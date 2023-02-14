Гороскоп на вторник 14 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

В данный период придется потрудиться, чтобы достичь желаемых результатов, ничто не получится само собой. Важные встречи и поездки перенесите на вторую половину дня. Справляйтесь с эмоциями, они помешают совершить задуманное.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

He пытайтесь решить все вопросы разом, действуйте постепенно, но уверенно, шаг за шагом преодолевая препятствия. Вечер хорошо провести в компании близких друзей или членов семьи. Никакой агрессии, только добрые отношения с людьми.

Близнецы

Этот день может оказаться противоречивым. С одной стороны, вы будете полны желания начать новое дело, но с другой стороны, поступающие предложения могут оказаться не такими интересными, какими их будут вам представлять.

Рак

В решении любых вопросов действуйте не спеша, не привлекая к своим делам излишнего постороннего внимания. В этом случае вам никто не сможет помешать реализовать свои намерения. Постарайтесь обойтись без покупок в кредит и не прибегайте к услугам интернет-магазинов с онлайн-оплатой.

Лев

Сейчас вас в большей степени будут занимать дела личного характера. Не спешите делиться информацией, тем более радостными известиями с людьми, которые не разделяют вашего настроения. С близкими будьте более снисходительными и понимающими.

Дева

Ставьте перед собой реальные задачи и не поднимайте планку на недосягаемую высоту. Не исключено, что на работе коллеги помогут в воплощении планов, но и вы в свою очередь не подводите их. Можно себя побаловать и потратить деньги на развлечения и приятные покупки. Это хорошее время для благоустройства и украшения своего дома.

Весы

В целом этот день порадует. Идет удачное время для новых знакомств, судьбоносных встреч и ярких романтических впечатлений. Круг ваших знакомых может пополниться людьми, общение с которыми будет весьма приятным и плодотворным.

Скорпион

Наметьте приоритеты и правильно распределите свое время. В данный день не следует давать и брать деньги взаймы, особенно если речь идет о финансовых взаиморасчетах с друзьями. Прислушайтесь к советам пожилых родственников.

Стрелец

Звезды советуют быть осмотрительнее при обращении с техникой и электричеством. Сейчас у вас увеличивается риск столкнуться с техническими проблемами, поломками, аварийными ситуациями. А значит, вероятность получить травму тоже возрастает. Подаренные сегодня срезанные цветы – к расставанию.

Козерог

От вашей выдержки и рассудительности будет зависеть успех всех дальнейших дел и начинаний. Если хотите похудеть и оздоровиться, это время подходит для начала диеты. При этом выбирайте такой рацион питания, который хорошо сочетается с повышенными физическими нагрузками. Откажитесь от алкоголя и сильнодействующих лекарств. Лучший день для омолаживающих косметических процедур.

Водолей

Наиболее проблемной темой может стать нехватка денег. Возможны необоснованные траты. Чтобы не допустить ошибки, чреватой убытками, лучше ничего радикального не предпринимать. Стоит посещать салоны красоты, парикмахеров, стилистов. Хорошее время для общения и новых знакомств.

Рыбы

В этот день увеличится доля ложной информации, которую будет непросто распознать, и, руководствуясь которой, вы рискуете наделать ошибок. Не следует доверять данным вам обещаниям. Также это не лучшее время для работы с документами и обращений в официальные инстанции. Новая информация может оказаться очень важной.