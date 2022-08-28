Гороскоп на воскресенье 28 августа для всех знаков Зодиака

Овен

Неожиданные неприятности сегодня могут значительно усложнить отношения Овнам с партнерами по работе и друзьями.

Об этом пишет Слова и фразы.

Гороскоп на сегодня рекомендует Овнам вести себя более сдержанно, чем всегда. Очередной цикл вашей жизненной активности будет отмечен чувством отстраненности от внешней суеты. Это позволит вам многое непредвзято оценить и обдумать возникшую ситуацию.

Телец

Гороскоп на сегодня рекомендует Тельцам полностью посвятить себя работе, поскольку возможен редкостный прилив сил. Вы сможете сделать вдвое больше, чем обычно. Прекрасный момент начать трудовую деятельность в новой должности. Ваше трудолюбие и обаяние помогут наладить деловые связи с людьми, в которых вы заинтересованы. У вас есть прекрасная возможность устроить личную жизнь.

Близнецы

Близнецам сегодня следует избегать конфликтов с малознакомыми людьми. Тонкая дипломатия должна стать вашей помощницей во всех личных и деловых контактах. Ваша энергия положительно отразится на окончательных результатах работы и позволит добиться успехов во многих начинаниях. Возможно, что сложная палитра чувств по отношению к близкому человеку сменится тихой и спокойной нежностью.

Рак

Скорее всего, именно этот день позволит вам прийти к согласию с партнером или обрести мир в душе. Успех вам гарантирован только в том случае, если вы сумеете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. Но не пытайтесь действовать с позиции силы. Лишь проявив свойственную вам тактичность, вы сможете добиться желаемого.

Лев

Неблагоприятный день для обращения к начальству или в общественные учреждения, смены работы или принятия важных решений. Не поддавайтесь на провокации. Если вы не потеряете решительности в действиях и блеснете деловой хваткой, вероятно, достигнете хороших результатов и всеобщего признания. Возможно, что известие, которое вы сегодня получите, заставит обратиться вас за помощью к друзьям.

Дева

Сегодня благоприятны контакты, деловые встречи, оформление документов и крупное вложение капитала. Во второй половине дня вероятны недоразумения, возникшие из-за опрометчивых высказываний, обещаний. Все неприятности воспринимайте без лишних эмоций. Те, кто пока одинок, возможно, встретят свою половину.

Весы

Сегодня звезды не исключают появления на вашем пути небольших трудностей, особенно если новые замыслы относятся к разряду рискованных. Деловые партнеры попытаются вас запутать. Здоровье несколько ухудшится по причине хронической усталости. Вероятно, что на помощь явится верный друг или партнер, который поможет найти выход из трудного положения.

Скорпион

Первая половина дня благоприятна для контактов и встреч. Те, кто обдумывает новый деловой проект, должны заручиться одобрением его со стороны влиятельных особ. Вторая половина дня принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От вас будет зависеть, расстанетесь вы или переживете эти трудности вместе.

Стрелец

Сегодня возможны серьезные перемены в личных отношениях: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так, что вы станете жертвой происков соперника или попадете в зависимость от настроения. Внезапные и непредвиденные расходы скажутся на вашем семейном бюджете. Но денежные кризисы случаются у всех, и относиться к ним стоит философски, терпеливо, каждый раз успокаивая себя тем, что вы сможете выбраться из затруднительной ситуации.

Козерог

Новые дела или рискованные предприятия приведут к финансовому краху, коммерческая деятельность принесет убытки. Личная жизнь потребует от вас сегодня осторожности и внимания. Бытовые проблемы выйдут на первый план и повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны домашние хлопоты, проблемы с детьми или недомогание.

Водолей

Первая половина дня неблагоприятна и чревата трудностями в профессиональных и семейных отношениях. Финансовое положение несколько ухудшится. Возможны проигрыш, платежи по долгам или потеря ценной вещи. Вторая половина дня обещает быть благоприятной во многих отношениях. Женщинам-Водолеям предстоит свидание. Мужчин-Водолеев ждет встреча или известие, что приведет к небольшим, но перспективным изменениям в личной жизни.

Рыбы

Первая половина дня принесет душевное равновесие. Повысится работоспособность, активизируется деятельность по всем жизненным направлениям. Возможна реализация всего позитивного. Вы сумеете переубедить партнеров и заручиться их поддержкой в самых смелых начинаниях. Ваши обдуманные действия будут иметь успех.