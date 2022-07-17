Гороскоп на воскресенье 17 июля для всех знаков Зодиака

Овен

Возможно, что проблемы личной жизни скажутся на профессиональной сфере.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятны осложнения в отношениях с начальством, потеря работы или смена деятельности. Вам необходимо реально оценить происходящее. Помните, что сейчас не время отрекаться от взятых на себя обязательств. Придется платить за свои ошибки и просчеты.

Телец

Всякое движение вперед будет замедлено. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Постарайтесь сохранять спокойствие. Вероятность проблем со здоровьем очень велика. Болезни у многих Тельцов могут быть в крайней степени опасны.

Близнецы

Неблагоприятный для деловой активности день. Против вас будет все. Интриги, зависть, неожиданные препятствия затянут осуществление ваших планов. Может возникнуть необходимость в помощи друзей, родственников или влиятельных людей. Во второй половине дня возможен конфликт. Вас будут обвинять в том, чего вы не делали. Взаимопонимание в этот день полностью отсутствует.

Рак

Экономия и бережливость – девиз этого дня. Вероятны материальные потери. В первой половине дня удачно пройдут встречи, переговоры, поездки, контакты, хотя придется прилагать гораздо больше усилий, чем обычно. Во второй половине дня возможны мелкие неприятности с партнерами или разногласия с начальством. Уверенность, которую вы почерпнете в семье, поможет вам найти верные решения по важным вопросам.

Лев

День благоприятен для начала любого важного дела, активной профессиональной и творческой деятельности, для любви, зачатия, воплощения творческих замыслов, благоустройства дома. Успешными окажутся даже рискованные предприятия. Сосредоточьтесь на основных направлениях и действуйте с присущим вам упорством и согласием с собой.

Дева

Энергетически мощный день. Нужно быть очень осторожным и внимательным в делах: прибыль можно получить только от старых проектов. На пути к взаимному согласию много проблем, поэтому природные порядочность и честность окажутся как нельзя кстати.

Весы

Неожиданные обстоятельства заставят вас работать сверхурочно и даже заниматься совершенно незнакомым делом. Окончательный результат этой деятельности будет зависеть только от вашей способности быстро реагировать на изменения. Во второй половине дня вероятно некоторое улучшение финансового положения, связанное с выгодной покупкой или случайным выигрышем.

Скорпион

В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается доставить вам неприятности. Будьте бдительны и осторожны в обещаниях. Не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Для мужчин-Скорпионов существует вероятность выгодного делового предложения, которое следует хорошо обдумать, прежде чем дать согласие.

Стрелец

День символизирует выбор и достижение цели. Профессиональные дела потребуют максимальной концентрации, дисциплины и организованности. Вероятно, мужчины-Стрельцы смогут решить важные проблемы на работе, исправить старые ошибки. По отношению к близким людям проявите врожденную честность и порядочность.

Козерог

По возможности откажитесь от новых знакомств, не проявляйте активности в коммерческих делах, сократите общение с окружающими людьми. Возможны происки недругов, ложные советы или провокация недоброжелателей.

Водолей

Этот день лучше посвятить делам, которые уже начаты и требуют быстрого завершения. Возможны неприятные известия. Вполне вероятен серьезный конфликт с особой противоположного пола. Но печаль и тревога будут кратковременными.

Рыбы

Благоприятны активный отдых, общение с детьми. Очень удачный день для поиска потерянных вещей. Ребенок, родившийся сегодня, как правило