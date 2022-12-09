Гороскоп на пятницу 9 декабря для всех знаков Зодиака: кого ждет огромное счастье

Овен

В первой половине дня вас ожидает успех, вот только не беритесь за дела, в которых слабо разбираетесь. Не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны.

Об этом пишет Слова и фразы.

Во второй половине дня излишняя самоуверенность может привести к проблемам, травмам или болезни. Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, скажем, у друзей.

Телец

День очищения и отказа от всего ненужного. Хорошее настроение захватит вас целиком. Уделите большое внимание близким людям, детям. Любовь и уважение окружающих вас людей придадут вам бодрости и оптимизма.

Близнецы

День преобразования космических энергий. Несет разочарования и неожиданные повороты судьбы. Вероятно, новым планам и надеждам не суждено осуществиться. Коммерческие операции не принесут ожидаемой прибыли, дела, связанные с поездкой, сорвутся. Возможны всякого рода ошибки и недоразумения, любовные разочарования.

Рак

День несет как положительные, так и отрицательные тенденции. Судьба вновь испытывает вас на тщеславие, гордыню, невнимательность к окружающим, вспыльчивость. Проявите осмотрительность и сдержанность в общении с окружающими людьми. Ненадежных людей не следует приближать к себе, даже если вас связывала многолетняя дружба. От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Вероятно отравление. Следите за качеством пищи, ограничьте потребление спиртных напитков.

Лев

Не исключены повороты судьбы, которые заставят вас проявить максимальную активность и быстроту реакции на меняющуюся ситуацию. Планы и намеченные дела скорее всего не принесут желаемых результатов. Благоприятны покупки, кроме приобретения ткани и изделий из драгоценных металлов. Будьте внимательны при общении с лицами противоположного пола – вероятные проблемы будут связаны именно с ними.

Дева

День несет двойственную характеристику. В первой половине дня ни в коем случае не делайте никаких капиталовложений – неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. Во второй половине дня существует возможность некоторого перемещения вверх по служебной лестнице. Может возникнуть необходимость пересмотреть отношения с друзьями.

Весы

Этот гармоничный день откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности.

Скорпион

Опасный и тяжелый день в плане здоровья. День символизирует трансформацию половой энергии, поэтому сексуальная активность заметно снизится. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму. Тому, кто рядом с вами, так не хватает вашей заботы и нежности.

Стрелец

Неблагоприятный день. Все будет даваться тяжело, денежные проблемы выйдут на первый план. Судьба посылает вам испытание на целеустремленность и собранность. Постороннее влияние, ложный совет или субъективная оценка ситуации могут отрицательно сказаться на результатах деловых встреч и контактов.

Козерог

День испытаний и эмоционального обновления. Неудержимый порыв к успеху принесет достойные результаты. В общении с окружающими проявляйте сдержанность и осмотрительность: здравый смысл поможет определить, кто друг, а кто враг. Не исключено, что вы попадете в немилость к руководству или к коллегам. Вам придется сделать выбор между приятным и необходимым. Вторую половину дня проведите в кругу семьи.

Водолей

Вероятные конфликты или недоразумения отнимут часть энергии. Может быть, ваша потребность в признании создаст вам много проблем. Бизнесменам рекомендуется довести до конца ранее начатое дело. Не исключено, что при определенном стечении обстоятельств придется проявить мужество и твердость.

Рыбы

Во избежание финансовых потерь или нервного стресса лучше отказаться от активной деятельности. Противопоказана поспешность в принятии решений. Переговоры с партнерами будут затруднены и, вероятно, не принесут ощутимых результатов. Вероятны финансовые проблемы, связанные с покупкой или домашними хлопотами. Возможны досадные недоразумения с близкими людьми.