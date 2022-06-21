Гороскоп на вторник 21 июня для всех знаков Зодиака

Овен

Спокойный день. Вы будете находиться под покровительством планет.

Об этом пишет Слова и фразы.

Никаких серьезных проблем не предвидится. Но нужно действовать обдуманно. Не стоит совершать опрометчивых поступков, особенно касающихся семейных отношений. Проявите сдержанность и терпение. Это поможет решить множество самых разных проблем.

Телец

День успешный для тех Тельцов, кто самостоятельно осмыслил план действий. Возможно, появится желание с кем-нибудь поделиться впечатлениями и обсудить свои проблемы. Звезды предупреждают, что это может принести разочарование. Не стоит проявлять излишнюю доверчивость. Вы можете оказаться уязвимыми. Не исключены негативные перемены в личной жизни.

Близнецы

Внешнее проявление событий будет казаться успешным, но вы будете ощущать внутреннее напряжение, недовольство собой и окружающими вас людьми. Тяжелые предчувствия и предвидение неприятностей не дадут вам покоя. Вам следует прислушаться к внутреннему голосу и быть готовым к самому худшему.

Рак

Сегодня рекомендуется пересмотреть планы на будущее. Но при этом рассчитывайте только на свои силы, не полагаясь на партнеров и родственников. Бытовые проблемы выйдут на передний план. Женщинам-Ракам рекомендуется смирить проявление чувств. Советы друзей и близких окажут незаменимую помощь.

Лев

Возможно, вы сможете победить в себе несговорчивость и категоричность. Осмотрительность поможет избежать новых неприятностей. Результаты событий этого дня могут серьезно повлиять на ваше представление о самих себе. Несмотря на склонность к пуританству, для вас сегодня будут характерны чувственность, влечение к жизненным радостям и удобствам.

Дева

День благоприятный для путешествий, отдыха, смены обстановки, начала курса интенсивной терапии, целительства. Вас ждет поворот в судьбе, тщательно готовьтесь к нему и берегите силы. Небольшая встряска вам не помешает. Веселое шумное общество приятелей, увлекательные поездки и развлечения вам сейчас нужнее всего.

Весы

Если вы запланировали поездку, путешествие, то не стоит долго откладывать их осуществление. Остерегайтесь случайных знакомств. Человек, который окажется с вами рядом, может вызвать у вас подозрение в непорядочности. Постарайтесь узнать его как можно лучше, и только потом решайтесь на серьезные отношения.

Скорпион

День отмечен подъемом жизненных сил. Благоприятен для покупок, приобретения недвижимости. Но придерживайтесь во всем меры, соизмеряя желаемое с действительным. Не беритесь за то, чего не сможете сделать, так как потом это скажется на репутации и самочувствии. Вторую половину дня планируйте провести в тесном семейном кругу. Внимание и любовь к вам любимого человека согреют душу, и вы почувствуете себя счастливыми.

Стрелец

Начните этот день со спокойной деятельности, ничего важного не планируйте, так как наступает неблагоприятный период для реализации задуманного. Научитесь довольствоваться тем, что вам будет преподносить жизнь, не требуя большего. Трудно определить – что на благо, а что во вред. Не исключено, что вы почувствуете душевный дискомфорт. Вторую половину дня посвятите спокойному отдыху, рекомендуются комплекс дыхательных и физических упражнений, водные процедуры.

Козерог

День благоприятный для прогулок, активного отдыха, смены обстановки. Даже если вам не захочется выходить из дома, не подчиняйтесь этому, отложите домашние проблемы до вечера. Первую половину дня посвятите прогулкам и небольшим путешествиям. Однако ничего значительного не предпринимайте. Всю свою любовь и все свое уважение целиком направьте на любимого человека. Этот день должен оставить приятные воспоминания.

Водолей

Возможны отчужденность и агрессивность по отношению к людям, которые настойчиво требуют от вас внимания. Даже проблемы семьи могут отойти на второй план, и вам будет все равно, что происходит дома. Кроме того, возможен денежный кризис – внезапные и непредвиденные расходы скажутся на семейном бюджете. Как следствие – ухудшение самочувствия.

Рыбы

Сегодня вы будете вполне здоровы, если не принимать во внимание некоторую нервозность. Но все равно подумайте об укреплении своего здоровья, так как в скором времени возможны обострение хронических заболеваний и возникновение новых. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможна встреча с давним знакомым, который волновал ваше сердце.