Гороскоп на понедельник 1 августа: удачный день для знакомств и деловых встреч

Овен

Неблагоприятный день, который располагает к серьезным проблемам: падению авторитета, финансовым потерям, неудачным сделкам, поражениям, болезням.

Об этом пишет Слова и фразы.

Терпение и исключительная трудоспособность помогут вам снискать одобрение начальства или получить помощь от покровителей.

Телец

Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь травм, отравлений. Если сегодня заболеете, то болезнь будет долгой и тяжелой, возможны осложнения. Велика опасность обмана, иллюзий, предательства. Нельзя стричь ногти и волосы, делать операцию, употреблять алкогольные напитки. Обратите особое внимание на здоровье детей.

Близнецы

Несмотря на то что ваш жизненный потенциал значительно снизился, нельзя перекладывать проблемы на чужие плечи. Велика вероятность депрессивного состояния. Во избежание этого переключитесь на проблемы нуждающихся в помощи близких вам людей.

Рак

День перемен и неожиданных поворотов судьбы. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями – существует вероятность потери. Немногословность и умение анализировать события – верный шанс сохранить уверенность в своих силах.

Лев

Первая половина дня располагает к снижению жизненного потенциала. Возможны обманы и иллюзии. Недостаток энергии может вызвать неудовлетворенность и агрессивность. Не злоупотребляйте спиртными напитками, проявите умеренность в еде. Вторая половина дня окажется относительно спокойной. Основные события будут происходить дома и могут быть связаны с денежными поступлениями.

Дева

Вероятны финансовые трудности, ограбления, потеря ценной вещи. Девы-мужчины будут испытывать дискомфорт и раздражительность. Вам придется выбирать между общением в коллективе единомышленников и друзей или уединением. Отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Хороший день для путешествий, пеших прогулок.

Весы

Нерешенные проблемы могут привести к тяжелой ситуации. Но ни в коем случае не отступайте назад – используйте все возможности для того, чтобы исправить положение, нейтрализовать возникшие противостояния. По возможности избегайте контактов со скользкими людьми. Если вы проявите инициативу в решении семейных проблем, то можете рассчитывать на поддержку и помощь близких людей. Они давно ждут от вас решительных действий. Однако не позволяйте себе резких суждений и категоричных мнений.

Скорпион

День неблагоприятный для заключения различного рода сделок или для переговоров. Не отправляйтесь в дорогу, не занимайтесь делами, которые связаны с поездками, даже поездки по городу следует свести к минимуму. Успеха вы сможете добиться только с помощью друзей, родственников и просто доброжелателей. У пожилых людей вероятны обострения хронических заболеваний.

Стрелец

Сегодня любое дело потребует от вас гораздо больше усилий и времени, чем вы предполагали. Жизнь снова готовит вам испытания – конфликты с людьми, от которых зависит ваше материальное положение. Во второй половине дня у близких возникнет недовольство по причине невозможности полноценного общения. Это может вызвать вашу общую неудовлетворенность или даже агрессивность. Сдерживайте эмоции, это поможет вернуть расположение окружающих.

Козерог

В первой половине дня упадок жизненных сил, неуверенность в правильности выбранного направления и неудовлетворенность собой затруднят деловую деятельность, снизят работоспособность. Нельзя ставить перед собой глобальные задачи. Возможно, что во второй половине дня вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Вероятны финансовые проблемы: напомнят о себе старые долги, придется беспокоиться о помощи родственникам или близким.

Водолей

Ошибки и потакания собственным слабостям могут повлечь за собой финансовые потери. Не стоит пока вмешиваться в обычный ход событий – возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой. Если это не произойдет, то призовите на помощь трезвый расчет и железную логику. Во второй половине дня возможно ухудшение самочувствия.

Рыбы

Благоприятный день для дальних поездок, путешествий, встреч с интересными людьми. Новые впечатления помогут вам избавиться от усталости, надоевшей обыденности и вернут вам бодрость и оптимизм. В личной жизни перед вами может встать дилемма, тяжелый выбор.