Гороскоп на субботу 14 января для всех знаков Зодиака: нас ждет непростой день

Овен

Противоречивый, двойственный день. Сегодня Овны могут быть ленивы и довольно апатичны, а происходящие вокруг события не будут вызывать у них интереса.

Об этом пишет Слова и фразы.

Однако если их что-то очень заинтересует, то Овны могут стать излишне возбужденными, энергичными и подвижными. Сегодня нежелательны визиты в официальные инстанции.

Телец

Для практических дел в работе этот день неудачен. Возможно много суеты в делах. Вас станут отвлекать посторонние разговоры, незапланированные поездки, непредвиденные новые задания. Чтобы избежать ошибок в делах, следует учиться хорошим манерам, такту, экономии, бережливости, прислушиваться к советам опытных специалистов.

Близнецы

Сегодня у всех Близнецов обострится интуиция. Они смогут предугадывать события, определять, в какую сторону катится колесо фортуны. Используйте врожденную интуицию для распознавания истинных побуждений в поступках других людей и ориентирования в сложной ситуации.

Рак

Влияние звезд может выразиться в повышенной утомляемости, сонливости, снижении тонуса. Постарайтесь не браться за выполнение ответственных поручений, подписание важных документов. Деловые встречи с малознакомыми партнерами перенесите на более поздний срок. Решайте проблемы традиционными методами. Вечер лучше провести в покое и уединении.

Лев

Влияние планет может спровоцировать ухудшение самочувствия у людей со слабой психикой и стариков. Увеличивается потребность Львов в комфорте, уюте и красивых вещах. Можно покупать меха, дорогие украшения, делать роскошные подарки.

Дева

Появляется склонность к флирту, приключениям, эмоциональному и духовному общению с партнером. Не упустите возможность завязать новые интересные знакомства. Дружеские связи могут перерасти в сексуальные.

Весы

Весам этот день обещает успехи в бизнесе, управлении своими и чужими капиталами, а также во всех вопросах, касающихся недвижимости. Вы заняты добычей денег, все остальное должно быть второстепенно. Служащие могут обращаться к начальству с просьбами о повышении зарплаты.

Скорпион

Этот день идеально подходит для внедрения новых идей, воплощения фантазий, реализации планов. Вкладывайте деньги в обучение. Поездки на дачу, на природу с родственниками прибавят сил.

Стрелец

Этот день благоприятствует хобби, активным играм с детьми, однако отношения между супругами складываются напряженно. Обратите свою активность и предприимчивость в мирное русло, избегайте конфликтов и претензий к партнеру.

Козерог

Сегодня Козероги могут решить самые важные жизненные задачи – с кем работать и с кем жить. Многих ждет упоительный период семейного счастья, который можно сравнить только с медовым месяцем. Не отменяйте поездку – вам удастся совместить практические интересы с развлечениями и отдыхом.

Водолей

Этот день не располагает к свиданиям, тесным контактам. Водолеи могут быть раздражительными, жесткими и даже грубыми. В вашем неистовстве может не хватать терпения, чтобы завоевать достойный вас предмет.

Рыбы

Могут напомнить о себе хронические болезни. Если же болезни до сих пор не слишком вас беспокоили и у вас нет склонности к мнительности, то вы способны устоять перед инфекцией даже в период эпидемии. Постарайтесь контролировать свою неуемную энергию и правильно распределять свое время, чтобы не переутомляться и не терять иммунитет.