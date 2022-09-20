Гороскоп на вторник 20 сентября для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 20.09.2022 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Овен

Прекрасное время для анализа законченных дел, планирования, новых замыслов. Избыток жизненных сил, личное обаяние, душевная широта помогут вам блеснуть в обществе, завести новые знакомства, привлечь новых союзников.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятно, эмоции будут перехлестывать через край, поэтому не доверяйте интуиции – проверьте свои намерения здравым смыслом, посоветуйтесь с друзьями.

Телец

Сегодня звезды благоприятствуют любви и гармоничным семейным отношениям. Не исключено появление новых поклонников у женщин-Тельцов. Ваше обаяние и шарм сделают вас королевой в любом обществе. Представительницы прекрасного пола не оставят без внимания широту натуры и великодушие мужчин-Тельцов. Вероятное знакомство может перерасти в длительные серьезные отношения.

Близнецы

Пренебрежение дипломатией, стремление настоять на своем мнении негативно скажется на отношениях с партнером. Постарайтесь носить свою корону с большей скромностью. Избегайте любовных приключений: они принесут разочарование или истощат энергию в пустых разговорах.

Рак

Изначальная нацеленность на романтические отношения заведет мужчин-Раков в любовные сети. Однако звезды предупреждают, что очень скоро восторг и обожание сменятся жестокой ревностью. Ссоры и взаимные обиды могут привести к полному разрыву отношений. Не исключено, что женщинам-Ракам придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Лев

Наступает прекрасное время для размышлений о личной жизни. Несоответствие между собственным сексуальным влечением и чувствами поклонников может вызвать некоторые осложнения в общении у женщин-Львов. Сильная эмоциональность и увлекающаяся натура мужчин-Львов поможет им преодолеть все препятствия на пути к признанию.

Дева

Возрастающий жизненный потенциал может положительно повлиять на вашу личную жизнь и способность создавать верное мнение об окружающих вас людях. Умение расставаться с былыми привязанностями легко и без слез сохранит энергию для нового знакомства.

Весы

Благоприятный день, связанный с нравственным очищением, молитвой, всепрощением. Любая агрессивность по отношению к окружающим, обида, стремление доминировать могут обернуться против вас. Нельзя отказывать в просьбах.

Скорпион

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Душевная теплота, доверчивость и великодушие, свойственные женщинам-Скорпионам, могут затруднить понимание людей, из-за чего возможны неудачи во взаимоотношениях. Мужчинам-Скорпионам следует держать под контролем свои практические устремления. Кажущаяся близкая победа (выгода) может обернуться сокрушающим поражением.

Стрелец

Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Для мужчин-Стрельцов вероятно интересное знакомство или романтическое свидание. Женщинам-Стрельцам звезды советуют не настаивать на своем мнении в вероятном споре с партнером – это может послужить поводом для обиды.

Козерог

Жизненный потенциал, сексуальная энергия и самочувствие повышаются. Не исключены новое знакомство или романтическая встреча с любимым человеком. Женщин-Козерогов ждет сюрприз или приятное известие. Мужчин-Козерогов вместо приятного времяпрепровождения ждет необходимость исполнения обременительных обязанностей.

Водолей

День благоприятен для гармоничных семейных отношений, вступления в брак, зачатия. Не исключено некоторое улучшение материального положения в результате выигрыша или удачной покупки. Во второй половине дня неумение расслабиться приведет к мелким стычкам с внешним окружением, например с соседями. Если у вас есть возможность уединиться, воспользуйтесь ею.

Рыбы

Не исключено, что мужчин ожидают личные свидания, которые закончатся взаимным удовлетворением. Устройте себе и близким небольшой праздник, но при этом избегайте излишеств в еде и употреблении спиртных напитков. Женщин закружат домашние хлопоты. Вероятно, напомнят о себе нерешенные проблемы последних дней. Общение с детьми доставит вам особую радость.