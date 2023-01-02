Гороскоп на неделю со 2 по 8 января: какие проблемы и испытания ждут всех знаков Зодиака

Следуйте простым рекомендациям, чтоб удача не покидала вас в эти семь дней.

Овен

Первый понедельник 2023 года будет очень важен для Овнов. Чтобы прожить его с максимальной пользой, важно следовать простым приметам, которые помогут сделать этот день супер продуктивным. В целом первая неделя года отлично подойдет для путешествий и деловых поездок, смены обстановки, переезда. Астрологи отмечают, что со 2 по 8 января любая цели оправдывают средства её достижения, однако, Овнам точно не стоит идти на обман и манипуляции ради успеха. Так они только наживут себе новых врагов, что точно нельзя назвать успешным началом года.

Телец

Тельцам стоит начать неделю с уборки дома по правилам фэн-шуй. Так они создадут правильную атмосферу в родных стенах. Если эта неделя сразу начинается с работы, лучше не тратить зря время на второстепенные дела. Важно как можно быстрее включиться в рабочий процесс. На этой неделе люди данного Знака будут более усидчивыми, продуктивными. В общении с окружающими астрологи советуют быть предельно осторожными. Можно легко нажить себе как новых друзей, так и несколько новых врагов.

Близнецы

У Близнецов есть все шансы начать этот год с благоприятной ноты. Это очень удачное время для духовных поисков. Хоть Венера и не является для них главной планетой-покровителем, она все равно откроет перед ними новые двери и поможет забыть старые обиды. На этой неделе возможны судьбоносные встречи и знакомства. Не исключено, что кто-то порадует Близнецов приятными новостями.

Рак

Представителям данного Знака Зодиака можно и даже нужно начинать новые дела. Можно заняться поисками новых увлечений. Не исключено, что в конце недели из-за Полнолуния Раки начнут видеть много дурных снов. Ракам также стоит прислушиваться почаще к шестому чувству. Непрошеные советы и рекомендации окружающих лучше обходить стороной.

Лев

Самый сложный день недели — суббота. В этот день будет Полнолуние и соединение Меркурия с Солнцем. Это вызовет сильный внутренний диссонанс у людей данного Знака. Поэтому лучше начинать новые дела в будние дни а на выходных просто расслабиться и никуда не торопиться. Астрологи советуют не давать никому пустых обещаний, особенно близким людям. Львы — типичные зодиакальные холерики, однако, на этой неделе агрессия будет наказуема, так что придется сменить гнев на милость и неуступчивость на дипломатию. Если близким людям потребуется помощь, лучше ее незамедлительно предоставить.

Дева

Девы смогут существенно повысить свои успехи на деловом и любовном поприще, найти новую работу, получить повышение. Нужно лишь начать действовать. Вода, как известно, под лежачий камень не течет. На этой неделе можно и даже нужно заниматься совместными делами с близкими людьми. Ночные светила помогут Девам избавиться от дурных воспоминаний и настроить энергетику на позитив. Еще это будет идеальное время для заботы о своем здоровье.

Весы

Благоприятными днями можно назвать вторник и среду. В эти дни Весы смогут понять, как и им можно преодолеть все преграды на своем пути. Не исключено, что кто-то из близких или друзей поделится с ними важной информацией, даст очень дельный совет. Не стоит отвергать руку помощи, протянутую теми, кто им дорог. Про такие периоды говорят «один в поле не воин». Для создания наилучших условий во имя достижения целей астрологи советуют вспомнить о силе созидательного мышления. Оно будет вести Весов сквозь тернии к звездам, помогая преодолевать любые препятствия.

Скорпион

У Скорпионов ожидается весьма стабильная неделя. Ночные светила то и дело будут негативно отражаться на их настроении лишь в субботу. Так Скорпионы смогут повысить продуктивность, уменьшить риски, обрести силу воли и творческий запал. В любовной сфере неделя со 2 по 8 января будет успешной. Особенно это касается тех Скорпионов, которые уже успели создать отношения. Велика вероятность того, что эти люди найдут новых друзей.

Стрелец

Стрельцам нужно больше общаться, знакомиться, флиртовать, делиться эмоциями. Главное правило успеха на этой неделе — не торопиться и не принимать желаемое за действительное. Не исключено, что на Стрельцов свалится много новых забот, из-за чего они могут быстро войти в состояние стресса. Любимые дела и хобби помогут Стрельцам поднять настроение, обрести уверенность в себе.

Козерог

Большая удача ждет всех Козерогов, которые заняты в творческой сфере, — дизайнеров, писателей, музыкантов, художников. Самое лучшее время для монотонной и сложной работы — период с 3 по 6 января. Воскресенье станет идеальным днем полной релаксации. Звезды и планеты перестанут сильно влиять на людей данного Знака, поэтому энергетический фон стабилизируется. Козероги смогут как следует отдохнуть и перезагрузить свое сознание.

Водолей

В период со 2 по 8 января многие Водолеи смогут узнать свое истинное предназначение. Тут важно довериться интуиции и воспользоваться советами и практиками на раскрытие внутреннего потенциала. На этой неделе можно заниматься как простыми делами, так и теми, на которые требуется много сил и времени. Не стоит общаться с токсичными людьми, поскольку это может привести к очень сильному переутомлению. Сейчас нельзя терять уверенность в себе, поэтому лучше не обращать внимание на безосновательную критику со стороны токсичных людей.

Рыбы

У Рыб ожидается довольно много мелких, но неприятных жизненных ситуаций, из-за которых возможно серьезное ухудшение настроения. Людям данного Знака нужно сохранять активность и браться за новые задачи, выполнять данные ранее обещания. Нельзя пускать дела на самотек. Если эта неделя будет периодом каникул для Рыб, это позволит им крайне удачно провести время и насладиться отдыхом.