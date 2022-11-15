Гороскоп на вторник 15 ноября: какие испытания ждут знаки Зодиака

Гороскоп на 15.11.2022 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам избежать досадных ошибок.

Овен

Вероятно, домашние хлопоты или проблемы личного характера сегодня будут занимать все ваше время. Обдуманные действия, взвешенные поступки помогут благополучно разрешить все проблемы.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятны ссора в семье или противостояние козням недругов. Плохое известие может довести напряжение до предела. Вторая половина дня благоприятна для общения, для развлечений и новых знакомств, для интимных отношений.

Телец

День имеет неоднозначную характеристику. Первая половина дня крайне неблагоприятна для любого общения. Нежелание понять партнера может вызвать ответную грубость, а раздражительность и мнительность – обострить ситуацию до предела. Постарайтесь воздержаться от этого. Избегайте непримиримого противостояния, ищите компромисс. Сон исполнится через неделю. Видеть зеркало – к женитьбе или интимным отношениям.

Близнецы

Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкогольных напитков, мясной пищи.

Рак

День предвещает вам встречи и интересные знакомства. У Раков творческих профессий появится возможность выразить свой внутренний мир; обострится способность к глубокому восприятию духовных ценностей. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений. Хорошо провести день вне дома, занимаясь семьей, детьми. Нежелательно употребление алкогольных напитков, мясной пищи.

Лев

Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком. Полезно почитать классику, послушать музыку. Сны могут быть пророческими и изменить судьбу. Драка, ссора во сне – к благополучию.

Дева

Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо. Займитесь укреплением здоровья.

Весы

Первая половина дня благоприятна и принесет уверенность в собственных силах и душевное равновесие. Близкие люди стараются изо всех сил поддержать вас и делают это так успешно, что любая неприятность будет восприниматься вами достаточно спокойно. Следует избегать любовных приключений, исключить новые знакомства, не идти на поводу собственных слабостей. Льющаяся вода, баня во сне – к измене близкого человека или к болезни.

Скорпион

День обретения внутренней свободы, радости бытия. Обещает быть ярким и запоминающимся. Легкость, юмор и непринужденность в общении помогут установить дома обстановку доверия и полного взаимопонимания. День благоприятен для путешествий, поездок и пеших прогулок.

Стрелец

Благоприятный день для активного отдыха, прогулок, общения с близкими людьми. Все проявления чувств гармонизированы. Не стоит заниматься физической работой, делами, требующими сосредоточения и тщательности в исполнении. А самое приятное времяпрепровождение сегодня – в кругу близких, причем не обязательно родственников. Друзья принесут вам удачу.

Козерог

День отдыха, обретения новых источников энергии, раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вероятно, вы получите неожиданное известие – будьте готовы к серьезным проблемам. Избегайте переутомления, которое может крайне неблагоприятно отразиться на здоровье. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: сходите на прогулку в лес, к реке.

Водолей

Сегодня благоприятно проявлять активность и фантазию. Этот день весьма удачен для наведения порядка в доме, ремонта или благоустройства квартиры. В отношениях с близкими – гармония и доверие. Устройте сегодня маленький семейный праздник – и воспоминания о нем еще долго не покинут вас.

Рыбы

Сегодня возможны различные приключения, неожиданные повороты судьбы, интересные встречи. День благоприятен для любви, семейных отношений. Сегодня вы можете получить хорошее известие, которое продвинет вас на пути к намеченной цели.