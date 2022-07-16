Гороскоп на субботу 16 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет большая удача

Овен

Возможны возникновение простудных и обострение хронических заболеваний. Позаботьтесь о диете, отдайте предпочтение натуральным, свежим продуктам и сокам.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из себя. Общение с животными многим поможет восстановить равновесие и гармонию в чувствах и мыслях. Известно, что животные могут даже излечивать некоторые заболевания.

Телец

Вы будете нуждаться в материальной помощи друзей. Не бойтесь брать в долг и не волнуйтесь – это временные трудности. Главное сегодня – сохранить душевное равновесие и оградить внутренний мир от возможных неприятных неожиданностей и искушений. Ближайшее время обещает финансовые поступления, равновесие чувств, творческий подход к делам и эмоциональный взлет.

Близнецы

Будьте к себе критичнее, разберитесь в своих чувствах, мыслях и поступках. Используйте любую возможность для того, чтобы изменить к лучшему свою личную жизнь. Не ведите слишком активный образ жизни, это может плохо сказаться на самочувствии.

Рак

День благоприятный для тех, кто собирается в путешествие. Этот день будет отмечен оптимизмом и ощущением счастья. Рекомендуется выйти за обычные рамки поведения, но не изменять своим принципам и установкам. Не сомневайтесь в искренности окружающих вас людей. Во второй половине дня весьма вероятен неожиданный семейный конфликт.

Лев

Интеллектуальная жизнь Львов будет живой и конкретной, основанной на наблюдениях. Вы будете иметь склонность к мечтательности, философским раздумьям, будете способны лечить души близких

Дева

Велика вероятность того, что финансовое положение будет критическим, поэтому лучше иметь резерв на случай непредвиденных трат. Возможен конфликт в отношениях со старшими в семье. Постарайтесь сохранить хладнокровие. Продумайте план выхода из затруднительной ситуации. К концу дня возможно нервное перенапряжение.

Весы

Благоприятный день для знакомств, посещения новых мест и путешествий. Свежие впечатления нужны вам сейчас как никогда ранее. Если вы снимете маску недоступности, то общение с окружающими вас людьми принесет вам массу положительных эмоций. Усилятся интуиция, проницательность, дар предвидения.

Скорпион

Этот день отмечен событиями, которые приведут к переоценке ценностей. Материальные достижения будут сравниваться с духовными устремлениями. Вы будете способны сконцентрироваться на своих внутренних переменах. Возможно, что у вас откроется дар пророчества. Ночью возможны благие вещие сны.

Стрелец

Ваше поведение может быть непредсказуемым. Не воспринимайте слишком эмоционально успехи в карьере и делах, будьте настороже. Держите себя в руках и не опускайтесь до зависти и злобы.

Козерог

Возможно, что профессиональные проблемы и отношения с членами семьи изменят ваши взаимоотношения. Вам будет трудно простить ошибки и тем более предательство. Постарайтесь не вымещать злобу на невиновных людях, это повредит вашей репутации и еще больше осложнит ситуацию.

Водолей

Благоприятны отдых, расслабление, водные процедуры, сеансы релаксации, целительство. Будьте осторожны – возможны травмы, ожоги, отравления. Позаботьтесь о том, чтобы в вашем меню было больше витаминов и минеральных солей. Помните, что соки нужно пить свежеприготовленными.

Рыбы

День будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. В этой ситуации вы сможете спокойно и непредвзято многое оценить и принять важные решения. Если у вас есть претензии к близким людям или коллегам, то желательно их хорошо обдумать, а затем спокойно обсудить. День обещает успех в индивидуальном творчестве.