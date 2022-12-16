Гороскоп на пятницу 16 декабря: день важных решений и неожиданной удачи

Овен

День символизирует щедрость, милосердие, благотворительность, помощь. Сегодня вы способны тратить деньги, не скупясь.

Об этом пишет Слова и фразы.

Несмотря на трудности, вы должны воспользоваться любой представившейся возможностью и приложить максимум усилий, чтобы помочь ближнему.

Телец

Сегодня возрастет ваше обаяние и популярность, в результате вы можете оказаться в состоянии сложного выбора из большого числа поклонников. Возможно, вам повезет в финансах. Наступает новый период в вашей жизни — меняйтесь и вы. Мудрецы говорят: «Там, где есть желание, есть и возможность».

Близнецы

День символизирует победу над собой. Спокойствие и умиротворение сегодня — не ваш путь. Возможно, вы хотите сами всего добиться, но вы должны понимать, что ваш успех должен основываться на начальном капитале, иначе вы можете попасть в зависимое положение.

Рак

Ваш авторитет растет, и результат вашей деятельности может превзойти ваши ожидания. Возможно, вы теперь гораздо счастливее и увереннее в себе, что позволяет вам увидеть конкретную проблему в новом свете. Так что теперь смело стройте планы на будущее и не оглядывайтесь назад.

Лев

Вероятно легкое увлечение. Львы могут изменить своей осторожности и благоразумию, поддаться зову сердца. Никаких флиртов! Никакого легкомыслия вам допускать нельзя, даже в мелочах. Если появится сердечное увлечение, то нужно оценить, имеет ли оно будущее.

Дева

Этот день открывает новые перспективы и несет удачу. Возможно, вам удастся все, что ни задумаете. Стоит поверить в себя и постараться, и вам удастся то, что никак не получалось.

Весы

Сегодня вероятна большая загруженность по работе. Однако желание лидерства и ваш темперамент способны привести к досадным ошибкам и ненужному напряжению в отношениях. Если вы не обуздаете себя, можно потерять инвесторов. Постарайтесь найти дипломатическое решение конфликтных ситуаций.

Скорпион

Звезды сегодня вознаграждают отважные и прямолинейные поступки Скорпионов, так что сейчас настало время быть честными относительно своих намерений. В этот день необходимы осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Бросать начатое нельзя, все обязательно следует доводить до конца.

Стрелец

Вторая половина дня достаточно неприятная, возможно, придется резко менять и работу, и направления своего бизнеса — станут возникать препятствия на пути реализации всего, что вы задумали и уже начали внедрять в жизнь. Желательно не посвящать в свои планы партнеров и действовать самостоятельно.

Козерог

Опасный день, когда Козероги могут стать податливыми, порочными, поддающимися любым соблазнам. Влияние негативных космических энергий станет причиной серьезных неприятностей и катастроф. Старайтесь не уезжать далеко от дома и вообще не отправляйтесь в дальние поездки. Будьте предельно осторожными, так как именно в это время можно попасть в зависимость от всякого рода криминальных структур.

Водолей

День символизирует женское начало. Вашей доброй защитой станут женщины, которые помогут вам разобраться в личных проблемах. Старые друзья и прежняя любовь также могут неожиданно вернуться, и Водолеи окажутся в эпицентре любви. Вам нравятся отношения, основанные на доверии, но при этом просто необходимо оправдать доверительное отношение близких.

Рыбы

В этот день готовьтесь к изрядной нервотрепке — из-за необязательности партнеров велика опасность срыва некоторых выгодных сделок. Вы склонны двигаться окольными путями к своему благосостоянию. Но справедливости ради следует отметить, что у вас достаточно способностей, чтобы добиться успехов честным путем.