Гороскоп на октябрь для всех знаков Зодиака: к каким испытаниям готовиться разным знакам Зодиака

Начинается второй месяц этого сезона, так что пришла пора узнать полезную информацию о том, как привлечь удачу в свою жизнь в это время каждому из Знаков Зодиака.

Овен

У Овнов довольно часто может меняться настроение в октябре. В целом это не скажется на общих успехах, но может подпортить репутацию и не понравиться близким людям.

Об этом пишет Слова и фразы.

Если вдруг всё станет слишком непросто, важно помнить простую фразу: «Нет худа без добра». Любая полоса проблем должна прерваться, так что в октябре нужно выше держать голову и не унывать.

Телец

Это время Тельцов. Им удастся получить удовольствие от жизни, достигнув максимальной продуктивности в делах и получив от звезд благословение в любых делах. Люди данного Знака смогут достаточно быстро находить выход из сложных жизненных ситуаций. Их интуиция будет достаточно сильной. В делах, в работе и в любви можно смело применять навыки креативности. Нестандартный подход поможет Тельцам выделиться на фоне остальных людей. Лекарством от всех бед в октябре для них станет также оптимизм. Не нужно думать, что все проблемы вечны.

Близнецы

Близнецам можно смело полагаться на помощь близких людей и второй половинки. Нет ничего зазорного в том, чтобы попросить их о поддержке. Также Близнецам астрологи советуют заниматься самоанализом. Если у людей данного Знака все хорошо и нет поводов для беспокойства, они могут попробовать начать новое дело, найти новую работу, попробовать познакомиться с интересным человеком. Главное сейчас — избегать лишней бесцеремонности в общении, чтобы не спугнуть тех, кто действительно близок.

Рак

У многих Раков все будет в порядке с первых дней месяца, но ближе к его концу могут начаться проблемы с энтузиазмом и желанием работать и жить в целом. Этим людям понадобится чуть больше напористости, поэтому победителями смогут стать только самые смелые и непреклонные представители данного Знака. Очень важно учиться на примере окружающих, не допуская ошибок самим. Это поможет сэкономить силы и время. Важно также прислушиваться к внутреннему голосу.

Лев

Львам начать этот месяц стоит с чистки информационного поля. Так войти в рабочий режим будет гораздо проще. Астрологи настоятельно не рекомендуют при этом торопиться и принимать скоропалительные решения. Важно оставаться вдумчивыми и осторожными. Львам обязательно улыбнется удача, но все будет зависеть от того, как они ею распорядятся. Эти люди сейчас на пике своей интеллектуальной формы. Точнее, на пике окажутся те, кто будет находиться в правильном расположении духа и перестанет сомневаться в себе и своих способностях, а также будет заботиться о здоровье.

Дева

Девы могут стать самыми успешными людьми в финансовом плане. Также им постоянно будут помогать звезды и мироздание. Вселенная будет хранить их от опасностей и проблем, но недаром говорят: «На Бога надейся, а сам не плошай». Девам нельзя все отдавать в руки судьбы, иначе жизнь пойдет не по тому сценарию, который удобен и хорош для самих Дев. Наступает время, когда Девы смогут стать лучшей версией себя, получив важный опыт в жизни.

Весы

Весам ночные светила в октябре помогут закрыть все свои самые уязвимые точки. Важно работать над собой и стараться менять мировоззрение, привычки. В общении с окружающими людьми самой большой проблемой может стать предвзятость. Астрологи настоятельно советуют избегать её проявления, особенно в любовной сфере. Новые дела лучше запланировать на начало месяца, так как из-за обилия негативных дней в конце октября может сделать так, что новые начинания принесут больше забот, чем выгоды.

Скорпион

Месяц в целом будет очень благоприятен для Скорпионов, но это не значит, что проблем не будет совсем. Обойти возможные мелкие неурядицы стороной им помогут особые приметы. В делах и в работе порывистость Скорпионов будет из главным врагом. Нужно проявлять методичность и умеренную осторожность. В октябре безраздельно править этим миром будет любовь, целеустремленность, желание сделать мир лучше. Скорпионам нужно соответствовать этому тренду. Уединение и нежелание общаться с людьми может стать причиной проблем и неудач.

Стрелец

Стрельцам в октябре придется больше общаться с людьми, в том числе и незнакомыми. Чтобы располагать к себе собеседника, можно воспользоваться советами экспертов. Этот навык будет полезен как в любви, так и в деловой сфере. Чтобы не вгонять себя в стресс лишний раз, нужно позволять себе отдыхать от дел, менять обстановку. Также нельзя терять бдительность, поскольку это будет очень важный период, в который может произойти нечто судьбоносное, но Стрельцы этого не заметят. Нужно замедлиться и начать замечать важные мелочи.

Козерог

Козерогам можно заняться преображением своего жилища — начать делать ремонт, купить мебель, сделать перестановку. Это поможет избежать перепадов настроения и укрепить энергетику, здоровье. Астрологи считают, что октябрь станет идеальным временем для того, чтобы постараться пойти на примирение с близкими и друзьями. Настал период, когда необходимо признать свои ошибки или простить за них окружающих. Так Козероги улучшат свою карму.

Водолей

Водолеям можно потратить свои силы и время на поиски нового хобби. Ускорить процесс поможет простой нумерологический расчет. Также в октябре можно искать новую работу, заниматься поисками второй половинки. Романтика и общение — вот что придаст Водолеям силу и уверенность в себе. Не нужно отказываться от своих слов и обещаний, если не хочется потерять репутацию на работе и в бизнесе. Также важно держать в полном порядке свой дом — делать регулярную уборку и избавляться от старых ненужных вещей. Венера и Меркурий на стороне Водолеев, так что их жизнь изменится к лучшему.

Рыбы

Рыбам в октябре стоит быть осторожнее с выбором круга общения. Такой подход будет крайне позитивным для конечного результата. Некоторые неурядицы могут начаться с двадцатых чисел октября. Апогеем проблем станет самый конце месяца, поэтому важно держаться знакомых берегов и не рисковать зря. Рыбам нельзя ставить палки в колеса другим людям, даже если они им насолили в прошлом. Нужно оставаться добродушными и спокойными в любой ситуации.