Гороскоп на среду 3 августа: каким знакам Зодиака грозят неприятности

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам извлечь максимум пользы от каждой ситуации и избежать досадных ошибок.

Овен

Возможны крупные финансовые потери или крах всей деятельности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Разберитесь в своих отношениях с партнерами, коллегами. Пересмотрите планы и тактику поведения. Личная жизнь также потребует от вас осторожности и внимания.

Телец

Выгодное на первый взгляд предложение, несмотря на кажущуюся заманчивость, не принесет прибыли. В первой половине дня вероятны стычки с внешним окружением. Сегодня, как никогда ранее, вам нужно проявить терпение и выдержку. Перед тем как решиться на коммерческую операцию или крупную покупку, необходимо исключить всякий риск.

Близнецы

Благоприятный день для торговых операций и выгодных покупок. Хорошо заводить новые знакомства – вы можете блеснуть, показать себя в выгодном свете, получить удовольствие от комплиментов. Вероятно, что именно сегодня вы почувствуете некоторую усталость и неудовлетворение от сделанной работы. Постарайтесь найти поддержку у близкого человека.

Рак

Вам придется совмещать домашние хлопоты со служебными проблемами, решение новых вопросов с реализацией планов предыдущих дней. Ваш успех зависит от терпеливого служения той цели, в которую вы верите. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишние эмоции могут принести разочарование.

Лев

Благоприятный день для начала новых дел, коммерческих поездок, подписания документов. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Во второй половине дня ваши тщеславие и эгоизм будут раздражать окружающих и приведут к конфликтам.

Дева

Сегодня велика необходимость реальной оценки происходящего. Возможно, что проблемы, которые только назревали в недавнем времени и на которые вы не обращали внимания, выплывут наружу. В этом случае вам будет легко произвести некоторые перемены и улучшить финансовое положение семьи. Взаимопонимание в этот день может полностью отсутствовать.

Весы

Финансовые проекты большинства Весов будут реализовываться совсем не так, как предполагалось. Денежных потерь не предвидится, однако нет места и резкому взлету. Не исключены размолвки с близким человеком. Звезды рекомендуют проявить чуткость.

Скорпион

Звезды настроены к вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Во второй половине дня вам предстоит серьезно отстаивать свои принципы. Вполне вероятен конфликт с особой противоположного пола.

Стрелец

Тяжелый день, омраченный проблемами, на которые вы не обращали внимания. Возможно, они осложнят ваши отношения с коллегами по работе; встречи пройдут неудачно, а дела будут решаться с максимальными потерями времени и сил. Велика необходимость реальной оценки происходящего.

Козерог

Благоприятный день для новых перспектив, корректировки намеченных планов, получения нового места или смены основного источника заработка. Не отказывайтесь от помощи друзей, влиятельных лиц, покровителей. Во второй половине дня вероятно ухудшение самочувствия.

Водолей

В целом ожидается успешный день, который, вероятно, запомнится решением различных проблем. Благоприятный день для новых деловых знакомств. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Следите за приметами.

Рыбы

Агрессивность, эмоциональная неуравновешенность могут стать причиной финансовых потерь или утраты доверия партнеров. Новые люди, вошедшие в вашу жизнь, могут стать источником многих неприятностей. Будьте осторожны при переходе улицы, остерегайтесь быстрой езды, травм при работе с острыми предметами или электроприборами.