Гороскоп на понедельник 24 октября для всех знаков Зодиака: кого ждет огромная удача

Гороскоп на 24.10.2022 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака, которые помогут вам продуктивнее прожить этот день и не совершить досадных ошибок.

Овен

Отнеситесь с пониманием к людям, которые слишком часто меняют свое мнение.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Благоприятное время, чтобы прикупить что-нибудь полезное для дома, а в выходные займитесь уборкой.

Близнецы

Астрологи не советуют вам находиться в центре внимания в воскресенье.

Рак

Прекратите ввязываться в чужие выяснения отношений, люди с удовольствием спихнут на вас всю вину.

Лев

Особенное удовольствие вам принесет общение с самыми маленькими членами семьи.

Дева

Если ощутите недомогание, проконсультируйтесь с врачом, уж вы то знаете, как опасно самолечение.

Весы

Не стоит начинать сегодня дела, в успехе которых вы пока не уверены на 100%.

Скорпион

Необходимо преодолеть лень, которая в этот день может серьезно отразиться на вашей трудоспособности.

Стрелец

Если хочется с кем-то поскандалить, выйдите на прогулку в одиночестве.

Козерог

Отношения с друзьями легко можно будет испортить, если начать вспоминать былые обиды.

Водолей

День благоприятен для работы по дому, вот только браться за серьезные дела – в виде ремонта или генеральной уборки – не стоит.

Рыбы

Разговор по душам с близким человеком откроет вам новые перспективы.