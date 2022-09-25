Гороскоп на воскресенье 25 сентября для всех знаков Зодиака

Овен

Смелее приступайте к приобретению необходимых товаров и услуг, не экономьте на красоте. Но траты должны быть целесообразными. Приобретения принесут ощутимую пользу. Вам поможет в правильном выборе ваша интуиция.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Чудесный день для бракосочетания, для предложения руки и сердца, зачатия. Очень благоприятный день для любых начинаний. Может свершиться то, о чем вы так долго мечтали. Возможен флирт.

Близнецы

Удачное время для самореализации, для деловых знакомств. Есть возможность использовать свои связи для получения финансовой поддержки или укрепления служебного положения.

Рак

Вкладывайте свое время, деньги, интеллект в собственную красоту и здоровье. Это себя оправдает. Неплохо посетить специалистов в тех областях медицины, где у вас возникали проблемы.

Лев

Не позволяйте себе излишеств. День хорош для карьеры, обращения в инстанции, работы с документами, для завершения старых дел. Не увлекайтесь деликатесами и не тратьте деньги попусту. Постарайтесь с самого утра настроиться на позитивный лад, особенно будьте вежливы с особами противоположного пола.

Дева

Чудесный день для начала партнерских отношений, как в делах, так и в личной жизни. Есть шансы стабилизировать свое финансовое положение, воспользуйтесь случаем. Возможно, вам придется обратиться за помощью к авторитетному человеку.

Весы

Отличный день для бракосочетания, для создания партнерского союза. Великолепный день для развития бизнеса, приобретения недвижимости, торговли. Могут появиться новые источники заработка, включите фантазию.

Скорпион

В общении с противоположным полом не будьте слишком закомплексованы и сдержанны, ведь от вас ждут более решительных действий. Уверенность в себе, такт и уважение к партнеру — залог вашего успеха.

Стрелец

Благоприятный период для любви, выступлений, посещения театра или кино. Самое время очаровать кого-нибудь из противоположного пола, новые знакомства обещают быть долгими и приятными.

Козерог

Сегодня вам свойственен напор, вы слишком активны и можете переусердствовать. Будьте рассудительны, постарайтесь ограничить свои задачи на этот день, чтобы сделать их хорошо и не распыляться.

Водолей

Старайтесь быть терпимее к тем, кто имеет другие взгляды и вкусы. Вы можете потерять благосклонность начальства и расположение коллег. Не проявляйте грубости, это может привести к проблемам с противоположным полом и даже к расставанию.

Рыбы

В целом удачный день, но будут периоды, когда вам придется туго. Попытайтесь держать себя в руках, даже если будете раздражены и возмущены. Гасите дурные эмоции и не ввязывайтесь в ненужные споры и конфликты. Этим вы сохраните свое здоровье и хорошие отношения с окружающими. Будьте осторожны в знакомствах и при общении с незнакомыми людьми.