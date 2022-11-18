Гороскоп на пятницу 18 ноября для всех знаков Зодиака: день ошибок и испытаний

Овен

Энергетически мощный день. Следует быть осторожным и внимательным при выполнении любого дела. Сегодня внимательно отнеситесь к коммерческим операциям, расходам. Не стоит делать крупных покупок, давать обещания.

Об этом пишет Слова и фразы.

Возможны мелкие потери, кражи. Не исключено, что этот день преподнесет вам сюрпризы или радостные новости, связанные с близкими вам людьми.

Телец

Напряженный день, который пройдет под знаком неверности, обмана, ложных обещаний. Чтобы избежать разочарований, внимательно относитесь к делам, связанным с деньгами или оформлением документов.

Близнецы

Благоприятный день, особенно для мужчин-Близнецов, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Близнецы могут быть обмануты в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки. Постарайтесь также избегать в этот период скопления людей и не посещайте общественных мест.

Рак

Круговорот событий захватит вас с самого утра. Множество нерешенных проблем или невыполненных обязательств потребует немедленного разрешения. Вы окажетесь всем нужны. Возможно деловое знакомство или неожиданное стечение обстоятельств, которое принесет прибыль.

Лев

День связан с приключениями, провокациями или испытаниями. Самолюбие, обидчивость, пренебрежение мнением окружающих могут привести к разрыву отношений с близким человеком. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Обратите внимание на свое здоровье.

Дева

Благоприятный день. Проходит под знаком постижения истин, духовного озарения, нравственной чистоты. Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повышенная работоспособность, нестандартный подход к решению проблем принесет ощутимые результаты. Возможна реализация всего позитивного, что появилось в последнее время. Поддержка партнеров обеспечит успех в самых смелых начинаниях. Удача будет сопутствовать даже в рискованных предприятиях.

Весы

Благоприятный день для коммерческих сделок и рискованных предприятий. Все будет способствовать росту вашей популярности и авторитета. Ваше мнение не останется без внимания того, кто хочет его узнать. Благоприятный день для встреч с любимым человеком, романтических знакомств.

Скорпион

День, связанный с преодолением сомнений, получением и переработкой информации. Будьте готовы и к не совсем доброжелательному отношению к вам начальства или сотрудников. Не исключены козни недоброжелателя. Неприятное известие внесет путаницу в дела, поездка окажется безрезультатной.

Стрелец

Активный, творческий день, позволяющий проявить свои таланты и способности в различных сферах деятельности. Усилятся ваши либерализм и предприимчивость. Появится возможность легко решить профессиональные вопросы или укрепить материальное положение. Благоприятное время для решения дел в суде. Великодушие и щедрость привлекут новых союзников.

Козерог

Сегодня вы можете с успехом осуществлять различные торговые сделки, даже рискованные – выгода обеспечена любой из них. Скорее всего, вам посчастливится решить проблемы в личной жизни. Несмотря ни на что, вам удастся осуществить те мечты, которые не покидали вас на протяжении последнего времени.

Водолей

Жизненный потенциал на высоком уровне. Большой интерес к делам позволит добиться успехов в конкретной деятельности. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой.

Рыбы

Один из чистых дней. Отмечен гармоничными отношениями между партнерами, радостью бытия. Удачный день для карьеры, обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Не оставляйте без внимания новые идеи и предложения – они принесут выгоду.