Гороскоп на среду 4 января для всех знаков Зодиака: день больших начинаний

Овен

Благоприятный день для начала нового дела. Сегодня у мужчин появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности.

Об этом пишет Слова и фразы.

Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Принимая решения, будьте осторожны. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Телец

В сфере профессиональной деятельности вероятен успех, однако звезды предостерегают от стремления любой ценой выделиться или поставить свое мнение выше мнения других – вероятна ошибка, которая может повлечь за собой финансовые потери или падение авторитета.

Близнецы

Благоприятный день для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения или организации. Смело пускайтесь в любые предприятия, даже связанные с риском, – звезды сулят удачу.

Рак

Звезды готовы помочь вам в попытке достичь наиболее честолюбивых замыслов и целей. Положительные тенденции первой половины дня обеспечат успех в заключении сделок или в коммерческих операциях. Хорошо обращаться к начальству или в органы правосудия. Не исключено, что женщин ждет сюрприз, приятная новость или подарок от близкого человека.

Лев

Благоприятный день. Возможны положительные перемены в финансовом положении, однако непредвиденные расходы или накопившиеся долги поглотят всю прибыль. Сегодня у вас появится возможность блеснуть талантами и способностями.

Дева

Звезды рекомендуют вам полностью посвятить себя работе, поскольку благоприятное расположение звезд обещает принести быстрый и весомый результат всем начинаниям последнего времени. Целенаправленная деятельность успешно завершится долгожданным известием или встречей с партнером.

Весы

Для женщин-Весов велика вероятность нового знакомства или кратковременных романтических приключений. Мужчинам-Весам звезды рекомендуют использовать любую возможность для того, чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь. Сон может быть пророческим и исполниться на следующий день. Огород, овощи во сне – исполнение желания.

Скорпион

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека.

Стрелец

Переменчивый день. Сегодня радостные события будут чередоваться с неприятностями, а успех соседствовать с неудачей. Бесполезно форсировать события или стараться справиться с негативными тенденциями дня – обстоятельства не зависят от вашей воли и желания.

Козерог

Благоприятный день. К Козерогам творческих профессий придет вдохновение, однако для самореализации необходимы уединение и покровительство высших сил. Для достижения поставленной цели Козерогам-коммерсантам придется объединить свои силы с новыми партнерами. Государственным служащим сегодня предстоит показать все свои способности и, в зависимости от ситуации, проявить то исполнительность, то твердость. В отношениях с близкими людьми возможно полное взаимопонимание.

Водолей

Сегодня жизненный потенциал начинает повышаться, что благоприятно скажется на общении у женщин-Водолеев. Вас будут замечать повсюду, где бы вы ни появились. Уверенность в своей неотразимости, остроумие и оптимизм сделают вас центром любой компании. Отношения с близким человеком будут гармоничны и доверительны. Мужчинам-Водолеям следует приближать к себе только достойных их внимания людей, иначе вероятны затруднения в делах.

Рыбы

Сегодня благоприятны контакты, деловые встречи, оформление документов, обращение в вышестоящие инстанции. В первой половине дня вероятны мелкие недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний или ложно истолкованных обещаний. Бурное проявление эмоций может усугубить положение.