Гороскоп на воскресенье 10 июля для всех знаков Зодиака: кого ждет большая удача

Овен

Не стоит слишком отделяться от коллектива. Если вы захотите каким-то образом отличиться, то не стоит спешить, все равно этого сделать не удастся.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вполне возможно обострение хронического заболевания. Не рекомендуются тяжелый физический труд и перенапряжение. В кругу друзей или членов семьи вы найдете покой и комфорт.

Телец

В результате того, что вы справитесь с трудностями предыдущих дней, вам удастся заметно улучшить материальное положение и отношения с близкими людьми. Вас ожидают деловые и личные свидания, а также оформление важных бумаг. Возможно даже серьезное предложение от любимого человека.

Близнецы

Сегодня вы можете справиться со всеми делами, за какие бы ни взялись. Находчивость и способность глядеть опасности в глаза помогут вам выбраться из самых сложных ситуаций. Действуйте так, как подсказывает вам интуиция. Возможно, что близкие родственники попросят вас о помощи, не оставляйте это без внимания.

Рак

День может быть полон разного рода неожиданностей, как приятных, так и не очень. Работа потребует от вас концентрации внимания и организованности. Не рекомендуются крупные траты. В семье вероятно полное взаимопонимание.

Лев

Могут сбыться самые неприятные предчувствия: травля, преследование, столкновения с опасностью. Будьте осторожны в словах и поступках. Не участвуйте в сомнительных мероприятиях. Не принимайте приглашений малоизвестных людей. Исключите гнев, агрессию. Во всем придерживайтесь меры.

Дева

День пройдет достаточно напряженно. Вам будет трудно сохранять спокойствие. А это может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде, желательно посещение бассейна.

Весы

У вас появится желание работать, возрастет активность. Определитесь, в каком направлении жизнедеятельности вы должны прилагать усилия. С детьми не будьте слишком напористы и строги.

Скорпион

Возможно, вам предложат выгодное дело. Но не спешите давать согласие, иначе возможны ошибки, чреватые серьезными неприятностями в отношениях с людьми. Во второй половине дня вероятны ухудшение самочувствия, ощущение тревоги и нехорошие предчувствия.

Стрелец

Сегодня для вас предпочтительнее индивидуальная работа, чем коллективный труд. Не ждите участия и помощи. Самые сложные проблемы рассматривайте хладнокровно. Рекомендуется провести вечер в одиночестве. Чтобы успокоиться, займитесь любимым делом, отложив все домашние хлопоты. При соблюдении рекомендаций к концу дня вероятно установление равновесия.

Козерог

В первой половине дня возможны обострение хронических заболеваний, травматизм, несчастные случаи. Соблюдение всех мер безопасности поможет избавиться от неприятностей. Можно избежать конфликтных ситуаций, проявив проницательность и мудрость. Проведите вторую половину дня в тесном семейном кругу. Это сделать просто необходимо – вы начинаете отдаляться от семьи.

Водолей

Сегодня вам предстоит приспосабливаться к новым обстоятельствам, проявлять то хладнокровие, то страстность. Необходим творческий подход к делу. Впереди у вас долгожданная встреча с понимающим вас человеком.

Рыбы

В этот день ваш энергетический потенциал будет расти. Хотя возможны некоторые трудности, но серьезного влияния на ход дела они не окажут. Отношения между супругами станут особенно нежными и близкими. Вы почувствуете, что нужны друг другу.