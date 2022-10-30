Гороскоп на воскресенье 30 октября для всех знаков Зодиака

Овен

Творческим людям этот день предоставит немало шансов отличиться.

Об этом пишет Слова и фразы.

Правда, премии, награды и прочие лавры сейчас маловероятны, зато вы будете на подъеме, сумеете создать нечто в самом деле серьезное: написать роман, картину, разработать проект и так далее. Трудитесь в тишине и спокойствии: очень скоро все это принесет прекрасные дивиденды.

Телец

Сегодня благоприятна разработка фундаментальных проектов. Можно закладывать фундамент дома, новых дел, больших долговечных проектов. Необходимо ко всему относиться серьезно.

Близнецы

Этот день благоприятен для начала планового ремонта дома и офиса. От комфортности офиса может зависеть течение дел. Обратите внимание на свой офис. Возможно, в нем что-то стоит усовершенствовать.

Рак

Тенденции этого дня стимулируют у Раков повышенную чувствительность, потребность в психологической регенерации. Полезны водные процедуры. Благоприятны основательность и серьезность в действиях, денежные операции, строительство, творческие планы.

Лев

День символизирует обновление. Многих представителей этого знака ожидает появление ребенка, но возможна и иная трактовка: речь идет о рождении новой системы взглядов, нового подхода к жизни, новых идеалов. Не торопитесь давать ответ каждому, кто будет нелестно отзываться о ваших идеях или станет бросать гневные упреки в адрес ваших единомышленников. Через некоторое время эти люди сами поймут, что были неправы.

Дева

Сегодня может появиться возможность без особых забот добиться неплохих результатов. Расположение планет может предложить неожиданный, но очень действенный способ достижения целей. Вы должны успеть оформить все нужные документы, поставить подписи и печати под новыми договорами и соглашениями, завершить важное дело и помириться с врагами.

Весы

Стремления многих Весов к самостоятельности скорее всего увенчаются успехом. Однако не все в их личной жизни будет складываться столь уж безоблачно. Планируя перемены в своей жизни, не забудьте отложить какую-то сумму (какую именно, решать вам) на медицинские расходы.

Скорпион

Сегодня для многих Скорпионов выигрышным и комфортным будет положение подчиненного. Снимите с себя лишний груз ответственности, особенно материальной. Пусть этим занимается кто-то другой. И не проявляйте особой инициативы: это приведет только к потерям и убыткам.

Стрелец

День может быть достаточно успешным. Семейные отношения многих Стрельцов будут гармоничны и подарят радость. Дети не должны огорчать. Возможно полное взаимопонимание между поколениями. Не навязывайте свою волю кому бы то ни было и не подчиняйтесь чужой. Нельзя давать клятв и брать обязательства. Завершите начатые дела.

Козерог

Благоприятный день для беспрепятственной реализации ваших деловых качеств и связанных с ними надежд. Придут желанное освобождение и обретение самостоятельности. Ничем не рискуйте, вы и без того способны заложить прочный фундамент будущего благополучия.

Водолей

Сегодня удачны собрания, работа в коллективе. Положение планет дает возможности втянуть окружающих в сферу своих переживаний. Устраивайтесь на работу. Благоприятны приобретения, сделки, подписание деловых бумаг. Нельзя навязывать свою волю.

Рыбы

Вполне возможно, что отказ от авантюрных предложений поможет вам сейчас увидеть новые перспективы, обнаружить выгодное направление деятельности. Со всех точек зрения есть смысл держать себя в руках.