Лев

Львам стоит обратиться за помощью к зодиакальной нумерологии. Числа-талисманы помогут людям данного Знака остаться с удачей в кармане даже в самой непростой ситуации. В финансовой сфере Львам стоит научиться ждать так, словно хищник ждет добычу. Как только появится удобный случай для нападения, нужно им воспользоваться на сто процентов. В качестве отдыха можно заниматься хлопотами по дому. Домашние дела помогут Львам сменить немного обстановку и сместить фокус внимания с работы на семью и нечто более важное, чем бумаги, деньги и проблемы.

Дева

С их помощью эти люди будут оказываться чаще в благоприятном положении. Астрологи настоятельно рекомендуют иметь план «Б» на всякий случай. Это сведет риски и опасность появления проблем к абсолютному минимуму. В свободное от работы время эксперты рекомендуют искать тишину и покой. Нужно отдыхать душой и телом, меняя обстановку. Если этого не делать, жизнь Дев может пойти под откос из-за сильной усталости.

Весы

Весы — это люди, обладающие тонкой душевной организацией. На этой неделе они могут подвергнуться влиянию негативной энергии со стороны недоброжелателей, которым захочется насолить им. Чтобы противостоять плохим людям с большей эффективностью, астрологи советуют пользоваться методикой джин шин джитсу. С ее помощью Весы смогут открывать чакры, усиливать биополе, устранять дисбаланс позитивной и негативной энергетики в организме. В работе и делах лучше не забывать про чувство долга и ответственность.

Скорпион

Скорпионам стоит начать доверять своей интуиции. Это лучшее время для того, чтобы воспользоваться помощью шестого чувства. Оно направит этих людей по верному пути, поможет принять такие решения, чтобы не нанести вред репутации. Это неплохое время для путешествий и деловых поездок, преображения домашней обстановки. Можно также уделить время изменению внешности. В отношениях с друзьями, второй половинкой и окружающими в целом лучше идти на конструктивный диалог. Важно обсуждать всё максимально осторожно и открыто.

Стрелец

Успех с 9 по 15 января ждет всех, кто жаждет перемен. Если очень хочется изменить жизнь, она непременно изменится. Тут на помощь придет закон притяжения мыслей. Стрельцам нужно думать о хорошем, чтобы это хорошее с ними случалось как можно чаще. Также необходимо помнить о правиле трех «С» — «станьте самими собой». Сейчас нельзя позволять кому-то навязывать свои мысли, свои моральные устои.

Козерог

Козероги — типичные люди-флегматики по Знаку Зодиака. Это дает им отличное преимущество в работе и делах, но может стать анафемой при попытках произвести впечатление на лицо противоположного пола. Людям, рожденным под этим Знаком, стоит быть мечтательными в середине января. Так они смогут повысить свои шансы на успех в любом деле. Если есть мечта, нужно думать о ней. Наступает время перемен, которое откроет перед Козерогами новые дороги и новые возможности.

Водолей

У Водолеев ожидается сильный прирост физической силы и энергии. Это значит, что можно и даже нужно больше заниматься спортом. Ранее эксперты рассказывали о том, как правильно нужно заниматься, чтобы не вредить здоровью и энергетике. Для максимально быстрой реализации планов в работе и бизнесе астрологи советуют перестать принимать желаемое за действительное. Этот же принцип будет очень полезен и в любовной сфере. Необходимо здраво оценивать свои возможности и не бояться двигаться вперед, но без лишних рисков.

Рыбы

Рыбам стоит опасаться препятствий, которые блокируют привлечение счастья. На этой неделе нужно быть предельно осторожными, собранными и внимательными. Если вдруг начнутся трудности, всё бросить и сдаться будет наихудшим решением. Успех как никогда близок — об этом Рыбам может рассказать их интуиция, которая будет достаточно сильной в период с 9 по 15 января. Также в эти семь дней можно браться за новые дела. Важно предварительно закинуть удочку и посмотреть, что будет. Нестись вперед сломя голову пока точно не стоит.