Гороскоп на понедельник 8 августа для всех знаков Зодиака: кого ждет огромное счастье и удача

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам не упустить свою удачу и реализовать все возможности, которые предоставить вам проведение.

Овен

День несет ослабление ауры, депрессию, тягу к наслаждениям и соблазнам.

Об этом пишет Слова и фразы.

Будьте осмотрительны: не наделайте ошибок на работе и в личной жизни. Жизненный потенциал начинает снижаться, и вы не сможете объективно оценить события.

Телец

Сегодня лучше не заниматься трудовой деятельностью. Не стоит совершать поступков, которые повлекут за собой негативные последствия. Нельзя обещать или требовать исполнения обязательств. Во второй половине дня вероятно обострение отношений с домашними или размолвка с друзьями. Не идите на поводу страстей, сдерживайте эмоции.

Близнецы

Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, личное обаяние. Однако возможна опасность быть обманутым в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки на другой день. При обращении в правительственные организации или при работе с документами противопоказаны поспешность, излишняя доверчивость. Весьма вероятно, что на пороге новое кратковременное увлечение.

Рак

Успех сегодня будет сопутствовать тем, кто самостоятельно осмыслил и только потом реализовал план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить с ним свои проблемы, запланировать отдых. Не поддавайтесь влиянию чужих мнений. Вы стоите на правильном пути. Вечером возможен визит гостей или родственников.

Лев

Благоприятный день для активности в сфере коммерции. В первой половине дня не исключены вспыльчивость, жажда деятельности, беспричинная тоска. Во второй половине дня благоприятны контакты и деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Не исключено, что вам удастся улучшить свое финансовое положение. В семье вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых обещаний.

Дева

День благоприятный для планирования, социальных контактов или эмоциональных привязанностей. Правда, это не слишком одобрят ваши близкие, в отношениях с которыми, возможно, назревает конфликтная ситуация. Заботы всего дня будут сопряжены с желанием переложить их на чьи-то плечи. Сфера личной жизни характеризуется крайне противоречивыми тенденциями. Супругам и влюбленным будет трудно прийти к взаимопониманию. В результате споров вы можете оказаться проигравшей стороной.

Весы

Девиз дня – вера в себя. Не принимайте ничего случившегося сегодня близко к сердцу и ни в коем случае не падайте духом. На семейном небосклоне новых туч не предвидится.

Скорпион

Благоприятный день. Представительницы прекрасного пола могут получить знак внимания от мужа или близкого друга. Они окажутся в центре внимания друзей и членов семьи. Однако звезды не советуют всерьез заниматься сердечными делами. Ваши надежды могут быть разрушены с самого начала. Займите выжидательную позицию.

Стрелец

Комбинация, выстроенная с большой надеждой на лучшее, может обрушиться как карточный домик. Близкий человек может дать дельный совет, или команда единомышленников, которая действует вместе с вами, найдет возможности для успешного продолжения бизнеса. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться одобрением его со стороны влиятельных особ. Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений в личной жизни.

Козерог

Чтобы исключить возможность финансовых проблем, придется приложить немало усилий. Не идите напролом. Мудрость и сдержанность – условия достижения задуманной цели. Приоритетными должны быть мысли о конкретной прибыли, а не о долгосрочных планах. Чрезмерная эмоциональная чувствительность может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. В сфере интимных отношений следует избегать необузданных страстей и рискованных поступков.

Водолей

В этот день ваши профессиональные интересы могут пойти вразрез с личными отношениями, поэтому заранее позаботьтесь о том, чтобы из искры не разгорелось пламя. Готовьтесь быстро реагировать, принимать решения по ходу дела и менять свои планы в соответствии с возникающей необходимостью.

Рыбы

Любая коммерческая активность закончится финансовыми потерями. Риск, легкомысленное отношение к делу могут значительно затруднить достижение поставленных целей. Широкое общение с людьми может иметь негативные последствия. Наберитесь терпения, вам следует занять выжидательную позицию.