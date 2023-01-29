Гороскоп на воскресенье 29 января для всех знаков Зодиака

Овен

Вы сейчас ощущаете невероятную усталость, но позитивное влияние космоса поможет вам справиться со всеми сложностями.

Об этом пишет Слова и фразы.

Сегодня предстоит упорно трудиться, причем не только за себя, но и за того парня. Кроме того, может потребоваться ваша помощь друзьям или родственникам. Столь напряженный ритм жизни вам не по душе: неудивительно, что эмоции зашкаливают и вы готовы взорваться по любому поводу. Чтобы избежать конфликтов, учитесь выпускать пар.

Телец

В данный период вас ждут удача и позитивные перемены. В этот день судьба подарит множество шансов проявить себя, раскрыть таланты,развить творческий потенциал. Это отличное время для карьерного роста, публичных выступлений, общения, знакомств. Многие представители этого знака в той или иной степени обладают актерскими способностями, и сейчас вы сможете их реализовать. Кто-то, благодаря обаянию и артистизму, заведет полезные связи, завоюет симпатию нужных людей, а кто-то найдет работу на телевидении и т. д..

Близнецы

Удачное время для большинства представителей этого знака. Особенно в финансовом плане: вы получите долгожданную прибыль или же вам повысят оклад. Некоторым сделают ценные подарки, кто-то получит наследство или выиграет в лотерею. Однако период не совсем уж безоблачный: вы не ощущаете себя свободным человеком, и это вас тяготит. Возможно, причина в тотальной занятости, обязательствах, которые оказались слишком обременительными. Но нельзя поддаваться искушению махнуть на все рукой. Соберитесь с силами — и справитесь.

Рак

В течение этого периода вы будете в отличной форме. Сейчас вы уладите проблемы, которые долгое время мешали вам спокойно жить, погрузитесь в работу (и сумеете достичь отличных результатов), а также поможете близким, которым вы сейчас так нужны! Впрочем, вы и сами можете рассчитывать на поддержку коллег, друзей и знакомых и, что не менее приятно, на счастливое стечение обстоятельств: звезды на вашей стороне, так что у вас все шансы на успех. Некоторые представители знака найдут отличную работу, другие встретят свою судьбу, кто-то, приобретет недвижимость.

Лев

Сейчас благоприятное время для путешествий, активного отдыха, романтических знакомств, самореализации, поиска новой работы. Благодаря удачному расположению звезд вы сможете осуществить практически любые мечты — главное, проявлять настойчивость и не позволять себе лениться. Что касается финансов, период нейтральный: на быструю прибыль и увеличение доходов рассчитывать не приходится, так что денежки лучше поберечь.

Дева

Вы в этот период очень уязвимы. Вы больше обычного зациклены на своих проблемах, но, вместо того чтобы искать решение, предпочитаете прятаться от реальности в мире иллюзий. Но побег от действительности — не выход. Судьба предоставит вам шанс выйти из кризиса, обрести душевное равновесие, решить финансовый вопрос — главное, не упустить удачу! А для этого больше общайтесь, избавьтесь от ложной скромности, не стесняйтесь демонстрировать свои таланты — и все у вас получится!

Весы

Этот день будет наполнен интересным общением, поездками, деловыми и романтическими встречами. Вы окажетесь в центре событий. Благодаря креативным идеям, энтузиазму и оптимизму вы привлечёте к себе внимание и начальства, и деловых партнеров, и поклонников (или поклонниц). Сейчас у вас отличные шансы завоевать популярность, сделать карьеру, расширить бизнес, решить финансовые вопросы.

Скорпион

Этот период принесет вам много хорошего. Вы сейчас энергичны и мечтаете кардинально изменить жизнь к лучшему. Отлично! Но сначала следует освободиться от балласта — стереотипов, которые мешают быть счастливыми, отношений, не позволяющих развиваться, внутренних комплексов и претензий к миру. Как только вы будете готовы, позитивные перемены сами постучат в вашу дверь. Одинокие представители знака могут встретить свою любовь, люди семейные сумеют гармонизировать отношения. И это замечательно, только не стоит забывать о работе.

Стрелец

В данное время вы энергичны, активны, эмоциональны, порой даже чересчур. Вам сложно контролировать свои чувства, следить за высказываниями — отсюда и конфликты с коллегами и близкими. Постарайтесь направить энергию в мирное русло: сосредоточьтесь на сложном проекте, занимайтесь спортом. Кроме того, сейчас возможны неожиданные встречи с давними знакомыми, родственниками, поездки по забытым местам. Некоторые представители знака с головой окунутся в бурный роман.

Козерог

Сейчас вы в отличном настроении, полны сил, энтузиазма и решимости покорить мир. Вы мечтаете раскрыть свои таланты, продвинуть идеи, которые долго вынашивали. И у вас всё получится! Кстати, сейчас вероятны встречи с давними деловыми партнерами, которые могут сделать вам весьма заманчивое предложение. Соглашайтесь: это шанс реализовать ваш потенциал. А еще в этот период вас ждут увлекательные поездки, знакомства, которые могут круто изменить вашу жизнь (это касается и профессиональной сферы, и романтических отношений).

Водолей

Для многих представителей этого знака это период духовной трансформации, переоценки ценностей, серьезной работы над собой. Кроме того, вероятны выгодные предложения: вы сможете увеличить доход, а также найти дело по душе. У некоторых представителей знака появятся богатые и влиятельные покровители, которые при необходимости сделают протекцию или же помогут материально.

Рыбы

В этот день у вас будет немало возможностей проявить свои организаторские способности, доказать всем, что вы не только творческий, но и ответственный человек, способный заниматься действительно серьезными делами. Многие представители этого знака добьются успехов в карьере, завоюют уважение начальства и коллег, найдут новых союзников, которые помогут им приблизиться к цели. Кстати, сейчас на первом месте должны быть не личные, а общественные интересы — тогда сможете рассчитывать на поддержку Высших сил.