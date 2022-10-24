Гороскоп на понедельник 24 октября для всех знаков Зодиака: кого ждет огромная удача

Овен
Отнеситесь с пониманием к людям, которые слишком часто меняют свое мнение.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец
Благоприятное время, чтобы прикупить что-нибудь полезное для дома, а в выходные займитесь уборкой.
Близнецы
Астрологи не советуют вам находиться в центре внимания в воскресенье.
Рак
Прекратите ввязываться в чужие выяснения отношений, люди с удовольствием спихнут на вас всю вину.
Лев
Особенное удовольствие вам принесет общение с самыми маленькими членами семьи.
Дева
Если ощутите недомогание, проконсультируйтесь с врачом, уж вы то знаете, как опасно самолечение.
Весы
Не стоит начинать сегодня дела, в успехе которых вы пока не уверены на 100%.
Скорпион
Необходимо преодолеть лень, которая в этот день может серьезно отразиться на вашей трудоспособности.
Стрелец
Если хочется с кем-то поскандалить, выйдите на прогулку в одиночестве.
Козерог
Отношения с друзьями легко можно будет испортить, если начать вспоминать былые обиды.
Водолей
День благоприятен для работы по дому, вот только браться за серьезные дела – в виде ремонта или генеральной уборки – не стоит.
Рыбы
Разговор по душам с близким человеком откроет вам новые перспективы.