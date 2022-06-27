Гороскоп на понедельник 27 июня: кого ждет огромная удача и денежные поступления

Гороскоп на 27.06.2022 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам избежать трудностей и ошибок.

Овен

Водолеям: сегодня следует направить все ваше упорство, обаяние, красноречие не на достижение новых материальных благ, а на сохранение завоеванных позиций.

Об этом пишет Слова и фразы.

Не отказывайтесь от помощи окружающих – вам полезны совместная работа и коллективные мероприятия. Запланированные встречи, переговоры или поездки, скорее всего, пройдут неудачно.

Телец

Звезды предвещают успех в любовных делах. Мужчины-Тельцы, вероятно, смогут сегодня благополучно решить одну из проблем в личных отношениях со спутницей. Ваши добродетельность и выдержка помогут найти общий язык и прийти к взаимопониманию. Женщинам-Тельцам гороскоп на сегодня советует отказаться от новых знакомств – данный период для этого совсем не подходит: вам не удастся быть в центре внимания, а незаслуженная обида или разочарование может основательно испортить настроение.

Близнецы

Звезды предостерегают мужчин-Близнецов: вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давней приятельницей. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить возможность примирения. Не исключены травмы или сердечный приступ. Сегодня возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Будьте внимательны за рулем автомобиля или при переходе улицы.

Рак

Удачный день для Раков. Звезды сулят неожиданную удачу или очень благоприятную ситуацию для разрешения любовных проблем. Не выпускайте инициативу из своих рук, не ожидайте помощи от спутника – делайте все преимущественно сами. Смелость, обаятельность и ум принесут успех.

Лев

С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий с окружающими людьми. Ваше стремление к переменам и негативное отношение к любым формам принуждения могут создать проблемы в отношениях с руководством. Отсутствие дипломатических талантов делает вас уязвимым, однако благодаря уму и находчивости вы всегда можете найти выход из любой критической ситуации.

Дева

В первой половине дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности. Это время благоприятно для заключения брака, для крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние планет на вашу жизнь неустойчиво: прибыль так же вероятна, как и потери.

Весы

У Весов существует возможность некоторого перемещения вверх по служебной лестнице. Во второй половине дня не исключены неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Не будьте излишне доверчивы к людям. Используйте ум и хитрость для того, чтобы сделать запасы на будущее: вероятно, вам предстоят крупные траты.

Скорпион

День сулит успех мужчинам-Скорпионам, работающим в сфере бизнеса. Вокруг вас, как правило, много людей, которых вы притягиваете своим оригинальным мышлением, хорошими манерами и нестандартным взглядом на мир. Помощь союзников, общительность, способность находить верные решения – все это поможет вам создать предпосылки для финансового взлета. Женщинам-Скорпионам звезды советуют пристальнее рассмотреть своего партнера. Вероятно, он совсем не тот, за кого себя выдает.

Стрелец

Женщинам-Стрельцам предстоит новое увлечение или легкий флирт, приятный для обоих партнеров. Звезды предупреждают, что характерный для вас идеализм может помешать верно оценить достоинства и недостатки поклонника. Мужчин-Стрельцов звезды предостерегают от слишком бурного проявления эмоций: критика спутницы хороша в разумных пределах.

Козерог

Звезды предостерегают вас от рискованных предприятий, сомнительных знакомств и дел, связанных с риском для здоровья. Отмените намеченные визиты, встречи, любовные свидания и проведите этот день дома. Напряжение сегодня может возрасти до предела, так как вы получите плохое известие.

Водолей

Благоприятны сотрудничество с партнерами и обращения к начальству. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или в переходе к новым видам деятельности – вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Ваши оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество.

Рыбы

Сегодня вам по плечу решить самые сложные задачи в сфере профессиональной деятельности и в личной жизни. Вероятно, вы сможете раскрыть свои творческие таланты, даже если работа будет лишена интереса и новизны. Звезды советуют мужчинам-Рыбам действовать напористо и с размахом. Сегодня вы можете дать волю своей самоуверенности.