Гороскоп на пятницу 2 декабря для всех знаков Зодиака: напряженный и непредсказуемый день

Овен
День благоприятный для общения, деловых переговоров, путешествий. Возможны новые впечатления.
Об этом Слова и фразы.
Не исключено получение полезной информации, с которой придут и новые идеи. Будьте готовы к быстрому принятию решений. Идет благоприятный период для новых знакомств и романтических увлечений.
Телец
Не планируйте дел, которые требуют больших физических или эмоциональных усилий. День подходит для новых знакомств, романтических увлечений и активного отдыха. Если хотите что-то поменять в своей личной жизни, не теряйте времени – сейчас для этого очень удачное время. И не отказывайте в помощи родным.
Близнецы
Нужно брать инициативу в свои руки и добиваться того, чего хотите. В личной жизни могут произойти перемены к лучшему. Поменьше находитесь в одиночестве, больше времени проводите на свежем воздухе. Не отказывайте тем, кто нуждается в вашей помощи.
Рак
В этот день на работе могут возникнуть достаточно серьезные конфликты, и вы окажетесь втянутыми в них. Постарайтесь занять нейтральную позицию, так как, ошибившись, вы можете начать рубить невинные головы.
Лев
Время позитивных перемен, которые могут коснуться как деловых, так и личных отношений. Возможны интересные знакомства. В денежном отношении вы можете оказаться несколько расточительными, но это не ударит по вашему бюджету слишком серьезно.
Дева
Можно заняться планированием новых серьезных дел. Только не придавайте большого значения случайным недоразумениям. В кругу семьи никаких негативных событий произойти не должно. На состояние здоровья и настроение хорошо повлияют физические нагрузки в разумных пределах.
Весы
Не берите на себя повышенных обязательств. Если что-то у вас не получается или просто душа не лежит к какому-либо делу, отложите его. Постарайтесь не терять спокойствия. Это не слишком благоприятное время для романтических встреч и новых знакомств.
Скорпион
Во многих делах вы сможете добиться значительных результатов. Особенно удачными могут оказаться различные переговоры, достижение соглашений и деловые контакты. Для новых знакомств, романтических встреч, а также укрепления семейных и родственных связей период вполне благополучный.
Стрелец
Вы будете обладать зарядом невероятной бодрости и сможете справиться с любыми поставленными перед вами задачами. Не стоит проводить время впустую. Основное внимание должно быть направлено на дом и семью. Не спорьте с людьми, которых любите. Своим упрямством вы ничего не добьетесь, а только оттолкнете близких от себя.
Козерог
Можно продолжать работу над начатыми проектами, заканчивать дела. Нужно работать не в одиночку, а в контакте с партнерами, либо следовать их советам. Тогда будет гораздо проще реализовать свои намерения. Есть шанс наладить отношения с людьми, с которыми не удавалось найти общий язык.
Водолей
Никаких серьезных ошибок вы сейчас не допустите, но следует избегать суеты и поспешных решений. Придется заниматься чужими проблемами. Помните: не стоит верить слухам, а тем более некоторым обещаниям. Возможно, вас попытаются ввести в заблуждение.
Рыбы
День будет не самым напряженным, но достаточно плодотворным в плане профессиональной деятельности. Появится возможность наладить полезные контакты или найти нужную информацию. Проявляйте инициативу. Займитесь укреплением здоровья. Удачно могут складываться новые романтические знакомства, путешествия, развлечения и покупки.