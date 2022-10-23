Гороскоп на воскресенье 23 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Вы наконец поймете, что не стоит придавать большое значение словам партнера. Тем более что его шутки порой кажутся слишком уж оригинальными.

Об этом пишет Слова и фразы.

Может, предложить ему остаться друзьями? Пейте овощные соки — томатный, тыквенный. На работу стоит захватить с собой сэндвичи с ржаными хлебцами.

Телец

Вы пожалеете о своем сдержанном поведении, так как ваш кавалер вдруг покажется вам очень привлекательным. Но спешить бездумно бросаться в любовные авантюры тоже не стоит. Вечером вас ждут неотложные дела. Браслет из янтаря ярко-оранжевого цвета добавит вам энергии и сил.

Близнецы

Готовьтесь, у вас на работе все будет складываться непросто — сплошные интриги, доносы, выяснение отношений, переход на личности. Главное, оставаться над схваткой. Глухое взаимное недоверие между коллегами может завершиться открытой конфронтацией. И тут ваша роль миротворца будет очень кстати. Вы сможете всех успокоить.

Рак

Крайне неблагополучный день, связанный с обманами, клеветой, преследованиями. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся. Планеты советуют не вмешиваться в ход событий – большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

Лев

Критический день. Возможны душевная неуравновешенность и частая смена настроений. Постарайтесь держать себя в руках и не давать выхода отрицательным эмоциям. Любителям оригинальности и экстравагантности рекомендуется на некоторое время умерить свой пыл в выражении индивидуальности.

Дева

Неблагоприятное время для любой деятельности. Все, за что бы ни взялись сегодня мужчины-Девы, будет безуспешным. Постарайтесь стоически относиться к насмешкам судьбы – сегодня вам придется довольствоваться тем, что преподносит жизнь. Хорошо проявлять милосердие, прощать обиды.

Весы

Приготовьтесь к проблемам в личной жизни или неблагоприятным для вас кадровым перестановкам. Возможен конфликт с руководством. Неприятные новости смогут вывести вас из равновесия, ударив по настроению или самочувствию. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости.

Скорпион

Неблагоприятный день. Сегодня большинству Скорпионов может показаться, что все против них. Но не делайте из всего трагедию – скорее всего виновна ваша мнительность. Однако если появится возможность уединиться, то используйте ее немедленно. Это поможет расслабиться, спокойно обдумать назревшие проблемы и сделать правильные выводы.

Стрелец

Критический день. Нестабильность в личной жизни может стать причиной неуравновешенности и раздражительности. Возможны резкие и внезапные изменения в служебном или общественном положении, связанные с клеветой и происками недоброжелателей. Вам необходимо трезво оценить свое окружение.

Козерог

Крайне неблагоприятный день. Не исключено, что именно сейчас начнется период, связанный с переоценкой ценностей, духовными исканиями, что негативно отразится на вашем умении верно направлять свои жизненные силы. Сегодня лучше не усердствовать и не вмешиваться ни в какие конфликты, так как последствия могут быть самыми плачевными. Займите выжидательную позицию.

Водолей

Неблагоприятный день для общения с партнерами, учебы, начала нового дела. Звезды указывают на опасность для вашего здоровья. Если вы собираетесь в поездку или сами водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны травмы, автокатастрофы. Не пытайтесь игнорировать собственную интуицию или изменять своим морально-нравственным принципам – добра от этого не будет. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками.

Рыбы

Критический день. Жизненный потенциал находится в верхней точке, однако неблагоприятное расположение планет будет мешать осуществлению замыслов или полностью исключит взаимопонимание в общении. Ссоры с партнером и взаимные обиды могут полностью испортить сложившиеся отношения. Не исключено, что эмоции будут перехлестывать через край.