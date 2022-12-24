Гороскоп на субботу 24 декабря для всех знаков Зодиака: день больших возможностей

Овен

Счастье сопутствует вам в игре, но есть опасность растраты всего выигрыша. Будьте готовы к тому, что в скором времени последуют неблагоприятные события. Не отдавайте все силы новому начинанию, оно не принесет ожидаемого результата.

Об этом пишет Слова и фразы.

Не поддавайтесь желанию повторить однажды достигнутый успех. День может продолжить благоприятные тенденции прошедшего времени. Многим Овнам повезет в личной жизни. Для этого следует точно понять, что в конечном счете вы стремитесь получить, и, уразумев это, положиться на волю случая.

Телец

Наступило время решительных действий: на пороге стоит удача, желания исполняются почти незамедлительно. Вы приближаетесь к одному из самых счастливых периодов своей жизни. Наберитесь терпения – ждать осталось недолго.

Близнецы

Сегодня звезды пошлют временное облегчение, ситуация снова выглядит оптимистично. Вы полны желаний, планов и надежд. Не заводите случайных знакомств, не доверяйтесь малознакомым людям.

Рак

Продолжается период, необычайно благоприятный для изменения профессиональной ориентации, смены работы, переводов в другие учебные заведения. Прекрасный момент для продвижения по служебной лестнице, что приведет к увеличению доходов. Поторопитесь с принятием серьезных решений в течение первой половины дня, так как к концу дня неизбежны препятствия.

Лев

Благодаря вашей целеустремленности, помноженной на трудолюбие, честолюбивые замыслы обретут под собой твердую почву. Ваши финансы на этот раз в полном порядке, настало время заняться благотворительностью. Как это ни парадоксально, выгода будет сопутствовать вам на путях милосердия и альтруизма. Торопитесь упрочить свое положение в первой половине дня.

Дева

Этот день подходит для продолжения дел, начатых вчера. Возникнет импульс приступать к реализации новых идей. Актуально повышение профессионального уровня, поиск курсов или семинаров, полезных для трудовой деятельности. Хорошо обсуждать свои проекты со знающими людьми, консультироваться у специалистов, искать нужную информацию.

Весы

Жизненный потенциал по-прежнему находится на высоте, однако звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если ваши замыслы или намеченные дела относятся к разряду рискованных. Не исключено, что деловые партнеры попытаются вас запутать или обмануть.

Скорпион

С решительным подходом к делу Скорпионы могут внушать доверие. Многие будут уважать их за настойчивость. Не стремитесь произвести впечатление на окружающих, вы и без того «на высоте».

Стрелец

Из-за замкнутости и застенчивости вы можете отказаться от помощи окружающих, что в дальнейшем не самым лучшим образом скажется на ваших делах. Это время общения друг с другом и стремления к гармонии. Рассчитывайте на поддержку близких.

Козерог

День символизирует обыденность, стабильность. Многих Козерогов устраивают такие тенденции. Они будут способны решать поставленные задачи, а если примут какое-либо решение, то в дальнейшем ни за что его не изменят. Упорство — это «плюс», а упрямство — «минус». Этот недостаток может доставить вам много хлопот.

Водолей

День символизирует выбор, сомнения. Водолеи могут быть недоверчивы ко всему. Как только вы сделаете свой выбор, то наладится душевное равновесие. Вы будете внимательно относиться к своему избраннику, будете щедры и лояльны.

Рыбы

Тенденции этого дня помогут Рыбам обеспечить себе безбедную старость. Многие будут наслаждаться комфортом и безопасностью, а если деньги помогут осуществить ваши мечты, то счастье будет безмерным.