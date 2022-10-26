Гороскоп на среду 26 октября для всех знаков Зодиака: день, который подарит вам шанс

Овен

День равновесия, получения космической энергии, самоуглубления, устройства личной жизни.

Об этом пишет Слова и фразы.

Ваши обаяние и упорство помогут вам достичь высоких результатов, однако не следует форсировать события – ваш успех зависит от медленного поступательного движения к цели.

Телец

День обретения энергии, новых знаний, внутренней свободы. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Хороший день для гармоничных супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Сегодня лучше заниматься только привычной для себя работой. Возможна удача в коммерческих делах. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных покровителей или партнеров.

Близнецы

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне. В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Неожиданное известие может повлиять на отношения с близким человеком или в корне изменить ваше текущее служебное или общественное положение.

Рак

Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. Звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Сон накануне – вещий на месяц.

Лев

На работе прислушивайтесь к мнению начальства и для разнообразия просто выполняйте поручения, не добавляя креатива. Будьте внимательны к себе, необходимо беречь здоровье. Постарайтесь брать отгулы, устраивайте себе дополнительные выходные, отсыпайтесь.

Дева

День благоприятен для реализации творческих замыслов или дел, связанных с благоустройством дома. Полезны физические нагрузки, занятия спортом, ремонт или наведение порядка. Сегодня вас ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские.

Весы

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Не исключено, что день надолго запомнится вам ощущением вселенской гармонии. Вы сможете с блеском проявить себя на любом поприще, однако следует определить границы своих возможностей. Решительность или стремление браться за осуществление глобальных проектов может обернуться против вас.

Скорпион

Скорпионы сегодня настроены исключительно на романтику, но ваша нерешительность может вывести любимого из себя. Будьте смелее. Не обращайтесь к своему любимому с недвусмысленными намеками — он явно “не в теме” и занят собой и своими проблемами. Если вы простыли, не запускайте и не ходите больным на работу. Иначе осложнений не избежать.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют быть внимательными: вам предстоит принятие очень важных решений. Возможны конфликты с начальством вследствие того, что вы слишком полагались на свои силы или на заверения партнеров, в результате чего не справились с порученным делом.

Козерог

Вероятно, отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Опасайтесь сплетен и клеветы. Не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.

Водолей

Благоприятный день для обращения к начальству, в правительственные учреждения или общественные организации. Смело пускайтесь в новые рискованные мероприятия, не опасаясь, что они окажутся безрезультатными. Постарайтесь воздержаться от официальности и натянутости в поведении.

Рыбы

Пассивный, созерцательный день. Используйте благоприятный момент для обдумывания или решения отложенных дел. В личной жизни предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что необходимо сделать. Все благополучно разрешится, если вы будете действовать по своему обыкновению обдуманно и осторожно.