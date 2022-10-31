Гороскоп на понедельник 31 октября для всех знаков Зодиака: день больших возможностей

Овен

Возможна проверка на крепость духа, и тот, кто выдержит ее с честью, быстро обзаведется новым спутником жизни или в очередной раз простит старого, вернувшегося.

Об этом пишет Слова и фразы.

Если вас ничего не радует, лучший совет – побеседовать с психологом, который поможет вам разобраться в себе, избавиться от негативных или устаревших взглядов и установок. Не дожидайтесь, когда жизнь заставит вас этим заниматься, тогда вам придется куда тяжелее.

Телец

Достигнутый успех прочен, а постоянство усилий способствует закреплению достигнутого. Дела идут успешно и ровно. Доходы лучше всего вложить в перспективное дело, возможно их умножение.

Близнецы

Этот день должен пройти в обычном рабочем ритме. Залогом успеха станет внутреннее и внешнее спокойствие. Этот день сложится спокойно, если вы воздержитесь от любых пререканий с шефом и ни в чем не станете прекословить чиновникам вышестоящих инстанций.

Рак

Этот день принесёт гармонию и умеренность, возможность исправления ошибок. Гороскоп на день способствует психологической мобильности, изменчивости. Надо ориентироваться на главное, не заниматься мелочами, быть последовательным во всем.

Лев

Счастье сопутствует вам в игре, но есть опасность растраты всего выигрыша. Не поддавайтесь желанию повторить однажды достигнутый успех. День может продолжить благоприятные тенденции. Многим Львам повезет в личной жизни. Для этого следует точно понять, что в конечном счете вы стремитесь получить, и, уразумев это, положиться на волю случая.

Дева

День благоприятный для активных действий в сфере профессиональной деятельности, продвижения вверх по служебной лестнице, новых идей и инициатив. Ваши энергичность и творческий потенциал будут по достоинству оценены начальником, однако не следует забегать слишком далеко вперед – это может вызвать нарекания сверху. Проявляя свои дипломатические таланты, вы сможете изменить к лучшему свой социальный статус и укрепить авторитет.

Весы

Покупка недвижимости должна быть особенно благоприятной. Ремонтные и строительные работы отнимут минимум сил и времени, если будут начаты в этот день. Строительством и отделочными работами можно заняться не только на даче. Если вы испытывали колебания по поводу приобретения земельного участка или дачного домика, можете принимать окончательное решение.

Скорпион

Этот день может активизировать в вас педантичное отношение к вещам, трезвый взгляд на действительность. Могут открыться тайные знания, прийти новые идеи. Результат работы прямо пропорционален количеству приложенного труда. Надо воздержаться от бурной деятельности, но можно оформлять документы, давать письменные обязательства, обращаться в государственные инстанции, подавать судебные иски.

Стрелец

У многих сегодня появится время на то, чтобы обеспечить уют своим домочадцам. Вы будете способны вкладывать в своих родных душу и сердце, и ваша энергетика возрастет в близких людях, даст им силы жить. Не ждите слов благодарности, просто живите для них.

Козерог

Этот день должен быть для вас счастливым: вы сможете подняться по служебной лестнице, укрепить авторитет в семье, но доходы пока не сильно вырастут. Вопросы с конкурентами и недоброжелателями старайтесь решать мирно, на взаимовыгодных условиях.

Водолей

День символизирует мудрость, душевную щедрость, любые знания сегодня легко усваиваются. Благоприятны поездки, денежные обмены, новые знакомства, контакты. Решайте проблемы взаимоотношений, не добивайтесь выгоды лишь для себя.

Рыбы

Вы будете склонны прислушиваться к чужим советам в отношении своего здоровья. Действительно, это экономит время и нервы на стояние в очереди к врачам. Однако следует быть осторожнее. Не все средства, которые помогли другим, подходят для вас. Вам будут полезны умеренные физические нагрузки.