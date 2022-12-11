Гороскоп на воскресенье 11 декабря для всех знаков Зодиака

Овен

Двойственный день. Не исключено, что Овны захотят независимости, но в то же время будут стремиться командовать другими.

Об этом пишет Слова и фразы.

Если вы будете уверены в своих целях, то можете выдержать сильнейшие эмоциональные нагрузки и большую ответственность, будете способны решать трудные интеллектуальные задачи.

Телец

Некоторые представители этого знака не останутся равнодушными к просьбам о помощи, особенно, если они исходят от лиц противоположного пола. Тельцы смогут много заработать, но не способны сохранить капитал. Постарайтесь расходовать деньги аккуратно и экономно.

Близнецы

Выбор эффективного партнерства может стать вашей главной задачей сегодня. Кроме заключения договоров, вероятны также тайные переговоры, которые затем позволят вам получить дополнительные инвестиции по закрытым каналам.

Рак

Положение планет способно спутать все планы, помешать ведению практических дел внесением туманности, неясности, сумбура и просто лени. Повышается вероятность пищевых или лекарственных отравлений. Не поддавайтесь желанию уйти от неприятностей с помощью обмана или самообмана.

Лев

Удача обязательно улыбнется вам — не в любви, так в лотерее. Сердце женщин-Львов особенно отзывчиво к подаркам: ювелирным украшениям, цветам. Посетите салон красоты, художественную выставку или концерт. Обновите гардероб стильной одеждой, аксессуарами.

Дева

Ваше магнетическое обаяние многократно усилится. Как никогда, вы будете получать удовольствия от жизни и от любви. Своего избранника вы можете встретить в привычной для вас деловой сфере общения. Постарайтесь удержать возникшее чувство и не сбиться на банальности.

Весы

Положение планет разбудит в Весах чувство справедливости, честолюбие, искренность и большую способность к интеллектуальной деятельности. Злейшим врагом Близнецов может быть их язык, так как необдуманная и прямолинейная речь способна в один миг испортить то, что создавалось в течение предыдущего времени.

Скорпион

Этот день располагает к учебе. Возможно, большая часть знаний будет получена за счет интуитивного восприятия. Скорпионы поразят учителей богатой фантазией и ярким живым воображением. Появится талант моментально приспосабливаться к любой ситуации, обстоятельствам, людям и вещам. Наиболее удачные области применения сил и знаний: медицина, оккультные науки, астрология, психология, литература, поэзия, музыка.

Стрелец

Вы подведете черту под старыми проблемами и начнете заново и с удовольствием открывать мир, утверждаясь в нем. Новый опыт позволит вам сформировать свои взгляды и достичь поставленных целей. Сегодня вам пригодятся прежние творческие наработки и финансовая помощь для формирования начального капитала.

Козерог

Ваши амбиции повысятся как в моральном, так и в материальном плане. Козероги могут ставить перед собой большие цели, например приобретение дома за городом. Вам нужно определиться, чего вы хотите, и тогда вы сможете работать последовательно и упорно, со всей страстью души.

Водолей

События этого дня обещают быть весьма двойственными. К его астрологическому фону как нельзя лучше подходят знаменитые строки Омара Хайяма: «Будь лучше голоден, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало». В этот день не подписывайте никаких документов и не участвуйте в переговорах.

Рыбы

Сегодня может появиться возможность без особых забот добиться неплохих результатов. Расположение планет может предложить неожиданный, но очень действенный способ достижения целей. Вы должны успеть оформить все нужные документы, поставить подписи и печати под новыми договорами и соглашениями, завершить важное дело и помириться с врагами.