Гороскоп на осень 2022 года для каждого знака Зодиака: кого ждет удача, а кого — неприятности

Астрологи проанализировали поведение планет и звезд этой осенью, чтобы дать полезные советы каждому Знаку Зодиака о том, как пережить этот период с наименьшими потерями и как обрести новые возможности в жизни.

Овен

Овнам этой осенью, возможно, придется часто встречаться с негативными людьми на работе и в бизнесе.

Об этом пишет Слова и фразы.

Особенно часто это будет происходить в середине октября. Если вдруг какие-то временные отрезки будут насыщены неприятностями, не стоит впадать в депрессию. Нужно проводить чистку сознания перед сном, чтобы не нести негатив в кровать. Вообще, Овнам рекомендуется как можно лучше высыпаться и заботиться о создании благоприятных условий для сна. В таком случае они смогут быть на порядок выносливее и счастливее, а также смогут укрепить здоровье.

Телец

У Тельцов ожидается много противоречивых периодов, в которое они могут ощущать упадок сил и энергии, потерю мотивации и желания развиваться. В такие моменты астрологи советуют помнить про советы о том, как привлекать везение в свою жизнь. Недоброжелатели и конкуренты также будут умело расставлять сети, поэтому Тельцам этой осенью стоит научиться отделять врагов от друзей. В противном случае представители данного Знака могут попасть в большие передряги. Большой успех может ожидать самостоятельных людей данного Знака Зодиака.

Близнецы

Не исключено, что Близнецы в начале осени перейдут дорогу плохим людям, которые затаят на них обиду. Наилучший вариант для Близнецов — просто не допускать таких ситуаций. Нужно научиться уступать, приходить к компромиссу и ставить себя на место других людей. Астрологи советуют Близнецам внимательно следить за реакцией окружающих на любые их действия.

Рак

Ракам стоит научиться разбираться в людях, поскольку многие личности из их окружения могут начать притворяться, выдавая себя совсем не за тех, кем являются на самом деле. Навыки проницательности будут крайне полезными в ноябре и с 10 сентября по 2 октября, когда Меркурий будет в ретроградной фазе. Не нужно этой осенью воспринимать всё слишком близко к сердцу. Людям будет свойственно говорить различные гадости и давать пустые обещания, но это не должно стать для Раков поводом для депрессии и обиды. Это время справедливости, так что каждый получит то, что заслуживает.

Лев

Львов этой осенью ожидают большие успехи в любви. Они могут встретить вторую половинку, либо укрепить уже существующие отношения, перевести их на новый уровень. Полезно будет знакомиться с родителями любимого человека, планировать свадьбу, венчание и так далее. Всем, кто будет находиться в поисках, желательно научиться заранее анализировать характер и энергетику человека. Что касается работы, то и в этой сфере Львы будут весьма удачливы. Эта очень идеально подходит для смены места работы, а также для длительных командировок.

Дева

Девам стоит в самую первую очередь помнить о том, что сильнее всего разрушать счастье, удачу и биополе будут взаимные претензии, вражда в отношениях, дружбе и в рабочем коллективе. Этой осенью нужно сторониться конфликтов. В конце данного периода звезды останутся не у дел, дав Девам возможность самим решать свою судьбу и строить собственное будущее. Больше всего проблем этим людям будут приносить фальшивые чувства, лицемерие и ложь в целом. Важно быть честными, причем в самую первую очередь по отношению к себе.

Весы

Весы этой осенью могут встретить на своем пути очень важного человека. С высокой вероятностью это будет новый друг или наставник, но возможно, что представителей данного Знака ждет романтическое знакомство всей их жизни. Велика вероятность того, что людям данного Знака этой осенью придется часто заниматься тем, что не входит в их планы. Таким образом звезды и планеты постараются скорректировать их путь.

Скорпион

Скорпионы могут стать лидерами в самых разных областях. Все, что для этого им потребуется — крепкое эмоциональное здоровье и сильная энергетика. Перекладывать ответственность на других людей и ждать, что все проблемы решатся сами собой, точно не стоит. Подобное поведение сейчас не в тренде. Ночные светила хотят, чтобы Скорпионы стали самостоятельными, сильными, целеустремленными. Это поможет им выйти победителями из любой ситуации.

Стрелец

Стрельцам этой осень нужно оставаться энергичными и полными сил. Простые советы помогут делать это без особого труда. С наличием мощной энергии люди данного Знака смогут преодолеть любые трудности в кратчайшие сроки. Многие жизненные проблемы покажутся нерешаемыми, но при более детальном рассмотрении окажется, что все совсем наоборот. Эта осень подарит Стрельцам много ярких эмоций и останется в памяти на очень долгий срок. Все, кто хочет изменить свою жизнь, должны прилагать к этому усилия, а не ждать у моря погоды.

Козерог

Козерогам как можно скорее необходимо избавиться от негатива и достичь внутренней гармонии. Все плохое, что пришлось пережить этим летом, осенью станет не более чем полезным опытом и неприятными воспоминаниями, которые испарятся уже к началу октября. Энергетика, подпитываемая ретроградным Ураном, может сослужить этим людям хорошую службу. С сентября по ноябрь возможно появление грандиозных изменений в жизни. Козероги окажутся на пути к успеху и к головокружительным переменам.

Водолей

Водолеи смогут поменять свой жизненный путь, причем самостоятельно, без чьей-либо помощи. Для этого достаточно будет лишь одной силы мысли. Водолеи смогут легко разобраться в личных вопросах — не раня себя и не задевая самолюбие других людей. Это очень важное время, в которое представители данного Знака выйдут на новый уровень развития. Астрологи советуют получать новые знания, путешествовать, знакомиться с людьми. Большие успехи ждут Водолеев, которые заняты наукой, либо работают в сфере туризма, перевозок. Эта осень будет очень продуктивной.

Рыбы

Начало осени может быть немного проблемным, но если к концу сентября станет очевидно, что проблемы не уходят, значит Рыбы просто делают что-то неправильно. Возможно, они сами настраивают себя на негатив. Важно бороться с плохими воспоминаниями и эмоциями. Также этой осенью необходимо браться за самые важные дела. Не откладывая их в дальний ящик. Это поможет представителям данного Знака не стать аутсайдерами и не войти в состояние уныния, тревоги.