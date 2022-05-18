Гороскоп на среду 18 мая для всех знаков Зодиака: кого ждут приятные сюрпризы и неожиданные деньги

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака на этот день помогут вам прожить его с максимальной пользой для себя, избежав ошибок.

Овен

Возможно, что проблемы личной жизни скажутся на профессиональной сфере.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятны осложнения в отношениях с начальством, потеря работы или смена деятельности. Вам необходимо реально оценить происходящее. Помните, что сейчас не время отрекаться от взятых на себя обязательств. Придется платить за свои ошибки и просчеты.

Телец

Всякое движение вперед будет замедлено. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Болезни у многих Тельцов могут быть в крайней степени опасны.

Близнецы

Многие Близнецы сегодня получат моральное удовлетворение и приток энергии от благотворительных акций, творческих встреч, организации выставок, концертов, конкурсов. Рекомендуется посвятить общественную деятельность детям.

Рак

Возросшее обаяние Рака позволит сегодня преодолеть все преграды и препятствия на пути к успеху в личной жизни. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. В этот день женщины смогут максимально проявить все свои интеллектуальные и духовные способности, только не стоит браться за то, что потребует большого эмоционального напряжения, так как вероятны нервные срывы.

Лев

Неблагоприятный для деловой активности день. Против вас будет все. Интриги, зависть, неожиданные препятствия затянут осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Во второй половине дня возможен конфликт. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует.

Дева

Экономия и бережливость – девиз этого дня. Вероятны материальные потери. В первой половине дня удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Во второй половине дня возможны мелкие неприятности с партнерами или разногласия с начальством. Уверенность, которую вы почерпнете в семье, поможет вам найти верные решения по важным вопросам.

Весы

День благоприятен для начала любого важного дела, активной профессиональной и творческой деятельности, для любви, зачатия, воплощения творческих замыслов, благоустройства дома. Успешными окажутся даже рискованные предприятия. Сосредоточьтесь на основных направлениях и действуйте с присущим вам упорством и согласием с собой.

Скорпион

Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: прибыль можно получить только от старых проектов. На пути к взаимному согласию много проблем, поэтому природные порядочность и честность окажутся как нельзя кстати.

Стрелец

Неожиданные обстоятельства заставят вас работать сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Окончательный результат этой деятельности будет зависеть только от вашей способности быстро реагировать на изменения. Во второй половине дня вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или случайным выигрышем.

Козерог

В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается доставить вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Для мужчин-Козерогов существует вероятность выгодного делового предложения, которое следует хорошо обдумать, прежде чем дать согласие.

Водолей

День символизирует выбор и достижение цели. Профессиональные дела потребуют максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, мужчины-Водолеи смогут решить важные проблемы на работе, исправить старые ошибки. По отношению к близким людям проявите врожденную честность и порядочность.

Рыбы

По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Возможны происки недругов, ложные советы или провокация недоброжелателей.