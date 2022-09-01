Гороскоп на сентябрь для всех знаков Зодиака: какие проблемы и испытания ждут разные знаки Зодиака

Наступает первый месяц осени. Лето передает бразды правления, но это не значит, что нужно впадать в уныние. Ведь сентябрь обещает быть интересным и насышенным.

Сентябрь обещает быть довольно благоприятным и ярким месяцем. Астрологи рассказали, как привлечь удачу в это время.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам нужно будет в сентября пользоваться почаще заговорами от бед и проблем. Звезды и планеты спровоцируют появление на их пути неприятных людей, которые с высокой вероятностью попытаются лишить Овнов успеха, вставив палки в колеса. Если на горизонте замаячат неурядицы, не стоит впадать в состояние апатии. Все трудности, с которыми Овнам придется столкнуться в сентябре, в конечном итоге станут для них новыми возможностями на пути. Это будет очень важное и крайне судьбоносное время, в которое Овны смогут понять, зачем живут и к чему им нужно идти.

Телец

Тельцы в сентября смогут изменить свою жизнь к лучшему. Это будет время, в которое придется действовать, но любое совершенное Тельцами действие с высокой вероятностью окупится в будущем. Звезды не упустят шанса дать этим людям то, чего они заслуживают по праву. В любовных делах, как и в финансовой сфере, стоит подключить импровизацию. Необычный подход к решению задач и принятию решений будет весьма полезным. Вполне возможно, что Тельцам удастся выйти на новый уровень развития. Они могут встретить на своем пути нового наставника, который поможет им встать на правильный путь.

Близнецы

Близнецам ретро-фаза Меркурия принесет много проблем, наполнив их голову негативными мыслями. Представители данного Знака смогут взять вожжи судьбы в свои руки, сохранив текущее направление развития, либо взяв новый курс. Это время, когда нужно быть энергичными, не лениться и стараться уделять время своим близким. Возможно, что им понадобится помощь, причем внезапно. Близнецам, у которых сейчас нет стимула для самосовершенствования, придется найти его, иначе весь сентябрь пойдет насмарку.

Рак

У Раков в начале сентября возможно появление неприятных внутренних ощущений, которые на самом деле указывают на приближение счастья. Многие представители данного Знака на верному пути, но пока сами того не понимают. Веред тем, как кардинально менять свою жизнь, лучше сначала все хорошенько взвесить. Спешка, риски и авантюры могут лишить Раков удачи. Дома их ждут приятные хлопоты, особенно если заниматься делами вместе с близкими людьми, а не в одиночестве. Месяц также подходит для путешествий и физической активности, занятий спортом.

Лев

Львам в сентябре можно садиться на диету, заниматься укреплением своего здоровья. При желании можно взять небольшой отпуск. Тем, у кого имеются так называемые закольцованные неудачи, стоит попробовать исправить это. Если не хочется накликать на себя беду и новые неурядицы, лучше не давать никому пустых обещаний. Это чревато большими проблемами, ссорами и утратой доверия. Астрологи настоятельно рекомендуют Львам не лезть в те сферы, в которых они являются полными профанами. В первый месяц осени лучше разбираться с делами, в которых они компетентны.

Дева

Девы из-за ретро-Меркурия могут утратить мотивацию, а вместе с ней уйдут прочь жизненные силы. Для Дев эти рекомендации будут максимально полезными. В общении с людьми лучше не показывать своего цинизма. Особенно это касается общения с людьми старших поколений, с родителями. Они могут обидеться, а это ни к чему хорошему точно не приведет. В сентябре лучше заниматься текущими делами и постараться отложить любые инициативы на конец месяца.

Весы

Весов могут окружить энергетические вампиры и просто неприятные люди, но сильная Венера не даст им пробить энергетику представителей данного Знака. Весы будут сильны, оптимистичны и с высокой вероятностью смогут обрести новых друзей, любовь, найти новую работу. Сентябрь для них станет временем возможностей, ярких эмоций. Астрологи отмечают, что в эти несколько недель не стоит обсуждать с посторонними свои финансовые дела и рабочие проекты. Все амбициозные планы лучше держать в секрете, иначе им попросту не суждено будет сбыться.

Скорпион

Скорпионам ночные светила помогут распознать и исправить кармические ошибки и в целом направить судьбу в новое русло. Под лежачий камень вода, к сожалению, не течет, поэтому не стоит ждать, пока всё поменяется само по себе. Звезды и планеты на стороне Скорпионов, но начальный импульс нужно будет задать себе самостоятельно. Ночные светила подхватят его и помогут добиться наилучших результатов. В работе и бизнесе, а также в учебе и увлечениях астрологи советуют представителям данного Знака отвлечься от мыслей о результате и полностью погрузиться в сам процесс.

Стрелец

У Стрельцов начинается период духовного пробуждения. Многие люди, рожденные под этими звездами, смогут понять, каков их смысл жизни, куда им следует дальше идти. Самое главное — они смогут осознать причину того, почему им стоит двигаться в определенном направлении. Если их цели не продиктованы влиянием со стороны, а рождены их собственным сознанием, то сентябрь принесет им массу приятных моментов. Не нужно плясать под чужую дудку и слепо следовать рекомендациям окружающих людей. Это чревато разочарованиями.

Козерог

Козерогам сентябрь подарит хорошее настроение. Это будет волшебное время, в которое они смогут обрести удачу в любви, найти новых друзей и понять, куда им нужно дальше двигаться по жизни. В сентябре им можно смело загадывать желания, а также ставить перед собой новые амбициозные цели и грандиозные планы на будущее. Астрологи советуют отбросить страх перед неизвестным, следуя за интуицией. Козерогам необходимо выйти из зоны комфорта и начать следовать за мечтой. Другого такого удачного момента для них может не представиться еще очень долго.

Водолей

Водолеи в сентябре смогут найти свое истинное предназначение. Это крайне удачное время, в которое им удастся понять, для чего они живут и куда им нужно идти. Ретроградный Меркурий может пустить их по ложному следу, но тут на помощь придется здравый смысл, а также советы близких людей. Успех людей, рожденных под влиянием Водолея, будет расти пропорционально приложенным усилиям. Безделье не принесет ничего кроме уныния и апатии. У этих людей есть все шансы вытянуть счастливый билет, но не стоит торопиться с принятием решений. Нужно всё как следует взвешивать.

Рыбы

Рыбам для движения вперед семимильными шагами придется избавиться от негативных установок. Нужно научиться принимать самих себя и окружающих людей такими, какие они есть. Важно смотреть на мир не через розовые очки, а через призму объективности. Рыбы, которые не будут себя обманывать, обретут огромный успех в делах, работе, бизнесе и амурной сфере. Это хорошее время для романтики, создания семьи, совместных дел и путешествий. Необратимость жизненных тенденций — это лишь иллюзия. Все в наших руках, и Рыбы смогут это осознать.