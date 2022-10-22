Гороскоп на субботу 22 октября для всех знаков Зодиака: день новых знакомств и приятных впечатлений

Овен

В идеале вам нужно взять небольшой отпуск. Как минимум старайтесь высыпаться и не перерабатывать. Не давите на коллег своей педантичностью.

Об этом пишет Слова и фразы.

Ситуация не требует столь тщательно копаться в мелочах, как вы привыкли.

Телец

Ожидается яркое свидание, возможно, короткое совместное путешествие. Одиноким Тельцам улыбнется удача: держитесь за человека, с которым познакомились в первой половине дня. Вероятны расходы, в том числе непредвиденные. Включайте режим жесткой экономии и возьмите курс на полное избавление от долгов.

Близнецы

Благоприятное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. Женщины-Близнецы способны вскружить голову кому угодно, однако повышенная требовательность и капризность могут явиться препятствием для продолжения отношений с партнером. Мужчинам-Близнецам не следует забывать о полноценном отдыхе, который пойдет им на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Не стесняйтесь проявлять чувства.

Рак

Начинается период эмоционального обновления, связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы. Люди, с которыми вы познакомитесь в этот день, наверняка сыграют в вашей жизни большую роль. Возможно, появятся новые идеи, которые повлияют на ваши планы, однако проявите осмотрительность: не следует пытаться перевернуть мир.

Лев

День благоприятен для общения, занятий спортом и для любой физической работы. Вероятно, вам предстоит покупка или неожиданные расходы. Домашние хлопоты отнимут много времени и сил. Интересы детей потребуют от вас повышенного внимания и личного участия.

Дева

Сегодня вы будете на редкость честолюбивы, а ваше умение вести себя в обществе пригодится на светском рауте. Смело надевайте смокинг и вперед — миллионеры и прочие представители великосветского общества уже заждались вас.

Весы

При желании вы сумеете договориться с кем угодно и о чем угодно. Так не пора ли обсудить с рабочими смету ремонта, который откладывается вот уже несколько месяцев? Весы сегодня способны огранить любой бриллиант, вам доставляет удовольствие выводить своих деловых знакомых в свет. Сейчас как раз подходящий для этого момент.

Скорпион

Скорпионы обычно очень эффективно используют различные обманные ходы и маневры — так, что конкуренты даже не могут заподозрить двойную игру. Но сейчас будьте осторожнее обычного. Если почувствуете грозное приближение простуды, используйте старые проверенные средства — чеснок, лук, мед.

Стрелец

Ваши общительность и жизнерадостность привлекут поклонников, полных самых серьезных намерений. Так что сегодня прежние связи могут потерять для вас всякий интерес. Вы будете обаятельны, но склонны обещать намного больше, чем можете реально дать. Не удивляйтесь, если вас не так поймут.

Козерог

У Козерогов сегодня отличный период для заработка, особенно если вы не собираетесь выделяться и открыто демонстрировать свои амбиции. Именно за скромность вас и повысят. Если начнете проявлять активность, выступать с предложениями, вероятнее всего, у вас возникнет конфликт с начальством. Вашему руководителю может вдруг показаться, что вы метите на его место.

Водолей

Ваш начальник разошелся не на шутку. Он способен надавить на вас, чтобы заставить принять нужное ему решение. Постарайтесь в мягкой форме выяснить, чем вызвано такое поведение. Задушевный разговор — лучший путь к успеху. Вечером вам просто необходимо побыть в одиночестве, чтобы погрузиться в свои мысли и мечты. Повесьте на дверь табличку “Не беспокоить” и проведите спокойный вечер с любимой книгой.

Рыбы

Вы так непредсказуемы, часто желаете того, чего на свете вообще не может быть. Вовремя обратите все в шутку — тогда прослывете тонкой штучкой и оригиналкой. Вы щедро делитесь мыслями с коллегами и выдаете яркие идеи по сто штук в минуту. Не забудьте их запатентовать или застолбить за собой каким-то другим способом.