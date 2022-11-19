Гороскоп на субботу 19 ноября для всех знаков Зодиака

Овен

День активной борьбы, отстаивания своих принципов, самозащиты. Усилится противопоставление себя окружающему миру.

Об этом пишет Слова и фразы.

Первая половина дня окажется наиболее удачной, благоприятной для решения важных вопросов, крупных приобретений, коммерческих сделок. Во второй половине дня возможны ошибки в работе, стрессовые ситуации, которые отнимут у вас много сил и энергии. Чтобы управлять ситуацией, вам нужно критичнее оценивать свои поступки.

Телец

День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятны неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону.

Близнецы

Этот день можно смело посвятить любви, семейным отношениям, новым знакомствам, которые могут перерасти в серьезные длительные отношения. Сегодня звезды благоприятствуют и вашим финансовым делам. Не исключены выгодная коммерческая сделка, заманчивое предложение или выигрыш.

Рак

День благоприятный для коммерческой деятельности. Не стоит сегодня рисковать в финансовых делах, так как убытки могут быть весьма значительными. Противопоказаны импульсивность и поспешность в принятии решений. Досадные недоразумения с близкими людьми закончатся не в вашу пользу.

Лев

День пробуждения, преобразования внутренней энергии, реализации творческого начала. Перед Львами творческих профессий открыты широкие просторы для свободного самовыражения. Препятствия, стоящие перед Львами-коммерсантами, будут преодолеваться упорством, основанным на трезвой и всесторонней оценке ситуации. Благоприятный день для женщин. Им предстоят романтические встречи. Мужчины не должны сопротивляться творческим порывам, нестандартному подходу к ситуации, риску. Вполне вероятно, что откроются новые источники заработка.

Дева

Благоприятны контакты с партнерами, реализация идей, которые принесут доход в будущем, решительные действия по укреплению материального положения. За что бы вы ни взялись, вас ожидает успех. Однако не переоценивайте свои силы и возможности, они не безмерны. Сосредоточьте усилия на приоритетных направлениях деятельности.

Весы

Благоприятный день. Усиливаются жизненный потенциал, уверенность в себе, сексуальность, личное обаяние. Общение с друзьями, встречи с интересными людьми или творческие искания успешны и принесут удовлетворение.

Скорпион

Жизненный потенциал на высоком уровне. Усиливаются энергичность, сексуальность, дар предвидения. Вероятно, все, за что бы вы ни взялись, будет удаваться, и даже из самых запутанных ситуаций вы сможете найти выход. Особенно благоприятной будет вторая половина дня. Вас ожидают деловые и личные свидания. День благоприятен для путешествий, физических нагрузок, операций с недвижимостью, крупных покупок. Звезды благоприятствуют творческой работе.

Стрелец

Этот день благоприятный для наиболее полного раскрытия вашей личности. Не исключено появление свежих идей, которые позволят найти новые источники заработка. Эмоциональный взлет будет положительно влиять на ваше физическое состояние.

Козерог

Сегодня вас ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. День благоприятен для реализации творческих замыслов, для дел, связанных с благоустройством дома. Любое вложение денег будет удачным и принесет прибыль.

Водолей

Удачный во всех отношениях день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи – совет и поддержка доверенных людей придется как нельзя кстати. Сегодня можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Вероятны событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Рыбы

Этот день обещает значительно изменить вашу жизнь. Приготовьтесь к переменам – задуманное в этот день может в скором времени воплотится в жизнь. Осмотрительно относитесь к любым коллективным действиям. Не полагайтесь на чужое мнение – оно ошибочно. Говорить о своих замыслах не следует, так как можно привлечь внимание недоброжелателей. Принимайте решения самостоятельно. Во второй половине дня заботы будут постоянно напоминать о себе и требовать решительности.