Гороскоп на пятницу 28 октября для всех знаков Зодиака: удачный день для сложных решений

Гороскоп на 28.10.2022 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака поможет вам получить максимум пользы и позитивных эмоций от этого дня.

Овен

День символизирует испытания, из которых Овны выйдут с честью. Сегодня не останутся без прибыли те, кто посвятил себя посреднической деятельности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Особенно легко будут решаться материальные вопросы и любые кризисы. Испытания, выпавшие на вашу долю ослабят слабых, а сильным помогут стать еще сильнее. Так что в путь, друзья, – без страха и с доверием к жизни!

Телец

Вероятно, ваши надежды осуществятся самым удивительным и неожиданным образом. Может создаться такое впечатление, что все спешат удовлетворить не только ваши желания, но, пожалуй, даже и капризы.

Близнецы

Вероятно, ваши доходы несколько увеличатся, интересно, что это может произойти вовсе не за счет прибавления зарплаты. Скуки и уныния на работе и дома можно с легкостью избежать, если отправиться в поездку. Новые знакомства расширят горизонты и будут приятны.

Рак

Вероятно, вы сегодня почувствуете настоятельную потребность побыть наедине с собой и дадите это понять окружающим. Сегодня звезды советуют Ракам, что им стоит чуточку сбавить обороты, отрешиться от карьерных забот, слегка сузить круг общения, разобраться в себе.

Лев

Сегодня вы будете намагничены особым зарядом, и уже в самом вашем появлении будет какая-то интрига. Учтите, что ваши действия будут оправданы при том непременном условии, что все ваши претензии обоснованы и вы жаждете именно восстановления справедливости, а не желаете насолить человеку, который вам изначально не приглянулся.

Дева

Проявленное трудолюбие заложит фундамент стремительного профессионального роста многих Дев. Если трудовой деятельности вы предпочтете поездку, она будет содержать элементы авантюризма, поэтому во избежание неприятностей целесообразно сегодня же вернуться домой.

Весы

Ваш оптимизм станет «пропуском» в любое место. С таким настроением можно отправляться хоть за тридевять земель. И где бы вы ни оказались, везде будете желанным гостем. Бурлящие эмоции требуют выхода, и вам нужно «выпустить пар» в большой компании; дома вам будет тесно.

Скорпион

Наступил период для осуществления крупных перемен в вашей жизни, для изменения профессиональной ориентации. Возможности, которые предстанут перед вами, так неожиданны, что способны обескуражить. Разберитесь в собственных желаниях. Чего же вам на самом деле не хватает?

Стрелец

Положение планет дает психологическую настроенность на равновесие, справедливость и красоту. Многих Стрельцов будет отличать внутренняя сосредоточенность. Приветствуются всяческая инициатива, дальние путешествия, творческая и научная работа. Можете начинать курс йоги или занятия восточным единоборством.

Козерог

Период большого профессионального и финансового успеха. Очень скоро ваши дела пойдут на лад, поддержка придет с неожиданной стороны. Можете смело вступить в борьбу, преследуя высокие цели, поэтому в случае мелких неудач огорчаться не следует.

Водолей

Водолеи будут способны на экстравагантные поступки, они ввяжутся в авантюры. Авантюризм – не ваша стихия, обратитесь к так свойственным вам добропорядочности и здравому смыслу. Не стоит рисковать еще и потому, что вскоре возникнут благоприятные условия для честного бизнеса.

Рыбы

Вероятен успех во многих сферах деятельности. Особенно легко будет сейчас проявить себя, завоевать успех и добиться популярности в преподавательской, научно-исследовательской и религиозной деятельности.