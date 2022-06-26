Гороскоп на воскресенье 26 июня для всех знаков Зодиака

Овен
Этот день несет иллюзорные представления, лживые обещания, обман.
Об этом пишет Слова и фразы.
Избегайте темноты, меньше смотритесь в зеркало. Займитесь спортом, делами друзей, домом. Велика опасность травмы, агрессии или грубости. Любой конфликт закончится не в вашу пользу.
Телец
День несет неожиданные повороты, поэтому сохраняйте спокойствие, избегайте споров, которые могут привести к принципиальному противостоянию. Опасайтесь сплетен и клеветы. После работы спешите домой и не совершайте вечерних прогулок в одиночестве.
Близнецы
Жизненный потенциал находится на низком уровне, что может стать причиной проблем в семейных отношениях, ссоры с партнерами или размолвки с друзьями. Излишняя мнительность или, наоборот, доверчивость может привести к недоразумениям в личной жизни.
Рак
Вероятно, сегодня у женщин-Раков появится возможность подняться на ступеньку выше по служебной лестнице. А вот в личной жизни не исключены ревность или необоснованные обиды. Сон будет вещий и скоро исполнится.
Лев
Гороскоп на сегодня предупреждает о напряженном, противоречивом дне для Львов. Вероятно, неожиданное известие заставит вас переосмыслить свои действия или изменить приоритетные направления в работе. Женщинам-Львам предстоит интересная встреча.
Дева
Неблагоприятный день для Дев-коммерсантов. Сегодня они могут столкнуться с проблемами: не исключены финансовые потери или появление на пути серьезных трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных.
Весы
Удачный день для преодоления козней противников, улучшения материального благосостояния, поездок или дел, связанных с новыми контактами, особенно с иностранцами. Удачны встречи с общественными и политическими деятелями. Те, кто стремится заняться политикой, смогут наконец осуществить свое желание.
Скорпион
Напряженный, противоречивый день. Вероятны нежеланная встреча или неприятное известие. Звезды предупреждают мужчин-Скорпионов о возможности финансовых потерь. Женщины-Скорпионы должны приготовиться к тому, что их новое увлечение не окажется длительным – вероятны разочарование или обида.
Стрелец
Возможны проблемы с дальним окружением: соседями, дальними родственниками. Все благополучно разрешится, потому что вам нет равных в словесных единоборствах. Вечером вам необходимо уединение и временное отстранение от окружающего мира. Сон сбудется к полному удовольствию.
Козерог
Тяжелый, опасный день для Козерогов. Неблагоприятные тенденции этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о собственном характере или о достоинствах партнеров. Рекомендуется разорвать все ненужные связи.
Водолей
День накопления, внутренней свободы. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Обратите внимание на отношения с друзьями, соседями, дальними родственниками – не исключены происки недругов.
Рыбы
Сегодня у Рыб вероятны ошибки и просчеты в сфере профессиональной деятельности из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Звезды предупреждают, что вы должны уделить внимание собственному здоровью или здоровью близких людей. Неблагоприятное расположение планет определяет резкие перемены настроения, эмоциональные срывы или болезнь.