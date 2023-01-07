Гороскоп на субботу 7 января для всех знаков Зодиака: день исполнения желаний

Овен

Сегодня, в Рождественский Сочельник 2021 года, наступает благоприятный день для общения, перемен в личной и общественной жизни. Вы найдете поддержку и понимание у людей, которых до этого не считали своими союзниками.

Об этом пишет Слова и фразы.

Не исключено, что работа потребует от вас большей сосредоточенности, чем обычно, однако положительные результаты с лихвой окупят приложенные усилия. Склонность к оригинальности, экстравагантности в поступках, нестандартный подход к любому делу помогут создать яркий, запоминающийся праздник в личной жизни.

Телец

Благоприятное время для осуществления замыслов. Не исключен положительный поворот событий, однако следует избегать резких, категоричных высказываний в адрес сослуживцев или разговора в повышенных тонах с начальством – вам придется отступить, ибо позиции противника окажутся сильнее. Не давайте страстям увлечь вас в ненужный конфликт.

Близнецы

Благоприятный день для начала нового дела. Сегодня у мужчин-Близнецов появится возможность блеснуть талантами, проявить все свои способности. Однако те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться поддержкой партнеров или одобрением влиятельных покровителей. Принимая решения, будьте осторожны. Во второй половине дня вероятна встреча со старыми друзьями. Постарайтесь не вспоминать про былые ссоры, взаимное непонимание, размолвки.

Рак

Благоприятный день, сулящий поддержку высших сил, покровителей, партнеров. Возрастут жизненный потенциал, везение, деловитость. Без особенных усилий вы сможете осуществить множество выгодных деловых операций или добиться расположения интересующего вас человека.

Лев

Гармоничный день. Канун Рождества откроет перед вами широкие возможности для активного отдыха, творчества и самовыражения. Вас будут отличать уравновешенность, умение следовать традициям и общепринятым нормам. Смело беритесь за любое дело, так как везде вы сможете преуспеть и добиться успехов. Прекрасный день для любви и романтических приключений. В результате вы испытаете обновление чувств, вплоть до влюбленности.

Дева

Удачный во всех отношениях день. Звезды сулят благоприятную ситуацию для финансового взлета. Не выпускайте инициативу из своих рук, не отказывайтесь от помощи – совет и поддержка доверенных людей придется как нельзя кстати. Сегодня можно подвести черту под старыми планами, делами или контактами. Вероятны событие или новость, которые благотворно повлияют на ваши дела.

Весы

Прирожденное любопытство, стремление к новому и неизведанному, жажда перемен могут толкнуть вас на какое-либо рискованное предприятие или в явную авантюру. Стремление испытывать судьбу или играть со смертью может привести к финансовым потерям или резкому ухудшению самочувствия. Препятствия на пути или непорядочное поведение партнера могут привести вас в бешеную ярость, а отсутствие понимания со стороны близких – довести напряжение до предела. Единственное спасение – в вашей отходчивости и умении прощать обиды.

Скорпион

Гороскоп на сегодня не рекомендует сегодня начинать новые дела или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь завершить все начатые проекты. Вероятно, гордость и оптимизм женщин-Скорпионов позволят им преодолеть кризис в личных отношениях или с честью выйти из самой запутанной ситуации. Не исключена романтическая встреча с человеком, который может стать вашим спутником на многие месяцы, а может быть, и годы. Мужчинам-Скорпионам противопоказаны спешка, ветреность и легкомыслие в обещаниях. Это может стать поводом к ссорам с близкими людьми. Вероятно, ваша спутница недопонимает ваше истинное к ней отношение.

Стрелец

Хороший день для планирования новых дел. Существует вероятность заметного улучшения вашего финансового положения, однако не следует рисковать: ваша доверчивость и некоторая наивность могут сыграть с вами злую шутку. Стрельцов первой декады космические влияния подтолкнут к обновлению и поиску новых сфер деятельности, а у Стрельцов второй и третьей декады избыток энергии вызовет агрессивность или неудовлетворенность достигнутыми результатами.

Козерог

Благоприятный день для нового знакомства, супружеских отношений, веселья, раскрепощения. Не упускайте возможности добиться успеха в личной жизни. Благоприятный день для решения любовных или семейных проблем. Уверенность в своих силах и оптимизм помогут вам завоевать расположение партнера.

Водолей

Удачное расположение звезд сулит успех в коммерческих операциях. Жизненный потенциал и личное обаяние находятся на высоком уровне, что обеспечит реализацию всех идей, замыслов и начинаний. Стратегическое мышление, умение видеть за мелкими деталями главное принесут высокие результаты.

Рыбы

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У Рыб творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкогольных напитков, мясной пищи.